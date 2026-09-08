HBC lỗ lũy kế hơn 2.000 tỷ đồng, nợ phải trả gần 14.700 tỷ

Từ cuối năm 2022, HBC trải qua biến động về quản trị và bước vào quá trình tái cấu trúc tài chính, hoạt động. Sau một năm 2022 lao dốc, cổ phiếu HBC do ông Lê Viết Hải làm Chủ tịch, mất khoảng 70% thị giá, xuống còn khoảng 8.000 đồng/cp. Sang năm 2023 và phần lớn năm 2024, mã này tiếp tục giảm và nhiều thời điểm xuống dưới ngưỡng 5.000 đồng/cp.

HBC từng có giai đoạn hồi phục khá ấn tượng khi cổ phiếu tăng từ dưới 5.000 đồng lên gần 8.500 đồng/cp vào giữa tháng 8/2025. Khi đó, nhiều nhà đầu tư kỳ vọng quá trình tái cấu trúc sau mâu thuẫn nội bộ sẽ giúp doanh nghiệp từng bước trở lại.

Tuy nhiên, cổ phiếu HBC tiếp tục đi xuống trong khoảng một năm qua. Trong phiên 7/9, HBC giảm 2,56%, đóng cửa ở mức 3.800 đồng/cổ phiếu, trở lại vùng giá thấp nhất nhiều năm.

Vốn hóa của Xây dựng Hòa Bình chỉ còn khoảng 1.320 tỷ đồng, tương đương gần 8% tổng tài sản và khoảng 9% nợ phải trả.

Chủ tịch HBC Lê Viết Hải. Ảnh: Hoàng Hà

Trong khi đó, báo cáo tài chính cho thấy HBC vẫn chịu áp lực đáng kể từ quy mô nợ phải trả, khoản phải thu và lỗ lũy kế.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2026, HBC đạt 3.260 tỷ đồng doanh thu thuần và hơn 50 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Doanh thu đã tăng trở lại, nhưng quy mô lợi nhuận vẫn rất mỏng so với tổng tài sản và nghĩa vụ nợ.

Đến cuối quý II/2026, tổng tài sản của Hòa Bình hơn 16.700 tỷ đồng. Trong đó, các khoản phải thu gần 11.000 tỷ đồng, hàng tồn kho vượt 3.000 tỷ đồng và tài sản cố định hơn 1.000 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, nợ phải trả lên gần 14.700 tỷ đồng, cao gấp khoảng 7 lần vốn chủ sở hữu. HBC còn ghi nhận khoản lỗ lũy kế khoảng 2.022 tỷ đồng.

HBC đang triển khai một số giải pháp cơ cấu tài sản và nghĩa vụ tài chính nhằm cải thiện nguồn lực. Trong kỳ, HBC chuyển nhượng tài sản dở dang đang xây dựng thuộc Dự án Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hòa Bình cho Công ty TNHH Đổi mới và Sáng tạo FPT với giá 246,5 tỷ đồng. Đến cuối tháng 6, HBC đã thu 144,9 tỷ đồng và còn phải thu 101,6 tỷ đồng.

HBC gần đây tiếp tục triển khai phương án phát hành hơn 51,4 triệu cổ phiếu để hoán đổi gần 514,2 tỷ đồng công nợ cho 99 chủ nợ. Công ty đồng thời tính đến việc cơ cấu khoảng 1.000 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn sang trung và dài hạn, cũng như xử lý khoảng 233 tỷ đồng công nợ bằng tiền mặt hoặc gia hạn thanh toán.

Những động thái này giúp giảm áp lực nghĩa vụ nợ, nhưng không đồng nghĩa doanh nghiệp đã giải quyết được bài toán dòng tiền.

Ý kiến ngoại trừ của kiểm toán và tương lai đầy thách thức

Không chỉ chịu sức ép từ nợ nần, HBC còn phải đối mặt với một vấn đề đáng chú ý trong báo cáo bán niên 2026: ý kiến ngoại trừ của kiểm toán.

