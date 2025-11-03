Theo ghi nhận của PV VietNamNet, chiếc ô tô trong vụ việc này mang nhãn hiệu Chevrolet Cruze đời cũ. Tại hiện trường, kính cửa bên lái bị vỡ. Các chi tiết bên ngoài xe như đèn, la-zăng, ốp cửa, viền chrome cho thấy, đây là bản Chevrolet Cruze LT sản xuất 2011-2014.

Chiếc xe Chevrolet trong vụ phát hiện cô gái tử vong trong cốp xe. Ảnh: NT

Tại Việt Nam, Chevrolet Cruze là mẫu sedan hạng C khá phổ biến tại Việt Nam giai đoạn này, được lắp ráp bởi GM Việt Nam. Ở thời kỳ cao điểm, doanh số đạt hơn 2.000 xe/năm, cạnh tranh trực tiếp với Toyota Corolla Altis, Mazda3 hay Kia Forte. Đến năm 2018, do ế ẩm, Chevrolet bị khai tử tại Việt Nam.

Cruze có khoang nội thất rộng rãi cho người ngồi, phía sau là một khoang cốp độc lập, dung tích khoảng 436 lít. Khác với xe hatchback và SUV, cốp xe sedan tách rời hoàn toàn với không gian chính của xe, trở thành một không gian kín với cơ chế khóa riêng. Khóa cửa xe mở nhưng khóa cốp vẫn đóng vì hoạt động độc lập.

Chuyên gia ô tô Vinh Nguyễn cho biết, thông thường, cốp ô tô có hai cách mở: một là mở bên trong từ vị trí lái xe qua công tắc điện hoặc lẫy kéo dây, hai là mở từ bên ngoài qua cơ cấu cơ khí hoặc cơ cấu điện. Cơ cấu này sẽ giúp vô hiệu hóa việc xâm nhập từ bên ngoài khi khóa cửa xe, đảm bảo không ai có thể mở được cốp xe từ bên ngoài. Trên một số mẫu xe SUV, sẽ có lẫy cơ khí bên trong để có thể mở cốp xe từ bên trong.

“Nếu xe bị khóa thì rất khó cho ai đó có thể mở cốp từ bên ngoài chui vào được. Trường hợp nếu khóa cốp hỏng, có thể dẫn tới trường hợp ai cũng có thể mở được cốp xe từ bên ngoài”, chuyên gia ô tô Vinh Nguyễn cho hay.

Chevrolet Cruze đời 2011. Ảnh: Theo Chotot

Chia sẻ tiếp với PV VietNamNet, anh Vũ Văn Cương, chủ gara ô tô Gia Phát (phố Nguyễn Xiển, Hà Nội) cũng nhìn nhận: “Một khi cốp xe sedan này đã sập thì sẽ không có cách nào mở từ bên trong trừ khi chiếc xe được trang bị lẫy mở cơ bên trong”.

“Giả thiết thứ nhất, nếu ai đó mở được cốp xe từ bên ngoài, chui vào và sập lại, nếu không phải dân hiểu biết về ô tô hoặc từng sửa chữa ô tô thì sẽ không biết cách mở lẫy cốp từ bên trong để thoát ra ngoài”, anh Vũ Văn Cương khẳng định.

“Giả thiết thứ hai, nếu một người chui từ khoang ghế sau vào cốp thì người này sẽ phải hạ gập tựa lưng ghế để có đường trèo vào. Nhưng sau đó, khi đã chui vào cốp, người này cũng không thể quay trở lại, thoát ra ngoài theo đường cũ - do lúc này tựa lưng ghế đã dựng trở lại, tạo thành vách kín ngăn cách khoang cốp và khoang ghế. Muốn mở lại đường cũ, chỉ có cách tháo ốc ở tựa lưng để tháo ghế”, anh Vũ Văn Cương nói.

Anh Cương cho biết thêm: “Tuy vậy, không phải ai cũng biết thao tác hạ tựa lưng ghế sau để chui vào cốp xe”.

Ngoài ra, nắp cốp trên mẫu xe Chevrolet được gia cố bằng chốt đóng hai nấc và lò xo trợ lực. Khi đóng lại, cơ cấu này khiến lực từ bên trong rất khó có thể đẩy bật nắp cốp lên. Không có điểm tựa, không gian nhỏ hẹp cũng khiến người mắc kẹt không thể lấy đà hay xoay người tạo ra đủ lực để đẩy cốp.

Ở SUV hay hatchback, cốp xe thông với khoang nội thất, trang bị kính sau, không gian cốp thông thoáng có ánh sáng chiếu vào. Trong khi đó, cốp sedan như Chevrolet Cruze giống như một khoang hộp kim loại kín mít và tối tuyệt đối khi đóng nắp, không có cửa kính, không có khe thoáng hay khe dẫn ánh sáng. Khi đó, người bên trong rất dễ hoảng loạn và nỗ lực thoát thân trở nên gần như vô vọng.

Tại Việt Nam, đa số xe Chevrolet Cruze đời cũ không được trang bị lẫy thoát hiểm bên trong cốp. Trong khi đó, tại Mỹ, sau khi xảy ra hàng loạt trường hợp trẻ em tử vong khi chơi trốn tìm rồi bị kẹt trong cốp, tiêu chuẩn an toàn FMVSS 401 đã buộc các hãng xe phải trang bị lẫy thoát hiểm dạ quang trong mọi cốp xe sedan từ năm 2001.

Theo phân tích từ Cơ quan An toàn giao thông quốc gia Mỹ (NHTSA), khi con người rơi vào trạng thái hoảng loạn, nhu cầu oxy tăng đột biến, cao gấp nhiều lần trạng thái nghỉ ngơi. Trong cốp có thể tích nhỏ như xe sedan, lượng oxy giảm rất nhanh và con người có thể bị ngạt khí, bất tỉnh chỉ sau 10–20 phút. Khi đó, cơ hội sống chỉ còn phụ thuộc hoàn toàn vào việc có ai phát hiện và phá cốp để cứu người kịp thời hay không. Trong rất nhiều vụ việc tương tự từng ghi nhận, người bị mắc kẹt không thể la hét hay gây tiếng động lớn đủ để được nghe thấy từ bên ngoài.

Theo các chuyên gia ô tô, người sử dụng xe cũ cần chú ý tìm hiểu về các cơ chế đảm bảo an toàn trong các tình huống mắc kẹt bên trong, dù có thể rất hi hữu để xảy ra. Trên xe sedan, đặc biệt là những mẫu xe không có lẫy thoát hiểm, cần được cảnh báo rõ ràng rằng cốp xe không phải không gian để con người chui vào dù chỉ vài phút. Nếu cốp xe không có lẫy thoát hiểm, chủ xe có thể cân nhắc độ thêm.

Như VietNamNet đã đưa tin, trong vụ việc đau lòng xảy ra đối với cô gái 27 tuổi ở xã Đông Thạnh, TP.HCM, cơ quan chức năng cho hay, có khả năng cô gái trong trạng thái tinh thần không ổn định, đã tự mở cốp xe và chui vào bên trong. Sau đó, cô gái bị mắc kẹt, ngạt khí dẫn đến tử vong.

Hiện, vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra.

