Trong thư gửi nhân viên hôm 20/10, nhà sáng lập kiêm CEO Forrest Li so sánh sự bùng nổ của AI với “cuộc cách mạng máy tính cá nhân và smartphone”, mở ra cơ hội phổ cập công nghệ từng chỉ dành cho giới giàu có.

“Một bước chuyển công nghệ như thế này khiến mục tiêu 1.000 tỷ USD trở nên khả thi”, Li viết nhân dịp kỷ niệm 8 năm Sea niêm yết trên sàn chứng khoán.

CEO Sea Forrest Li tin rằng công ty có thể đạt vốn hóa 1.000 tỷ USD. Ảnh: Bloomberg

Li nhấn mạnh hành trình này “sẽ đòi hỏi quyết định đúng đắn, kỷ luật và năng lực cạnh tranh không ngừng”. Chỉ một năm trước, ông từng cảnh báo về “thời kỳ chuyển mình đầy thách thức” khi công ty bước vào kỷ nguyên AI.

Nhưng nay, Sea đã tích hợp AI sâu vào hoạt động - từ chăm sóc khách hàng, logistics đến mảng trò chơi Garena.

Vị CEO 46 tuổi cũng thận trọng trước biến động thị trường chứng khoán, nhắc lại ký ức “cú rơi” cổ phiếu Sea cuối năm 2021.

Tuy nhiên, ông khẳng định Sea hiện vững vàng hơn về tài chính, không còn phụ thuộc vào vốn bên ngoài: “Sau 8 năm là công ty đại chúng, chúng ta hiểu rõ hơn cách thị trường vận hành và biết cách lèo lái qua sóng gió”.

Sea hiện đã có lãi ở cả ba mảng kinh doanh: thương mại điện tử (Shopee), game (Garena) và tài chính số (SeaMoney).

Dù vậy, Li không tiết lộ chi tiết kế hoạch AI hay cách Sea sẽ đối phó với đối thủ đang ngày càng mạnh như TikTok Shop của ByteDance, Lazada của Alibaba, hay các tân binh toàn cầu Shein và Temu (thuộc PDD Holdings).

Bên cạnh Đông Nam Á, Sea còn mở rộng “đấu trường mới” sang Brazil, nơi Shopee đang phát triển nhanh. Công ty cũng đẩy mạnh đầu tư vào mảng tài chính số và logistics nhằm củng cố vị thế và tạo lòng tin với nhà đầu tư.

Li kết luận trong thư: “Dù môi trường bên ngoài luôn khó lường, tôi cảm thấy yên tâm hơn bao giờ hết về tương lai của chúng ta. Ngay cả khi biển động, chúng ta vẫn đang tự nắm tay lái và làm chủ số phận của mình”.

(Theo Bloomberg)