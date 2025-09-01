Trong dòng chảy của phong trào thi đua yêu nước, hội tụ trí tuệ – trách nhiệm – cống hiến, Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã biến những định hướng chính trị của Đảng thành mạch nguồn hành động thiết thực.

Bộ không chỉ giữ vai trò tham mưu chiến lược mà còn trực tiếp kiến tạo niềm tin, lan tỏa tinh thần đại đoàn kết, đồng hành cùng đất nước trên con đường phát triển phồn vinh, hạnh phúc.

Chính sách gắn liền với hơi thở cuộc sống

Văn kiện Đại hội 13 của Đảng nhấn mạnh: “Phát triển toàn diện, bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; bảo đảm mọi người dân đều được hưởng thành quả phát triển”.

Quán triệt tinh thần đó, Bộ Dân tộc và Tôn giáo luôn bám sát phương châm: mọi chính sách dân tộc và tôn giáo phải xuất phát từ nhân dân, vì nhân dân, trở về với nhân dân.

Trong những buổi họp bản, những chuyến công tác vùng sâu, vùng xa, cán bộ Bộ không chỉ mang theo văn bản, mà còn mang theo thái độ lắng nghe, chia sẻ, đồng hành. Chính cách tiếp cận “chính sách hóa bằng trái tim” ấy đã biến lòng tin của nhân dân thành vốn quý, làm nên sức sống lâu bền cho mọi phong trào thi đua.

Trong năm 2025, Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã nhanh chóng cụ thể hóa 4 nghị quyết trọng điểm thành hành động.

Trong đó, triển khai Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Bộ triển khai hệ thống cơ sở dữ liệu dân tộc – tôn giáo tích hợp, góp phần đưa “chính phủ số – xã hội số” đến tận bản làng vùng cao.

Triển khai Nghị quyết 66 về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, Bộ tham mưu nhiều dự thảo luật, nghị định bảo đảm quyền bình đẳng, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, khẳng định tính nhân văn và pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Triển khai Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân, Bộ hỗ trợ mô hình doanh nghiệp đồng bào dân tộc, khuyến khích khởi nghiệp sáng tạo, tạo sinh kế bền vững gắn với đặc thù văn hóa.

Triển khai Nghị quyết 59 về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, Bộ thúc đẩy hợp tác văn hóa – tôn giáo, giới thiệu mô hình “đoàn kết tôn giáo đồng hành phát triển” như một thông điệp nhân văn ra thế giới.

Những con số biết nói

Tới nay, Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã góp phần tạo nên những kết quả có thể đo đếm.

Từ năm 2020 đến cuối 2024, tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giảm từ trên 21% xuống còn 17,8%, vượt mục tiêu Quốc hội giao. Hàng trăm nghìn hộ dân đã thoát nghèo nhờ chính sách tín dụng ưu đãi, hỗ trợ sinh kế, khởi nghiệp, đào tạo nghề.

Mỗi câu chuyện như hộ Khmer thoát nghèo nhờ trồng lúa chất lượng cao ở Vĩnh Long, bạn trẻ người Mông khởi nghiệp cà phê hữu cơ ở Sơn La, hay gia đình người Chăm làm nghề thủ công truyền thống ở Khánh Hòa mở rộng xuất khẩu… đều là sự cụ thể hóa sinh động tinh thần Nghị quyết 68 - khuyến khích các doanh nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh ở vùng dân tộc tận dụng lợi thế bản địa, từ trồng dược liệu, chăn nuôi hữu cơ, đến du lịch cộng đồng.

Trong giai đoạn 2021–2024, Bộ đã tham mưu và phối hợp xây dựng trên 2.500 công trình hạ tầng thiết yếu ở vùng đồng bào dân tộc: từ trường học khang trang, trạm y tế hiện đại, hệ thống cấp nước sạch, đến những tuyến đường bê tông nối liền bản làng…

Đó không chỉ là con số khô khan, mà còn là nhịp cầu của lòng tin. Mỗi cây cầu bắc qua khe suối ở Tây Bắc, mỗi tuyến đường thắp sáng bản làng vùng biên, mỗi nhà văn hóa cộng đồng được dựng lên ở Tây Nguyên… đều là minh chứng cho tinh thần nhân văn của dân tộc Việt Nam.

Đặc biệt, trên 30.000 lượt chức sắc tôn giáo, người có uy tín đã tham gia công tác vận động, thi đua tại cơ sở, từ chăm lo người nghèo, xây dựng nhà tình thương, lớp học tình thương… đến góp công sức trong xây dựng nông thôn mới.

Trong các phong trào thi đua, hình ảnh đồng bào Kinh sát cánh cùng đồng bào Khmer xây dựng đường bê tông nông thôn ở Cần Thơ, đồng bào H’Mông cùng hiến đất mở trường học ở Tuyên Quang, các dòng tu Công giáo mở lớp dạy miễn phí cho trẻ em nghèo, các sư sãi Phật giáo Nam tông Khmer vận động tín đồ làm từ thiện… đã khẳng định rằng đại đoàn kết là một sức mạnh chiến lược.

Có thể nói, mỗi con số giảm nghèo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, mỗi công trình hạ tầng thiết yếu được dựng xây, mỗi mô hình tôn giáo đồng hành vì cộng đồng… đều là minh chứng sống động cho hành trình “từ chính sách đến niềm tin nhân dân”.

Không chỉ là thành quả phát triển, đó còn là sự hòa quyện của văn hóa Việt Nam với tinh hoa nhân loại, nơi khát vọng “không để ai bị bỏ lại phía sau” hòa nhịp cùng mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc.