Triển lãm chào mừng 80 năm Quốc khánh:

Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” diễn ra từ ngày 28/8 - 5/9 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội) nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung chụp ảnh lưu niệm với đại diện các dân tộc, tôn giáo tại không gian trưng bày của Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Không gian trưng bày của Bộ Dân tộc và Tôn giáo với đa dạng hiện vật, hình ảnh đặc sắc của các vùng miền trên cả nước, thể hiện rõ tinh thần xây dựng khối đại đoàn kết, không phân biệt dân tộc, tôn giáo, chung tay góp sức xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh.

Nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật sôi động tại không gian trưng bày của Bộ Dân tộc và Tôn giáo sáng nay.

Một trong những điểm độc đáo thu hút khách tham quan là hoạt động tương tác trò chuyện với 2 robot khoác khăn thổ cẩm, tra cứu thông tin về 54 dân tộc và 16 tôn giáo lớn ở Việt Nam qua màn hình cảm ứng, thể hiện sự kết hợp giữa hiện đại và truyền thống trong lĩnh vực công tác dân tộc và tôn giáo.

Thực tế những năm gần đây, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số đã và đang được triển khai tích cực tại các địa phương, đặc biệt là các vùng đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào tôn giáo. Chuyển đổi số giúp đẩy nhanh quá trình thực thi các quyết sách, giúp thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các dân tộc, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo Hồ Văn Niên cùng các đại biểu tìm hiểu thông tin tại khu vực trưng bày chuyên đề về công tác tôn giáo

Khu vực trưng bày của Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Theo thống kê của Ban Tôn giáo Chính phủ, cả nước có 16 tôn giáo được Nhà nước công nhận hoặc cấp đăng ký hoạt động tại Việt Nam. Trong đó, một số chưa được nhiều người biết đến. Đường hướng hành đạo của các tổ chức tôn giáo được Nhà nước công nhận và cấp đăng ký hoạt động đều hướng đến đại đoàn kết dân tộc.

Đến với không gian trưng bày của Bộ Dân tộc và Tôn giáo lần này, công chúng và khách tham quan có cơ hội tìm hiểu thông tin chính xác, tổng quan về những tôn giáo này và thấy rõ hơn những việc làm mà Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng và hoạt động tôn giáo của người dân.

Khách tham quan trải nghiệm nghệ thuật vẽ sáp ong trên vải của người Mông

Trong những ngày diễn ra triển lãm, tại không gian trưng bày của Bộ Dân tộc và Tôn giáo sẽ có rất nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật hấp dẫn được thực hiện bởi các nghệ nhân dân gian như: Nghệ thuật vẽ sáp ong trên vải của người Mông; nghề truyền thống đan lát thủ công của đồng bào dân tộc thiểu số; trình diễn di sản chiêng Mường; trình diễn hát then, đàn tính; trình diễn âm nhạc Tây Nguyên; trình diễn các nhạc cụ dân tộc và trang phục các dân tộc...

Khu vực trưng bày trang phục truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số.

Nhìn lại hành trình 80 năm qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đặc biệt đến các chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể của mỗi dân tộc đều góp phần làm phong phú hơn kho tàng tài nguyên văn hóa Việt Nam.