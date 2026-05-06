Dự án mở rộng đường Tam Trinh (Hà Nội) có chiều dài 3,5km, điểm đầu tại nút giao Minh Khai (Vành đai 2), điểm cuối tại nút giao Vành đai 3, với tổng vốn đầu tư gần 3.400 tỷ đồng. Dự án này được phê duyệt cách đây 10 năm, đến nay, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) mới triển khai hoàn tất để phục vụ dự án.

Đường Tam Trinh dự kiến mở rộng mặt cắt ngang lên 40-55m (tùy đoạn), bao gồm nhiều làn xe, vỉa hè và cây xanh. Hiện, nhiều căn nhà nằm trên con đường này đã hoàn tất di dời, bàn giao mặt bằng cho dự án.

Để thực hiện dự án mở rộng đường này, chính quyền đã thực hiện thu hồi đất liên quan đến 811 thửa đất ở, 800 thửa đất nông nghiệp, 20 thửa đất tổ chức. Đến nay, công tác đền bù cơ bản hoàn thiện.

Căn nhà 34m2 của gia đình bà Trịnh Thúy Liên nằm ngay mặt đường Tam Trinh, được đền bù với mức giá 113 triệu/m2. "Gia đình tôi đồng thuận với chính sách đền bù GPMB của chính quyền. Trong hôm nay, gia đình sẽ hoàn tất chuyển đi. Hiện chúng tôi chưa tìm được nhà mới hợp lý để mua nên đi thuê trọ ở tạm", bà Liên nói.

Một vài hộ dân, cửa tiệm kinh doanh cuối cùng cũng tất bật chuyển đi trong ngày 5/5. Trước đây, mặt đường Tam Trình thường là nơi buôn bán nhộn nhịp vì nằm trong khu đông đúc dân cư sinh sống và gần chợ đầu mối.

Dự án này được khởi công từ năm 2016, dự kiến hoàn thành sau 3 năm. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại việc GPMB mới có kết quả rõ rệt.

Nhiều công trình nhà ở tại đây đã hoàn thiện tháo dỡ. Máy móc hạng nặng vẫn được huy động, hoạt động liên tục để hoàn tất công tác GPMB.

Việc mở rộng đường Tam Trinh có ý nghĩa chiến lược trong việc thay đổi diện mạo hạ tầng và thúc đẩy kinh tế khu vực phía Nam Hà Nội. Khi hoàn thiện, dự án sẽ giúp xóa sổ "điểm đen" giao thông, giải quyết triệt để tình trạng ùn tắc kéo dài tại "nút thắt cổ chai" từ cầu Mai Động. Đồng thời, dự án cũng tạo ra trục kết nối xuyên suốt giữa nội đô với các tuyến cửa ngõ quan trọng như Vành đai 2, Vành đai 3 và cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ...