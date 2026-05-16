Dự án tuyến đường nối từ Nguyễn Trãi đến Đầm Hồng, thuộc phường Khương Đình, là một trong những đoạn quan trọng của tuyến Vành đai 2,5 đang được Hà Nội triển khai. Tuyến đường có chiều dài khoảng 1,52km, mặt cắt ngang 40m, tổng mức đầu tư hơn 2.433 tỷ đồng, điểm đầu kết nối tại nút giao Nguyễn Trãi – Khương Đình.

Để thực hiện dự án, cơ quan chức năng phải thu hồi hơn 60.900m2 đất liên quan tới 703 tổ chức, hộ gia đình và cá nhân.

Theo ghi nhận thực tế, khu vực ven hồ Đầm Hồng đã được phá dỡ, san gạt để phục vụ thi công. Một số đoạn qua sân bóng Khương Trung cũng đang triển khai giải phóng mặt bằng nhưng vẫn tồn tại nhiều công trình xen kẹt.

Đáng chú ý, dù mặt bằng chưa được bàn giao đồng bộ nhưng tại khu vực này đã xuất hiện nhiều công trình tạm bợ dựng bằng khung sắt, mái tôn được xây dựng nhằm tận dụng phần diện tích đất còn lại sau giải phóng mặt bằng.

Tại phường Khương Đình, nhiều dãy nhà bị cắt xén một phần sau thu hồi đất, để lại các thửa đất nhỏ hẹp, méo mó và bám sát chỉ giới đường đỏ. Nếu không có phương án xử lý đồng bộ, nguy cơ hình thành thêm các công trình “siêu mỏng, siêu méo” dọc tuyến là hiện hữu, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và mục tiêu chỉnh trang khu vực sau khi tuyến đường hoàn thành.

“Nhà bị cắt xén chỉ còn vài mét mặt tiền nhưng nhiều hộ vẫn cố xây dựng để giữ đất hoặc buôn bán. Nếu không xử lý sớm thì sau này tuyến đường đẹp nhưng hai bên lại lộn xộn, mất mỹ quan”, một người dân tại phường Khương Đình cho biết.

Một công trình được xây dựng tạm bợ bằng khung sắt, tôn, nhằm tận dụng tối đa diện tích đất còn sót lại sau giải phóng mặt bằng trên địa bàn phường Khương Đình. Người dân ở đây phản ánh vị trí này trước đây là đất nông nghiệp, chưa có công trình xây dựng.

Nhiều người mong muốn thành phố có giải pháp xử lý dứt điểm các thửa đất không đủ điều kiện xây dựng nhằm tránh phát sinh nhà “siêu mỏng, siêu méo” sau khi dự án hoàn thành.

Đoạn từ Đầm Hồng đến đường Giải Phóng, tình trạng nhà "siêu mỏng, siêu méo" đã xuất hiện khá phổ biến.

Trong bối cảnh đó, UBND TP Hà Nội vừa yêu cầu tăng cường quản lý đất đai, trật tự xây dựng và phòng cháy chữa cháy đối với các công trình xây dựng sai phép, trái phép. Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn đã ký ban hành công văn yêu cầu các sở, ngành và chính quyền xã, phường rà soát toàn bộ công trình có dấu hiệu vi phạm, đặc biệt là các trường hợp xây dựng trái phép, sử dụng đất sai mục đích hoặc vi phạm hành lang bảo vệ công trình hạ tầng.

Theo chỉ đạo của thành phố, các công trình vi phạm hoặc không đủ điều kiện pháp lý sẽ không được cấp điện, nước hoặc bị ngừng cung cấp dịch vụ nếu đang sử dụng. Công an TP Hà Nội được giao phối hợp kiểm tra, thống kê các cơ sở vi phạm đất đai, trật tự xây dựng và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình không chấp hành quy định.

Thành phố cũng yêu cầu chính quyền cấp xã tăng cường kiểm tra, xử lý dứt điểm các công trình tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, đặc biệt là các kho xưởng, công trình xây dựng trái phép không đảm bảo điều kiện phòng cháy chữa cháy.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Sỹ Đoàn, Chủ tịch UBND phường Khương Đình cho biết, đang chờ hướng dẫn của thành phố trong việc xử lý các thửa đất nhỏ hẹp, méo mó sau giải phóng mặt bằng.

Thực tế, tình trạng này không phải mới xuất hiện tại Hà Nội. Ngay trên tuyến Vành đai 2,5 đoạn từ Đầm Hồng đến Giải Phóng, nhiều căn nhà “siêu mỏng, siêu méo”, chỉ còn vài mét vuông đã tồn tại trong thời gian dài sau giải phóng mặt bằng.

Được biết, để xóa bỏ tình trạng nhà siêu mỏng, siêu méo, UBND TP Hà Nội đã ra Quyết định 61. Theo đó, từ ngày 7/10/2024, mảnh đất sau thu hồi có diện tích dưới 15m2, mặt tiền hoặc chiều sâu so với chỉ giới xây dựng là 3m sẽ không được phép tồn tại mà phải hợp thửa, hợp khối với các diện tích liền kề - hoặc giao lại cho địa phương quản lý.

Lê Hùng