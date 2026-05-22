Kế hoạch chia cổ tức 12%

Theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị, CTCP Tập đoàn Đầu tư BIG đã chốt ngày 5/6/2026 là ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2025 với tổng tỷ lệ 12%. Phương án phân phối lợi nhuận này được chia thành hai cấu phần, bao gồm 10% chi trả bằng cổ phiếu và 2% bằng tiền mặt (tương ứng 200 đồng/cổ phiếu). Ngày thanh toán cổ tức bằng tiền được ấn định vào 30/7/2026.

Điểm đáng chú ý đối với giới đầu tư nằm ở bài toán tỷ suất sinh lời thực tế trên thị giá giao dịch. Theo nguyên tắc, tỷ lệ cổ tức 12% mang lại tổng giá trị 1.200 đồng cho mỗi cổ phiếu sở hữu. Trong bối cảnh cổ phiếu BIG hiện đang giao dịch quanh vùng giá 6.500 đồng, mức cổ tức này tương đương với tỷ suất sinh lời xấp xỉ 18,5%.

Lợi nhuận đột phá từ hệ sinh thái 5 công ty con

Khả năng duy trì mức chi trả cổ tức cao của doanh nghiệp xuất phát từ nền tảng kinh doanh tăng trưởng ấn tượng. Với định hướng phát triển thành tập đoàn đa ngành, Big hiện đang vận hành một hệ sinh thái khép kín với 5 công ty con: Big CT, Big Expo, Big Hotel, Big Bro và Big Fnb. Sự bổ trợ lẫn nhau giữa các lĩnh vực nông sản, xuất khẩu, lưu trú, môi giới bất động sản và dịch vụ tiện ích đã giúp tối ưu hóa chi phí và tạo ra những dòng tiền bền vững.

Minh chứng rõ nét nhất là kết quả kinh doanh năm 2025 với lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ đạt 36,55 tỷ đồng, tăng trưởng xấp xỉ 300% so với năm trước. Bước sang năm 2026, Báo cáo tài chính hợp nhất quý I tiếp tục ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 140,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt gần 6,95 tỷ đồng, cao gấp 7,5 lần so với cùng kỳ năm 2025. Chuỗi tăng trưởng liên tục này là tiền đề vững chắc để doanh nghiệp tự tin trích lập quỹ chia cổ tức lớn cho các cổ đông.

Tầm nhìn HOSE 2026

Bên cạnh kết quả kinh doanh, sức khỏe tài chính của CTCP Tập đoàn Đầu tư BIG cũng đang ở giai đoạn ổn định. Vừa qua, doanh nghiệp đã hoàn tất đợt phát hành tăng vốn điều lệ lên 310,7 tỷ đồng nhằm tất toán toàn bộ các khoản nợ vay tại ngân hàng. Tính đến ngày 31/3/2026, quy mô tổng tài sản của Big đã vượt mốc 594 tỷ đồng với cấu trúc nguồn vốn an toàn và nguồn tiền mặt dồi dào.

Đáng chú ý, tài sản cốt lõi mang lại giá trị bền vững cho Big là chuỗi hệ thống khách sạn lưu trú đã được mở rộng và hiện diện tại 7 tỉnh thành trọng điểm trên cả nước, bao gồm: Hà Nội, TP.HCM, Vũng Tàu, Cần Thơ, Huế, Tây Ninh và Lào Cai. Việc sở hữu các bất động sản dòng tiền tại các khu vực trung tâm và điểm nóng du lịch giúp doanh nghiệp duy trì biên lợi nhuận gộp ổn định.

Với nguồn lực tài chính, hệ thống tài sản trải dài cùng bộ máy quản trị ngày càng được chuẩn hóa, CTCP Tập đoàn Đầu tư BIG đang tích cực chuẩn bị cho lộ trình nộp hồ sơ chuyển sàn niêm yết lên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) trong năm 2026. Động thái "chuyển sân chơi" sang một thị trường có tính minh bạch và thanh khoản cao được kỳ vọng sẽ giúp cổ phiếu BIG phản ánh đúng giá trị thực, mở ra tiềm năng tăng trưởng vốn hóa dài hạn cho các nhà đầu tư đồng hành cùng doanh nghiệp.

(Nguồn: CTCP Tập đoàn Đầu tư BIG)