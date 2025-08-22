Bộ Nội vụ vừa có văn bản gửi Bộ Dân tộc và Tôn giáo cùng UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc rà soát, đánh giá tình hình đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng.

Việc rà soát, đánh giá nhằm thực hiện Kết luận số 179 ngày 25/7/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc tiếp tục triển khai các nhiệm vụ hoàn thiện tổ chức bộ máy và hoạt động của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; đồng thời kịp thời tháo gỡ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong công tác dân tộc, tôn giáo tại địa phương.

Theo Bộ Nội vụ, đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp làm công tác này, đặc biệt là những người đảm nhiệm quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, cần được rà soát toàn diện nhằm bảo đảm bố trí đúng vị trí việc làm, đúng năng lực, sở trường; có đủ số lượng và chất lượng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ở cơ sở.

Bộ Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị cần đánh giá thực trạng, số lượng tăng hoặc giảm so với thời điểm trước ngày 1/7/2025; chỉ rõ ưu điểm về số lượng, cơ cấu, chất lượng; những tồn tại, hạn chế như thiếu nhân lực, thiếu chuyên môn sâu; phân tích nguyên nhân khách quan và chủ quan.

Từ đó kiến nghị, đề xuất về tổ chức bộ máy, biên chế bảo đảm số lượng; về đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng; và về chính sách đãi ngộ, thu hút nhân lực có năng lực, tâm huyết với công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo...

Bộ Nội vụ yêu cầu các cơ quan, đơn vị gửi báo cáo rà soát về Bộ trước ngày 31/8/2025.

Kết quả rà soát sẽ được tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, làm căn cứ để tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy và cơ chế chính sách, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo.

Đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác dân tộc, tôn giáo tại nhiều địa phương đang gặp khó khăn, vướng mắc khi thực thi nhiệm vụ. Ảnh: Thạch Thảo

Cán bộ địa phương gặp nhiều khó khăn

Tại Hội nghị toàn quốc Đánh giá công tác dân tộc, tôn giáo sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy và tổ chức thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp do Bộ Dân tộc và Tôn giáo tổ chức mới đây, nhiều địa phương đã kiến nghị Trung ương “gỡ khó”.

Bà Chamaléa Thị Thủy, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Khánh Hòa cho biết, thực hiện mô hình 2 cấp, bộ máy ở cơ sở rất lúng túng, mới tiếp cận công việc.

Ông Nguyễn Sỹ Trường, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Thành phố Hà Nội phản ánh, cán bộ, nhân viên của sở đều là người mới nên kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ chưa nhiều. Cán bộ cấp xã phải kiêm nhiều nội dung công việc, khi triển khai mảng dân tộc tôn giáo gặp nhiều khó khăn.

Ông Trường kiến nghị Bộ Dân tộc và Tôn giáo cần sớm có hướng dẫn về vị trí việc làm, để sở có căn cứ đề xuất với thành phố về vị trí việc làm của sở và cán bộ cấp xã, đảm bảo lực lượng cán bộ thực hiện nhiệm vụ này.

Bên cạnh đó, cần sớm tổ chức tập huấn cho đội ngũ lãnh đạo, cán bộ cấp tỉnh, xã về công tác dân tộc, tôn giáo.

Ông Xiêng Thanh Phúc, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Quảng Ngãi cho biết sau khi hợp nhất, tỉnh thiếu cán bộ chuyên môn. Các xã đặc khu được bố trí cán bộ làm công tác tôn giáo nhưng chưa đạt yêu cầu vì đều là “tay ngang”.

Ông Phúc cũng đề nghị Bộ sớm mở tập huấn chuyên sâu về quản lý nhà nước lĩnh vực dân tộc, tôn giáo, chia 3 nhóm: lãnh đạo sở; lãnh đạo phòng; chuyên viên.

Ông Nguyễn Mạnh Hà, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Thành phố Đà Nẵng đề nghị Bộ Dân tộc và Tôn giáo có quy định về biên chế các sở dân tộc và tôn giáo để thống nhất biên chế của các tỉnh thành trên cả nước.

Còn ông Nguyễn Văn Đồng, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TPHCM đề nghị Bộ Dân tộc và Tôn giáo phối hợp Bộ Nội vụ tính toán đủ nhân sự chất lượng để phục vụ cơ sở. Cùng với đó, Bộ Dân tộc và Tôn giáo làm việc Bộ Nội vụ để cấp xã có 1 cán bộ chuyên trách làm công tác dân tộc, tôn giáo.