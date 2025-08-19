Vừa qua, EximRS - đơn vị tiếp thị và phân phối dự án Conic Boulevard đã làm “dậy sóng” thị trường căn hộ khu Tây TP.HCM với chiến lược bán hàng đột phá. Chỉ sau 8 tháng triển khai, đến nay EximRS đã giao dịch thành công 96% giỏ hàng với gần 600 sản phẩm căn hộ tại dự án Conic Boulevard.

Trước Conic Boulevard, EximRS đã khẳng định vị thế là một trong những đơn vị phân phối bất động sản hàng đầu Việt Nam khi phân phối thành công hơn 40 dự án triển trên cả nước. Tổng kết 6 tháng đầu năm 2025, EximRS đạt doanh thu 2.630 tỷ đồng với hơn 1.000 giao dịch thành công, vượt xa kế hoạch đề ra. Thành công ấy tiếp tục được ghi nhận qua hàng loạt giải thưởng danh giá như “Vietnam's Best Real Estate Agencies 2025 - Công ty phân phối Bất động sản tốt nhất Việt Nam 2025” tại Dot Property Vietnam Awards và “Top 10 Thương hiệu Quốc gia về Môi giới Bất động sản - Danh hiệu Cầu Vàng” tại VARS Awards 2025, minh chứng thuyết phục cho năng lực, uy tín và tầm vóc ngày càng vươn xa của EximRS trên thị trường.

Chủ đầu tư dự án cho biết đang làm các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cho các căn hộ thuộc Block B. Dự kiến, dự án sẽ trao sổ cho cư dân block B trong tháng 8/2025.

Toàn cảnh dự án Conic Boulevard với block căn hộ hiện đại, bao quanh bởi không gian xanh, kết nối thuận tiện tới các khu vực lân cận

Chị Thảo (35 tuổi, Bình Chánh) - khách hàng mua căn hộ tại Conic Boulevard chia sẻ: “Tôi chọn Conic Boulevard vì dự án có pháp lý rõ ràng và đang chuẩn bị trao sổ. Chỉ cần thanh toán 25% là nhận nhà ở ngay, kèm gói nội thất đầy đủ nên tôi hầu như không phải lo thêm chi phí ban đầu.”

Theo chị Thảo, điều này không chỉ mang lại sự yên tâm cho chủ sở hữu mà còn tạo ra giá trị gia tăng đáng kể cho tài sản. Đây là lợi thế cạnh tranh vượt trội mà Conic Boulevard mang lại, giúp khách hàng an tâm khi đưa ra quyết định đầu tư.

Nằm tại vị trí chiến lược bên kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên, Conic Boulevard hưởng lợi từ hạ tầng giao thông đang được đầu tư mạnh mẽ tại khu Tây TP.HCM. Dự án được định vị là căn hộ tiện nghi, phù hợp với xu hướng tìm kiếm không gian sống chất lượng của các gia đình hiện đại.

Chính sách thanh toán linh hoạt của Conic Boulevard mở ra cơ hội “sở hữu nhà ở ngay, trao tay ngàn tiện ích”. Khách hàng chỉ cần thanh toán 25% giá trị căn hộ, tương đương khoảng 750 triệu đồng, là có thể nhận nhà ở ngay mà không cần phải chờ đợi hay lo lắng về tiến độ xây dựng. Phần còn lại được giãn tiến độ trong vòng 36 tháng với mức thanh toán nhẹ nhàng chỉ 1% mỗi tháng, tạo điều kiện tối ưu cho các gia đình có nhu cầu an cư.

Khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình cư dân Conic Boulevard trong lễ bàn giao căn hộ

Đặc biệt, dự án còn có những ưu đãi hấp dẫn như chiết khấu lên đến 15%, tặng gói nội thất và điện máy trị giá đến 290 triệu đồng, miễn phí quản lý 2 năm đầu; giúp cư dân có thể xách vali vào ở ngay mà không cần đầu tư thêm nhiều, tiết kiệm hàng trăm triệu đồng so với việc tự trang bị nội thất.

Conic Boulevard cung cấp đa dạng các loại hình căn hộ, được thiết kế tối ưu với đầy đủ tiện nghi từ phòng khách rộng rãi đến ban công thoáng mát. Mỗi căn hộ đều được bàn giao hoàn thiện, chuẩn bị sẵn sàng để các gia đình có thể dọn vào sinh sống ngay.

Với thông điệp “Dọn vào ở ngay”, Conic Boulevard đang thu hút sự quan tâm đặc biệt từ 60% khách hàng tại TP.HCM và 40% từ các tỉnh thành lân cận. Tỷ lệ khách hàng theo nhu cầu cho thấy 50% mua để ở, 40% đầu tư trung hạn và dài hạn, 10% mua lướt sóng, phản ánh sức hút đa dạng của dự án (số liệu từ chủ đầu tư).

Với khách hàng đang tìm kiếm một không gian sống chất lượng hoặc nhà đầu tư muốn sở hữu tài sản giá trị lâu dài tại TP.HCM, Conic Boulevard hứa hẹn là lựa chọn đáng cân nhắc.

Ngọc Minh