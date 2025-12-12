Xem video:

Theo truyền thông địa phương, sự việc xảy ra lúc khoảng 7h30 sáng trên một tuyến đường gần khu vực Race Course tại Kolkata (Ấn Độ). Chiếc siêu xe Ferrari 296 GTB đang di chuyển với tốc độ cao thì mất kiểm soát, đâm mạnh vào cột đèn bên đường. Hình ảnh hiện trường cho thấy thân xe bị vỡ nát, hư hại nặng. Cánh cửa và các tấm bên hông của siêu xe gần như bị bật rời hoàn toàn. Khung xe và phần đuôi cũng bị hư hỏng, nắp khoang động cơ phía sau bật mở và cản sau đã văng mất.

Tại thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có 2 người, người con cầm lái, còn người cha ngồi ghế phụ. Hệ thống túi khí của Ferrari bung kịp thời, giúp hai người này thoát nạn. Tuy nhiên, hai lao công đang làm việc trên đường đã bị thương nặng và được đưa vào Bệnh viện SSKM cấp cứu.

Vụ việc đang được cảnh sát điều tra xác minh, ngoài lỗi vượt tốc độ, tài xế còn có vi phạm giao thông nào khác. Giới chuyên gia nhấn mạnh hạ tầng giao thông tại Ấn Độ dù cải thiện vẫn chưa phù hợp cho những chiếc siêu xe dễ mất lái ở tốc độ cao. Ở môi trường đô thị đông đúc như thành phố Kolkata, việc chạy nhanh tiềm ẩn rủi ro rất lớn cho cả người điều khiển và người đi đường.

Theo Cartoq

