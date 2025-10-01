Cục Thương mại điện tử (TMĐT) và Kinh tế số, Bộ Công Thương vừa điểm ra một số chuyển động đáng chú ý của bức tranh TMĐT toàn cầu và Việt Nam thời gian gần đây.

Cụ thể, trên thế giới, OpenAI đã đưa GPT Pro bước sang một kỷ nguyên mới với tính năng “Buy Direct in Chat”, cho phép người dùng mua sắm trực tiếp ngay trong cuộc hội thoại. Đây được coi là sự khởi đầu của “AI Commerce”, nơi AI không chỉ tư vấn mà còn là cầu nối giao dịch.

Trong khi đó, TikTok Shop đang thử nghiệm mô hình kết hợp video ngắn và livestream tại Nhật Bản, thị trường TMĐT lớn thứ tư thế giới. Thành công ở Nhật sẽ mở đường cho nền tảng này tiến sâu vào các quốc gia phát triển.

Tại Trung Quốc, các ông lớn Meituan, Pinduoduo và JD.com đang thúc đẩy mô hình thương mại điện tử tức thời, với cam kết giao hàng chỉ trong 30 phút cho các mặt hàng thiết yếu. Xu hướng này đã bắt đầu lan sang ASEAN và được dự báo sẽ sớm có mặt tại Việt Nam.

Ở trong nước, tại công văn gửi Bộ Tài chính về triển khai các Nghị quyết 226, 230 của Chính phủ, Bộ Công Thương đã nâng dự báo tăng trưởng TMĐT B2C (mô hình kinh doanh mà doanh nghiệp bán sản phẩm, dịch vụ trực tiếp cho người tiêu dùng cuối qua Internet - PV) năm 2025 lên mức 25,5%, với tổng giá trị giao dịch TMĐT B2C đạt 26 - 28 tỷ USD và hướng tới mục tiêu 50 tỷ USD vào năm 2030. Sự bứt phá này, theo Bộ Công Thương, chủ yếu đến từ các nền tảng Shopee, TikTok Shop và Lazada nhờ xu hướng mua sắm qua video.

Theo nhận định của Cục TMĐT và Kinh tế số (Bộ Công Thương), thương mại điện tử đang là một điểm sáng trong bức tranh kinh tế số Việt Nam.

Theo các chuyên gia, trong bối cảnh TMĐT Việt Nam tăng trưởng mạnh mẽ, song hành cùng những thách thức về chi phí, quản lý và cạnh tranh, việc tìm ra hướng đi bền vững là yêu cầu cấp thiết trong khi nguồn nhân lực còn nhiều hạn chế.

Trước thực tế đó, Trung tâm Phát triển Thương mại điện tử và Công nghệ số - eComDX thuộc Cục TMĐT và Kinh tế số đã xây dựng và đang triển khai bộ giải pháp “4 Go”, gồm GoRight, GoOnline, GoExport và GoAI và các giải pháp chuyển đổi số để đồng hành cùng doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên toàn quốc.

Trong đó, GoRight tập trung phổ biến và cập nhật hệ thống pháp lý, tiêu chuẩn hóa quy trình, hỗ trợ cả doanh nghiệp và cơ quan quản lý tuân thủ luật TMĐT, từ đó vận hành đúng luật và giảm thiểu rủi ro; GoOnline giúp doanh nghiệp xây dựng hiện diện số, nâng cao kỹ năng bán hàng trực tuyến, kỹ năng Livestream và tận dụng hiệu quả các công cụ số để quảng bá sản phẩm;

GoExport mở ra cánh cửa TMĐT xuyên biên giới, trang bị cho doanh nghiệp kiến thức, công cụ và kỹ năng để đưa sản phẩm lên các sàn quốc tế như Amazon, Alibaba hay JD.com một cách bài bản; GoAI hỗ trợ cả doanh nghiệp và cơ quan quản lý ứng dụng AI trong phân tích dữ liệu, tối ưu hóa các quy trình, nâng cao trải nghiệm khách hàng, giám sát livestream, tích hợp AI Agents trong xây dựng trợ lý ảo thông minh, chatbot tự phục vụ khách hàng..., qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh trong kỷ nguyên số.