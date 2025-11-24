Trong xây dựng nông thôn mới, công tác dân vận và truyền thông đóng vai trò nền tảng, là cầu nối giữa chính quyền và người dân, nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận và thúc đẩy chương trình nông thôn mới đi vào thực chất.

Xã Long Bình là một điển hình sinh động trong việc vận dụng hiệu quả các mô hình “Dân vận khéo” để thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao chất lượng đời sống người dân và xây dựng nông thôn mới bền vững ở tỉnh Đồng Tháp.

Vận dụng hiệu quả mô hình “Dân vận khéo” thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội.

Sau khi sáp nhập, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã tiếp nhận và duy trì 7 mô hình “Dân vận khéo”, mang lại nhiều kết quả thiết thực.

Điển hình là mô hình “Nhân dân hiến đất làm đường” trên các tuyến đường liên ấp Xóm Thủ - Hòa Thạnh và đường kinh Hào Mươi (ấp Long Thới). Với tổng chiều dài hơn 1.600m, có 55 hộ dân hiến hơn 1.647m² đất, cùng vận động xã hội hóa được trên 690 triệu đồng để hỗ trợ vật liệu, công lao động thực hiện các tuyến đường trên.

Bên cạnh đó, mô hình “Tuyến đường hoa kiểu mẫu gắn với tuyến đường văn hóa “Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn” trên huyện lộ 16 cũng tạo nên diện mạo mới cho địa phương. Với tổng chiều dài 1.000m, Mặt trận Tổ quốc vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân ở 2 bên đường ra quân trồng hơn 150 cây dầu, 300 cây hoàng yến và nhiều loại hoa khác; đồng thời, thu gom rác thải.

Mô hình “Ánh sáng kết hợp camera an ninh” trên tuyến đường kinh Mười Đường (ấp Quới An) mang lại hiệu quả thiết thực về an ninh trật tự. Tuyến đường dài 400m với 13 hộ dân sinh sống được lắp đặt 2 camera và 17 bóng đèn, đảm bảo thuận tiện cho người dân lưu thông, vận chuyển hàng hóa; đồng thời, hạn chế tai nạn giao thông và tệ nạn trộm cắp vào ban đêm.

Ngoài các mô hình về cơ sở hạ tầng, xã Long Bình còn triển khai hiệu quả 4 mô hình “Tổ nhân dân tự quản phát triển toàn diện” tại các ấp Thới Hòa, Quới An, Long Hải và Hòa Phú với tổng số 185 hộ tham gia. Các mô hình này phát huy tinh thần tự giác, tự quản của người dân trong việc xây dựng khu dân cư văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự và bảo vệ môi trường.

Phong trào “Dân vận khéo” không chỉ đơn thuần là vận động nhân dân đóng góp đất đai, tiền của, mà quan trọng hơn là tạo ra sự đồng thuận, sự tự nguyện và niềm tin của người dân vào chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước. Các mô hình góp phần nâng cao vai trò, uy tín của hệ thống chính trị ở cơ sở, tạo sự đồng thuận giữa Đảng, chính quyền và nhân dân.

Trong lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, nhiều hộ vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống; các tuyến đường hoa, đường ánh sáng góp phần hoàn thiện tiêu chí nông thôn mới. Đặc biệt, các mô hình về an ninh trật tự đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân trong bảo vệ an ninh địa phương, giảm các tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật.

Trong năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Long Bình phối hợp với các đoàn thể tổ chức 13 buổi tuyên truyền, thu hút hơn 598 lượt người tham dự.

Công tác vận động đạt nhiều kết quả ấn tượng như vận động nhân dân đóng góp 60 ngày công lao động, huy động được 690 triệu đồng xây dựng cơ sở hạ tầng; vận động Quỹ “Vì người nghèo” năm 2025 được 242,188 triệu đồng, hỗ trợ xây mới và sửa chữa 19 căn nhà Đại đoàn kết với tổng kinh phí 551 triệu đồng. Hiện nay, xã Long Bình có hơn 95% hộ gia đình đạt chuẩn “Gia đình văn hóa”, 13/13 ấp đạt danh hiệu “Ấp văn hóa”.

Phát huy thành quả đã đạt được, thời gian tới, địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò của phong trào “Dân vận khéo”. Tăng cường phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và chính quyền trong việc vận động, hỗ trợ người dân tham gia; huy động các nguồn lực xã hội hóa để duy trì, mở rộng quy mô mô hình.

Đặc biệt, địa phương phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong quá trình triển khai các công trình, dự án, đảm bảo tính công khai, minh bạch và hiệu quả.

Nhờ công tác dân vận kết hợp truyền thông đã tạo nên những công trình thiết thực, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân và phát huy sức mạnh cộng đồng, đóng góp quan trọng vào tiến trình xây dựng nông thôn mới của xã Long Bình ngày càng bền vững.