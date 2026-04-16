Theo hình ảnh do công ty đăng tải, lễ bàn giao tặng ô tô cho nhân viên diễn ra tại đại lý Tata Motors với sự góp mặt của nhà sáng lập kiêm CEO Babu CJ cùng vợ. Cặp đôi xuất hiện trên chiếc Lexus LM 350h Ultra Luxury, mẫu MPV hạng sang từng được giới thiệu tại sự kiện “Excellence Night” của doanh nghiệp.

Lễ bàn giao tặng ô tô cho nhân sự diễn ra tại đại lý Tata Motors.

Không khí buổi lễ diễn ra trang trọng khi các nhân viên hoàn tất thủ tục nhận xe trước khi được trao chìa khóa và hoa chúc mừng. Một số người còn được vinh danh bằng nghi thức choàng khăn, cách tri ân quen thuộc trong các sự kiện tại Ấn Độ. Hình ảnh nhiều chiếc Altroz xếp hàng cùng chủ nhân mới cho thấy quy mô đáng kể của đợt thưởng này.

Các nhân viên hoàn tất thủ tục nhận xe trước khi được trao chìa khóa và hoa chúc mừng.

Đơn vị thực hiện chương trình là White Gold Money, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thu mua vàng bạc và dịch vụ tài chính, được thành lập năm 2017. Công ty này hiện sở hữu hàng chục điểm giao dịch tại miền Nam Ấn Độ và xây dựng mô hình định giá vàng cũ minh bạch.

Trước đó, trong sự kiện “Excellence Night”, các mẫu Sierra và Altroz đã được trưng bày như phần thưởng dành cho nhân sự xuất sắc, kết hợp cùng các hoạt động biểu diễn và vinh danh.

Đáng chú ý, không chỉ nhân viên được nhận xe, người sáng lập Rahul Joseph còn dành tặng cha mình một chiếc Lexus LM 350h Ultra Luxury trị giá khoảng 2,7 crore rupee (hơn 8 tỷ đồng).

Đây là dòng MPV hạng sang nổi bật tại Ấn Độ, sở hữu khoang cabin kiểu “hạng nhất” với ghế ngả sâu, màn hình giải trí 48 inch, hệ thống âm thanh 23 loa cùng hàng loạt tiện nghi cao cấp như bàn làm việc gập, tủ lạnh mini hay kính trần chỉnh độ sáng.

Màn thưởng xe quy mô lớn cùng quà tặng đắt giá cho thấy cách doanh nghiệp này đầu tư vào phúc lợi, đồng thời tạo dấu ấn về văn hóa ghi nhận nhân sự trong ngành dịch vụ tài chính.

