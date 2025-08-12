Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: 'Nghĩ sâu, làm lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả' Công tác dân tộc, tôn giáo là vấn đề chính trị xã hội của cả hệ thống chính trị, cần sự vào cuộc của các cấp, các ngành. Phải thay đổi tư duy của những người làm quản lý nhà nước, đó là “nghĩ sâu, làm lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả.

Ông Nguyễn Sỹ Trường - Giám đốc Sở DT&TG TP Hà Nội. Ảnh: Lê Anh Dũng

Nâng cao năng lực quản lý của cán bộ làm công tác dân tộc, tôn giáo

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Sỹ Trường - Giám đốc Sở DT&TG TP Hà Nội cho biết, Sở DT&TG được thành lập từ tháng 3/2025 trên cơ sở của Ban Dân tộc và Ban Tôn giáo thành phố. Về cơ bản các nội dung công việc đang triển khai đúng theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Dân tộc và Tôn giáo cũng như của TP Hà Nội.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện chính quyền 2 cấp, Sở DT&TG TP Hà Nội đã gặp một số khó khăn, vướng mắc khi triển khai nhiệm vụ. Ông Nguyễn Sỹ Trường cho hay, các cán bộ đều mới tiếp cận với công tác DT&TG nên nhận thức và nghiệp vụ vẫn còn hạn chế. Tại cơ sở, cán bộ cấp xã, phường phải kiêm nhiệm nhiều nội dung công việc khiến việc thực hiện công tác DT&TG gặp không ít khó khăn.

Để kịp thời tháo gỡ khó khăn, ông Nguyễn Sỹ Trường đề xuất Bộ Dân tộc và Tôn giáo sớm ban hành hướng dẫn về đề án sắp xếp vị trí việc làm, nhằm đảm bảo đội ngũ cán bộ thực hiện nhiệm vụ này, đặc biệt ở cấp xã, phường.

Đồng thời, ông kiến nghị sớm tổ chức các lớp tập huấn cho đội ngũ lãnh đạo và cán bộ cấp tỉnh, cấp xã để nâng cao năng lực quản lý, nhất là trong việc vận hành hệ thống mới. Ông Nguyễn Sỹ Trường nhấn mạnh: “Đây là nội dung rất quan trọng, bởi nếu cán bộ không được trang bị đầy đủ kỹ năng, sẽ rất khó đáp ứng yêu cầu công việc”.

Ông Vi Văn Sơn - Giám đốc Sở DT&TG tỉnh Nghệ An. Ảnh: Lê Anh Dũng

Sớm tháo gỡ khó khăn vấn đề nhân sự ở cấp cơ sở

Ông Vi Văn Sơn, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Nghệ An, cho biết việc triển khai mô hình chính quyền hai cấp tại địa phương đang gặp một số khó khăn, vướng mắc. Đặc biệt, công tác phân công, phân nhiệm và cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị liên quan đến lĩnh vực dân tộc, tôn giáo còn nhiều bất cập. Yêu cầu cắt giảm 50% thời gian thực hiện thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các chức sắc, tín đồ tôn giáo đang tạo áp lực không nhỏ đối với đội ngũ cán bộ địa phương.

Tại Nghệ An, hiện có 9 xã không thực hiện sáp nhập và chưa thành lập phòng chuyên môn hỗ trợ UBND xã, dẫn đến nhiều khó khăn trong triển khai nhiệm vụ, đặc biệt là công tác dân tộc và tôn giáo. Đối với những xã đã thành lập phòng chuyên môn, số lượng công chức còn hạn chế, mỗi cán bộ phải đảm nhiệm từ 6 đến 7 lĩnh vực, vượt quá năng lực, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng công việc.

Từ thực tế đó, tỉnh Nghệ An đề nghị Trung ương, Chính phủ nghiên cứu cho phép các xã không sáp nhập được thành lập phòng chuyên môn để tham mưu công việc. Tăng biên chế cho các xã, đảm bảo mỗi xã có một cán bộ phụ trách dân tộc và một cán bộ phụ trách tôn giáo, nhằm đảm bảo hiệu quả công tác, chiều sâu cho tham mưu.

Đề nghị Bộ DT&TG tham mưu Chính phủ trình Quốc hội sớm sửa đổi Luật tín ngưỡng, tôn giáo, để thống nhất mô hình tổ chức chính quyền ở hai cấp, phù hợp với thực tiễn.

Đối với việc triển khai giai đoạn 2 từ 2026-2030 Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi, ông Vi Văn Sơn cho rằng, có thể nhập chương trình này vào Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, nhưng giao cho Bộ DT&TG tham mưu. Chương trình này cần tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm như hạ tầng, giao thông, y tế, giáo dục… Qua đó, nâng cao chất lượng đời sống, hỗ trợ sản xuất, tạo sinh kế bền vững cho người dân.

