Võ Huy Toàn bị thẻ đỏ trong hiệp hai, CA TP.HCM cầm hòa Hà Tĩnh 0-0 ở vòng 7 LPBank V-League 2025/26. Một trận đấu thất vọng của cả hai đội khi chỉ có 3 cú dứt điểm trúng đích.
CLB Hải Phòng tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi đánh bại HAGL 3-0 ngay trên sân Lạch Tray trong khuôn khổ vòng 7 LPBank V-League 2025/26.
Quốc Việt ghi bàn tuyệt đẹp đem về chiến thắng 2-1 cho Ninh Bình trước Hà Nội FC ở vòng 7 LPBank V-League. Tân HLV Harry Kewell vì vậy mà có màn ra mắt không như mong đợi.
Trung vệ Lê Nguyên Hoàng ghi siêu phẩm sút phạt, góp công vào trận hòa 1-1 của SLNA trước CAHN, ở vòng 7 LPBank V-League, chiều tối 18/10.