Theo báo cáo soát xét, HBC ghi nhận doanh thu xây lắp dựa trên khối lượng được tư vấn giám sát của chủ đầu tư xác nhận và đơn giá hợp đồng. Tuy nhiên, kiểm toán cho biết chưa thu thập được đầy đủ thông tin cần thiết để xác định ảnh hưởng của vấn đề này đến các khoản mục liên quan.

Theo đó, doanh thu được ghi nhận khi có xác nhận của khách hàng (chủ đầu tư) trên các chứng chỉ thanh toán và được thể hiện trên hóa đơn tài chính. Tuy nhiên, tại thời điểm phát hành báo cáo soát xét, đơn vị kiểm toán “chưa có đủ thông tin cần thiết để xác định ảnh hưởng của vấn đề này đến các khoản mục liên quan trên báo cáo tài chính hợp nhất cho kỳ kế toán từ 1/1-30/6/2026”.

Đáng chú ý, HBC cho hay thị trường bất động sản chịu nhiều biến cố bất lợi, khiến khả năng thanh toán của các chủ đầu tư suy giảm mạnh. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh và dòng tiền trả nợ của doanh nghiệp.

Bức tranh lợi nhuận cũng chưa thực sự thuyết phục. Trong 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu tăng gấp đôi cùng kỳ, lợi nhuận gộp tăng gần 2,9 lần nhưng chi phí tài chính tăng mạnh khiến lợi nhuận sau thuế chỉ đạt hơn 50 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ. Riêng quý II, lợi nhuận sau thuế giảm so với cùng kỳ.

Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước ngắn hạn của HBC. Nguồn: BCTC 2026

Áp lực tài chính còn thể hiện ở nghĩa vụ thuế và các khoản phải nộp Nhà nước ngắn hạn. Cuối tháng 6/2026, các khoản thuế và phải nộp ngân sách Nhà nước ngắn hạn của HBC vượt 239 tỷ đồng. Riêng theo thông báo ngày 13/8 của Thuế TPHCM, HBC còn nợ 41,6 tỷ đồng tiền thuế, trong đó 39,2 tỷ đồng quá hạn trên 90 ngày.

HBC cũng như nhiều doanh nghiệp xây dựng phải đối mặt với chu kỳ thu hồi công nợ kéo dài và nhu cầu vốn lưu động lớn. Khi lợi nhuận từ hoạt động cốt lõi còn mỏng, chi phí tài chính lớn sẽ tiếp tục bào mòn thành quả kinh doanh.

Cạnh tranh trong ngành xây dựng cũng ngày càng khốc liệt. Diễn biến của thị trường bất động sản và khả năng thanh toán của chủ đầu tư có thể tiếp tục ảnh hưởng đến tiến độ thu hồi công nợ cũng như nguồn việc của HBC.

Doanh nghiệp cũng phải cạnh tranh trong môi trường ngày càng yêu cầu cao về năng lực tài chính, khả năng đảm bảo tiến độ và chất lượng.

Trong năm 2026, HBC đặt mục tiêu doanh thu 10.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 250 tỷ đồng, với backlog (giá trị hợp đồng đã ký nhưng chưa thực hiện) được công bố hơn 15.000 tỷ đồng. Lượng backlog này tạo cơ sở để HBC ghi nhận doanh thu trong các kỳ tới.

Sau hơn ba năm tái cấu trúc, Hòa Bình đã có dấu hiệu phục hồi về hoạt động kinh doanh và nguồn việc. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn phải giải cùng lúc nhiều bài toán: nợ lớn, công nợ khó thu hồi, chi phí tài chính cao, nghĩa vụ thuế, khả năng huy động vốn và cạnh tranh ngày càng gay gắt.

Nói cách khác, doanh thu có thể đang trở lại, nhưng để quá trình phục hồi trở nên bền vững, điều quan trọng vẫn là chất lượng dòng tiền, khả năng xử lý nghĩa vụ nợ và cải thiện lợi nhuận từ hoạt động xây dựng cốt lõi.