Ông Xiêng Thanh Phúc - Giám đốc Sở DT&TG tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Lê Anh Dũng

Nâng cao năng lực, chuyên môn cho đội ngũ cán bộ làm công tác DT&TG

Ông Xiêng Thanh Phúc, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Quảng Ngãi cho biết, điểm nghẽn lớn nhất trong triển khai mô hình chính quyền hai cấp tại địa phương là việc sáp nhập cơ học và bố trí nhân sự mang tính hình thức. Dù tỉnh đã bố trí cán bộ phụ trách công tác dân tộc và tôn giáo tại 96 xã, phường và đặc khu, nhưng phần lớn cán bộ chưa đáp ứng được yêu cầu về chuyên môn.

Theo đó, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Quảng Ngãi đề xuất Bộ DT&TG sớm tổ chức tập huấn chuyên sâu và nên chia làm 3 nhóm bao gồm: lãnh đạo sở, trưởng các phòng và chuyên viên giúp đội ngũ cán bộ làm công tác DT&TG hội tụ những kỹ năng cần thiết để lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý nhà nước về DT&TG.

Ông Xiêng Thanh Phúc cho rằng, đây là việc hết sức cần thiết, để đội ngũ cán bộ cập nhật kịp thời những quy định mới của Đảng, Nhà nước hiện nay cũng như kỹ năng xử lý các vấn đề liên quan đến DT&TG.

Ông Nguyễn Thanh Sơn - Giám đốc Sở DT&TG tỉnh Điện Biên. Ảnh: Lê Anh Dũng

Cần có quy định số lượng công chức tối thiểu ở cơ sở

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Thanh Sơn, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Điện Biên, cho biết sau khi sáp nhập, số lượng công chức tại các Sở Dân tộc và Tôn giáo ở nhiều địa phương rất hạn chế, có tỉnh chưa đến 30 người. Tình trạng này phổ biến tại các địa phương miền núi còn nhiều khó khăn.

Theo đó, ông Nguyễn Thanh Sơn đề nghị trong thời gian tới Bộ DT&TG sớm nghiên cứu, tham mưu cho Chính phủ đưa ra quy định số lượng công chức tối thiểu, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện công tác DT&TG tại các địa phương.

Đối với Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi, ông Nguyễn Thanh Sơn cho biết, trong giai đoạn tiếp theo, chương trình cần tập trung vào các dự án trọng tâm, mang tính đột phá tạo sự phát triển vượt bậc cho vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Cùng với đó, về vấn đề nhân sự cấp cơ sở, nhiều xã hiện thiếu cán bộ, công chức, dẫn đến quá tải công việc. Mong rằng trong thời gian tới, Bộ sẽ phối hợp với các bộ, ngành liên quan ban hành giải pháp cụ thể nhằm tháo gỡ khó khăn, bảo đảm chương trình được thực hiện hiệu quả.

Ông Lê Xuân Hải - Phó Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố Huế. Ảnh: Lê Anh Dũng

Tháo gỡ khó khăn về nhân sự làm công tác DT&TG

Ông Lê Xuân Hải - Phó Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố Huế cho biết, cũng như các địa phương khác, việc thực hiện công tác DT&TG của Thành phố Huế cũng đang gặp một số khó khăn.

Ông Lê Xuân Hải chỉ ra rằng, việc phân công giao việc cho phòng văn hóa xã hội và công chức kiêm nhiệm chưa rõ ràng. một công chức phụ trách nhiều mảng nên quá trình triển khai nhiệm vụ gặp rất nhiều khó khăn.

Khó khăn thứ hai là công tác chuyển giao nguồn kinh phí. Tại một số địa phương, trong đó có Huế, khi chấm dứt hoạt động của chính quyền hành chính cấp huyện, nguồn kinh phí phân bổ cho ủy ban cấp huyện và các phòng ban, như phòng tài chính - kế hoạch, không được tham mưu kịp thời. Điều này khiến kinh phí chuyển về thành phố, gây khó khăn trong việc rà soát và phân bổ lại. Bên cạnh đó, công tác bàn giao hồ sơ, lưu trữ cho cán bộ mới và xây dựng hệ thống số liệu tại các xã chưa được triển khai kịp thời. Một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền địa phương cũng chậm ban hành, ảnh hưởng đến việc phân cấp, phân quyền.

Để khắc phục, ông Lê Xuân Hải đề xuất Bộ Dân tộc và Tôn giáo sớm ban hành đề án hướng dẫn về vị trí việc làm trong lĩnh vực dân tộc và tôn giáo, đặc biệt tại cấp cơ sở.

Ngành Dân tộc và Tôn giáo phải góp phần vào 3 chữ An ninh, An dân, An sinh “Các địa phương có trách nhiệm trong công tác tham mưu với Trung ương khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Thấy không hiệu quả thì phải báo cáo với cấp trên. Lãnh đạo phải dám nói, dám đề xuất”, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nói.