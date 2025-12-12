Những hình ảnh về vụ tai nạn được Ajay Bahlerao chia sẻ trên Instagram, ghi lại từ camera an ninh tại một vòng xuyến ở Chhatrapati Sambhaji Nagar (Ấn Độ). Trong hình ảnh được chia sẻ, một chiếc MG Hector màu đen chạy với tốc độ cao trên tuyến đường dẫn vào vòng xuyến.

Chiếc SUV bất ngờ lao qua một gờ giảm tốc lớn và bật lên không trung. Phía trước là vòng xuyến có đường kính lớn nên xe đâm mạnh vào mép vòng, kích hoạt cả hai túi khí phía trước. Sau cú va chạm, chiếc xe tiếp tục xoay trên vòng xuyến, phần bánh sau hẫng khỏi mặt đường rồi dừng lại.

Chỉ vài giây sau khi dừng, ngọn lửa bùng lên từ gầm xe. Nguyên nhân ban đầu được cho là đường dẫn nhiên liệu phía trước bị vỡ, khiến xăng bén lửa ngay lập tức. Trong hình ảnh có thể thấy cả bốn cửa xe bật mở, các hành khách hoảng hốt thoát ra ngoài.

Một người đàn ông từ ghế sau bên phải nhảy xuống, chạy vòng sang phía trái để kéo hai phụ nữ ra ngoài. Anh này sau đó quay lại mở cửa ghế trước bên phải để hỗ trợ tài xế. Một số người khác cũng thoát khỏi xe và cố gắng lấy lại hành lý trước khi chiếc SUV bị thiêu rụi hoàn toàn.

Hiện chưa có báo cáo chính thức về nguyên nhân. Tuy nhiên, hình ảnh cho thấy chiếc xe đã chạy quá tốc độ ngay trước va chạm. Khả năng xảy ra lỗi phanh không được loại trừ, nhưng cũng có thể tài xế chủ quan, không giảm tốc khi vào vòng xuyến.

Theo Cartoq