Vào ngày hôm qua (30/10), New Straits Times dùng 2 từ ‘”nín thở” để nói về cảnh người Malaysia chờ án phạt cuối cùng từ FIFA về vụ LĐBĐ Malaysia (FAM) bị cáo buộc làm giả hồ sơ 7 cầu thủ nhập tịch.

Tuy nhiên, quyết định cuối cùng dành cho Malaysia vẫn chưa được cơ quan quyền lực cao nhất bóng đá thế giới công bố. Theo cập nhật mới nhất từ Bernama, dự kiến hôm nay (31/10), FIFA sẽ có phán quyết lần nữa sau khi nhận đơn kháng cáo từ FAM.

Người Malaysia 'nín thở' chờ phán quyết từ FIFA sau đơn kháng án liên quan vụ giả hồ sơ 7 cầu thủ nhập tịch. Ảnh: FAM

Báo chí Malaysia bày tỏ âu lo cho tuyển Malaysia khi nhắc thêm rằng, ngoài án phạt FIFA dành cho FAM liên quan vụ việc đáng xấu hổ này, họ còn phải hứng chịu đòn trừng phạt khác – từ LĐBĐ châu Á (AFC).

“Vị trí của Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027 có thể bị ảnh hưởng, vì cả 7 cầu thủ nhập tịch bị FIFA cáo buộc làm giả hồ sơ giấy tờ, đều góp mặt trong chiến thắng 2-0 của Malaysia trước Nepal và 4-0 khi đấu Việt Nam hồi tháng 6.

Malaysia hiện dẫn đầu bảng F với 12 điểm sau 4 trận toàn thắng và chỉ đội dẫn đầu mới giành quyền vào VCK giải đấu”, New Straits Times chỉ ra.

Trường hợp FAM kháng cáo bất thành, gần như chắc chắn tuyển Malaysia bị AFC xử thua 0-3 trước Nepal và tuyển Việt Nam.

Khi ấy, tuyển Việt Nam – đang xếp thứ 2 với 9 điểm, sẽ có lợi thế tạo cuộc bứt phá, cùng cuộc chạm trán hứa hẹn tái đấu Malaysia ở trận lượt về vào tháng 3 năm sau.

Dù vậy, theo Tổng thư ký AFC, Datuk Seri Windsor Paul John, AFC hiện ở tình thế tương đối bị động về thời gian, vì mọi thứ phụ thuộc vào FAM. Ông hi vọng vụ việc Malaysia làm giả hồ sơ 7 cầu thủ được giải quyết xong xuôi trước 31/3 năm sau, để không bị ảnh hưởng đến việc bốc thăm chia bảng VCK Asian Cup 2027.

Lý do, ngày 31/3/2026 diễn ra loạt đấu cuối cùng vòng loại Asian Cup 2027, trong đó có trận Việt Nam tái đấu Malaysia. AFC cần biết được đội nào giành vé đi tiếp thì mới có thể tiến hành tổ chức bốc thăm chia bảng.

Malaysia biết rằng, nếu kháng cáo bất thành, tuyển Malaysia không còn giữ được ngôi đầu bảng F một khi bị AFC xử thua các trận đã thắng Việt Nam và Nepal tại vòng loại Asian Cup 2027. Ảnh: AFC

Trường hợp FAM chủ đích kéo dài thời gian kháng cáo (nếu phán quyết của FIFA không cho kết quả tích cực) thì AFC sẽ phải ‘chờ’ theo. Tuy nhiên, điều đó chỉ cho thấy bóng đá Malaysia đang 'bất lợi' với tình thế của mình.

Theo cố vấn tuyển Malaysia, Hoàng thân Tunku Ismail Sultan Ibrahim, họ sẽ kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS). Như vậy, AFC phải đợi thêm kết quả cuối cùng từ quy trình kháng cáo này của bóng đá Malaysia.

Nhà phê bình thể thao hàng đầu của Malaysia, Datuk Pekan Ramli thông tin và đưa ra góc nhìn: “Dựa trên diễn biến cho đến nay thì không có dấu hiệu nào cho thấy kết quả khả quan từ đơn kháng cáo. FAM phải sẵn sàng chấp nhận bất kỳ quyết định nào từ FIFA với nhận thức đầy đủ và hối hận.

Không cần phải tranh cãi nữa. FAM đang bị trừng phạt vì chính những sai lầm của mình. Chúng ta phải đối mặt với thực tế, thay vì giả vờ rằng mình không có lỗi”.

Theo vị này, nếu kháng cáo lên FIFA không thành công thì đừng tốn thời gian theo đuổi lên CAS, một khi không có chứng cứ xác đáng.

“FAM được lợi gì nếu kéo dài vụ việc này? Tôi không nói chúng ta không nên đưa vụ việc này ra CAS, nhưng chúng ta phải làm rõ mục đích. Nếu có bằng chứng xác đáng, bóng đá Malaysia đã không rơi vào tình cảnh này. Càng kéo dài thời gian thì bóng đá Malaysia càng mất nhiều thời gian để khôi phục lại”.