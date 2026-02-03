Quý 4/2025 lỗ nặng, hàng tồn kho tăng cao

Mới đây, Công ty CP Đồ hộp Hạ Long (Canfoco - mã chứng khoán: CAN) vừa có văn bản gửi Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội để giải trình lý do chênh lệch lợi nhuận quý 4/2025 so với quý cùng kỳ năm trước.

Theo báo cáo hợp nhất, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ của Canfoco trong quý 4/2025 đạt 192,3 tỷ đồng, giảm 37,6 tỷ đồng so với quý cùng kỳ năm trước đó. Lợi nhuận trước thuế âm gần 9,44 tỷ đồng (giảm tới 215% so với cùng kỳ), trong khi cùng kỳ năm 2024 lãi 8,2 tỷ đồng.

“Nguyên nhân chủ yếu là trong quý 4 doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng 14%, nhưng giá vốn tăng tới 47%, chi phí bán hàng giảm 6% và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 34%”, Canfoco giải thích.

Doanh thu sụt giảm, doanh nghiệp sở hữu Patê cột đèn Hải Phòng báo lỗ nặng quý 4/2025.

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất của Đồ hộp Hạ Long cũng cho thấy, doanh thu thuần cả năm 2025 chỉ đạt gần 663 tỷ đồng, thấp hơn con số 682 tỷ đồng của năm 2024.

Đáng nói, hàng tồn kho của Canfoco tính đến ngày 31/12/2025 giá trị lên tới 188,2 tỷ đồng, cao hơn con số gần 148,3 tỷ đồng của ngày 1/1/2025.



Sau 14 ngày tạm dừng, Nhà máy đồ hộp Hạ Long chưa xác định thời gian hoạt động trở lại

Liên quan đến lùm xùm 130 tấn thịt lợn bệnh, trong báo cáo gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ngày 20/1 vừa qua, Canfoco cho biết, ngày 8/9/2025, Công an TP. Hải Phòng phát hiện 2 xe ô tô của Lê Bá Doanh và của Trịnh Hà Việt chở thịt lợn nạc có kết quả xét nghiệm dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi.

Trước đó, Doanh và Việt thu gom thịt lợn nạc trôi nổi và bán cho Bùi Đức Trọng - một nhà cung cấp của Canfoco. Vì vậy, theo khuyến nghị của cơ quan chức năng, công ty đã khoanh vùng toàn bộ nguyên liệu mua của hộ ông Trọng trong vòng khoảng 1 tuần (từ 3-7/9/2025) để tiến hành xét nghiệm.

Kết quả xét nghiệm cho thấy hàng hóa trong kho của công ty dương tính với dịch tả lợn châu Phi, gồm: 132.379,5 kg thịt lợn nạc; 4.141,3 kg chả giò rế; 3.285,6 kg chả giò đặc biệt.

Ngoài ra, có 13.661,8 kg bì xô lợn đông lạnh, 8.205 kg da gà đông lạnh và 6.030 kg thịt gà xay đông lạnh (hàng nhập khẩu) dương tính với vi khuẩn Salmonella spp.

Toàn bộ 132 tấn thịt lợn nguyên liệu vi phạm và các hàng hóa trên đều bị phong tỏa ngay khi phát hiện sự việc và tiêu hủy sau đó, không được đưa vào sản xuất và không cung ứng ra thị trường.

Còn về thông tin tiêu huỷ 14.000 hộp patê thành phẩm, Canfoco khẳng định đây là các thành phẩm còn tồn kho tại Nhà máy đồ hộp Hạ Long - Hải Phòng, không được sản xuất từ số nguyên liệu vi phạm nói trên, đã được kiểm nghiệm cho kết quả âm tính với virus dịch tả lợn châu Phi.

Tuy nhiên, để đảm bảo tính thận trọng, công ty vẫn chủ động đề xuất và thực hiện tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa nêu trên theo khuyến nghị của cơ quan chức năng, nhằm ngăn ngừa nguy cơ lây lan, phát tán bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn thành phố.

Cũng theo Canfoco, do hệ thống chứng nhận quản lý ISO của công ty bị thu hồi, chứng nhận an toàn thực phẩm FSSC 22000 bị đình chỉ hiệu lực nên công ty quyết định tạm dừng hoạt động sản xuất tại Nhà máy Đồ hộp Hạ Long - Hải Phòng, dự kiến tối đa 14 ngày kể từ ngày 12/1/2026.

Trong thời gian tạm dừng, công ty sẽ kiện toàn bộ máy quản lý, điều hành, rà soát toàn bộ chuỗi cung ứng, đồng thời cải tiến và hoàn thiện các quy trình sản xuất...

Song, sau khi rà soát, đánh giá tình hình, Canfoco thừa nhận để khắc phục cần nhiều thời gian hơn. Do đó, việc tạm dừng sản xuất sẽ kéo dài hơn thời gian dự kiến 14 ngày như đã thông báo. Đáng chú ý, công ty chưa thể xác định cụ thể thời điểm tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh.