Ngày 2/11, một ngày sau khi thi thể được phát hiện trong cốp ô tô, gia đình N.H.L. (27 tuổi, ngụ xã Đông Thạnh, TPHCM) đã hoàn tất hậu sự cho cô gái xấu số.

Người cha 60 tuổi của L. kể, cô là con út trong gia đình 3 anh chị em. Trước đây gia đình khá giả, nhưng do làm ăn thất bại nên đã chuyển về thuê nhà tại xã Đông Thạnh hơn 1 năm nay. L. từng cộng tác cho một ngân hàng, nhưng từ giai đoạn dịch Covid–19 đến nay thì nghỉ hẳn, ở nhà bán hàng online.

Công an đang tiếp tục làm rõ các tình tiết xung quanh vụ thi thể cô gái phân hủy trong cốp ô tô. Ảnh: N.T

Theo cha mẹ L., cô vốn tính tình chậm chạp, gần đây có dấu hiệu trầm cảm, tinh thần không được ổn định, hay cười một mình.

Cha cô kể lại, khoảng 21h30 tối 28/10, L. bất ngờ mở cửa nhà đi bộ ra đường. Dù L. đã 27 tuổi nhưng thường ngày đi đâu đều có cha mẹ chở. Việc con gái giữa đêm có hành động kỳ lạ, lại đang mang bệnh, khiến ông và con gái đầu phải lấy xe máy đuổi theo.

Tuy nhiên, L. đã mất hút một cách kỳ lạ. Trong đêm đó, ông cùng con gái đầu tỏa đi các tuyến đường gần nhà tìm kiếm L. nhưng không thấy tung tích. Sau đó, ông chở con gái đầu về nhà rồi cùng vợ tiếp tục đi khắp nơi tìm kiếm.

Theo cha của L., rạng sáng 29/10, gia đình ông đã đến Công an xã trình báo về việc con gái đi khỏi nhà, mất tích. Do sự việc mới xảy ra vài giờ nên công an xã tiến hành ghi nhận.

Người cha kể, trong đêm hôm ấy, ông cùng con gái đầu, sau đó là vợ đã 2 lần tiếp cận chiếc ô tô đậu trên vỉa hè đường Nguyễn Thị Đẹt (xã Đông Thạnh), cách nhà ông khoảng 600-700m.

“Lần đầu, tôi bảo con gái cả soi đèn pin để tìm vì nghĩ L. ẩn nấp đâu đó quanh ô tô. Lần thứ hai, tôi cùng vợ tiếp cận chiếc ô tô. Vợ tôi đã giật phía sau cốp xe nhưng không mở được, bên trong không phát ra tiếng động nào. Lúc đó, tôi sợ làm hỏng ô tô của người khác nên khuyên vợ dừng tay, chuyển đi nơi khác tìm kiếm”, cha L. nhớ lại.

Ngày hôm sau (29/10), gia đình đã nhờ những người dân xung quanh trích xuất camera an ninh tại 3 vị trí dọc các tuyến đường để xác định hướng di chuyển của L. Trong đó, hình ảnh camera tại vị trí gần chiếc ô tô cho thấy bóng dáng L. mờ nhạt, không rõ ràng.

Suốt 3 ngày liền, gia đình tổ chức tìm kiếm L. ở khắp nơi và dần mở rộng phạm vi nhưng không có kết quả.

Sáng 1/11, cha L. chở con gái đầu đi làm, đồng thời mang sẵn ảnh, căn cước công dân của L., dự tính đến Công an xã Đông Thạnh xác lập biên bản về việc con gái mất tích, chính thức nhờ hỗ trợ tìm kiếm. Tuy nhiên, dọc đường về, ông thấy đám đông người dân đứng xem vụ việc thi thể cô gái trong cốp xe ô tô đậu ven đường Nguyễn Thị Đẹt.

“Lúc ấy tôi đã có linh cảm. Tôi xin phép công an xã cho vào gần xe để nhận dạng và đau điếng người khi xác định đó chính là con gái mình”, cha L. kể lại.

Tiếp tục làm rõ các tình tiết

Cả cha và mẹ của L. đều nói rằng, họ hiểu bệnh tình của con, đã làm việc với cơ quan công an và chấp nhận khả năng cái chết của cô xuất phát từ yếu tố cá nhân. Song đến giờ, gia đình vẫn không hiểu vì sao cô lại tử vong trong cốp xe ô tô đậu ven đường.

Được biết, công an đã mời chủ xe ô tô lên làm việc để lấy lời khai và tìm hiểu về kết cấu, đặc điểm của xe.

Chủ xe cho biết, từ tối 27/10 cho đến khi phát hiện ra vụ việc, ông đậu ô tô trên vỉa hè đường Nguyễn Thị Đẹt, cách nhà chừng 50m. Ông khẳng định không hề quen biết L. và không hiểu vì sao cô lại tử vong trong cốp xe của mình.

Cơ quan chức năng phong tỏa một đoạn đường Nguyễn Thị Đẹt để điều tra hiện trường vào sáng 1/11. Ảnh: L.A

Như VietNamNet đã đưa tin, theo kết quả giám định pháp y của Công an TPHCM, thi thể của L. không có dấu vết tác động bởi ngoại lực, bị phù nề, đang trong quá trình phân hủy và không có dấu hiệu án mạng.

Công an nhận định, có khả năng khi L. trong trạng thái tinh thần không ổn định, đã tự mở cốp xe và chui vào bên trong. Sau đó, cô gái bị mắc kẹt, ngạt khí dẫn đến tử vong.

Công an TPHCM đang tiếp tục làm rõ các tình tiết để có thông báo chính thức với gia đình nạn nhân.

