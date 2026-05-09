Theo truyền thông Ấn Độ, Gaurs Group là một trong những tập đoàn bất động sản lớn tại khu vực Delhi-NCR vừa tổ chức sự kiện trưng bày hàng loạt xe sang dành cho các môi giới và đối tác phân phối dự án.

Xuất hiện tại sự kiện là nhiều mẫu xe hạng sang của Mercedes-Benz như GLS, E-Class, GLE, GLA và GLC, tất cả đều được gắn nơ đỏ nổi bật. Tuy nhiên, tâm điểm chú ý thuộc về hai chiếc Mercedes-Maybach GLS600 cùng một chiếc Lamborghini Urus SE màu cam.

Theo bài đăng lan truyền trên Instagram của So Ghaziabad, Gaurs Group sẽ trao tặng tổng cộng hai chiếc Maybach GLS600 với tổng giá trị hơn 5,5 crore Rupee (khoảng 16,7 tỷ đồng). Một chiếc mang màu đỏ, chiếc còn lại sơn trắng Polar White.

Đáng chú ý hơn, doanh nghiệp này còn chuẩn bị một chiếc Lamborghini Urus SE trị giá khoảng 4,5 crore Rupee (gần 13,7 tỷ đồng) dành cho đối tác xuất sắc nhất.

Urus SE là phiên bản hybrid hiệu năng cao mới của Lamborghini, sử dụng động cơ V8 tăng áp kép 4.0L kết hợp mô-tơ điện. Xe cho tổng công suất khoảng 800 mã lực và mô-men xoắn cực đại 950Nm, đi kèm hệ dẫn động bốn bánh.

Ngoài Lamborghini và Maybach, danh sách xe thưởng còn có Range Rover Autobiography trị giá khoảng 2,5 crore Rupee (7,6 tỷ đồng), cùng nhiều mẫu xe Mercedes-Benz khác như CLA, GLA, GLC và GLE.

Tổng giá trị dàn xe được ước tính vượt 30 crore Rupee, tương đương hơn 91 tỷ đồng.

Theo giới truyền thông địa phương, số xe này nhiều khả năng sẽ được trao cho các môi giới và đối tác mang về doanh số cao cho Gaurs Group. Tuy nhiên, tiêu chí cụ thể để nhận thưởng hiện chưa được công bố.

Gaurs Group hiện là một trong những nhà phát triển bất động sản lớn tại Delhi-NCR với hơn 75 dự án. Doanh nghiệp này gần đây cũng công bố kế hoạch xây dựng khách sạn 5 sao đầu tiên trên tuyến Yamuna Expressway cùng nhiều công trình thương mại khác.

Theo Cartoq

