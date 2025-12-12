Vụ va chạm xảy ra vào 8h31 ngày 27/11 trên đường Phạm Văn Bạch (Hà Nội), vừa được anh Trần Trọng An (Hà Nội) chia sẻ trên trang Facebook cá nhân, thu hút hơn 3,5 nghìn lượt quan tâm, bày tỏ sự bức xúc.

Xem video:

Cung cấp thông tin tới VietNamNet, anh Trần Trọng An cho biết, thời điểm này, người lái xe đi sau là vợ anh, chở theo một người bạn. Xe đi trước là KIA Spotage BKS 30K-48222 do một nam tài xế điều khiển.

Khi đang dừng chờ đèn đỏ, chiếc KIA Spotage bất ngờ trôi lùi về sau. Ô tô đỗ sau do vợ anh Trần Trọng An cầm lái đã bấm còi cảnh báo inh ỏi, hai người đi xe máy cũng vội tiến lên đập tay mạnh cánh cửa xe KIA Spotage để nhắc tài xế. Tuy nhiên, tài xế xe này vẫn như “không biết gì” và chỉ vài giây sau, chiếc KIA Spotage đụng mạnh vào xe sau, Lúc này, tài xế KIA Spotage này mới nhấn ga vọt nhanh lên trước và phanh dừng lại.

“Hậu quả, xe của gia đình tôi bị hư hỏng biển số và ảnh hưởng đến rada của hệ thống ADAS. Vài ngày sau, hệ thống cảnh báo va chạm phía trước không hoạt động, rada không quét được vật cản”, anh An cho biết.

“Tôi đã tìm được thông tin chủ xe và nhờ người liên lạc, đề nghị họ cùng đi kiểm tra lại hệ thống ADAS. Tôi cũng chưa hề có ý định bắt đền, chỉ tính trao đổi nhẹ nhàng nhưng họ lại bất hợp tác, thậm chí còn thách thức”, anh Trần Trọng An cho hay.

Quan sát từ video cho thấy, chiếc KIA Spotage khi lùi không sáng đèn hậu. Đuôi xe bị lõm sau va chạm. Nhiều ý kiến trong cộng đồng đã bày tỏ sự bức xúc trước hành vi trên của nam tài xế điều khiển xe KIA.

Nhiều người cho rằng, có thể xe bị trôi và tài xế đã không tập trung, như thể “mải điện thoại”, lái non, hoặc tài xế chủ động lùi nhưng không kiểm soát được chân ga dẫn tới va chạm.

Trong đó, đa số các ý kiến cho rằng, tài xế đã không tập trung khi lái xe. Chiếc KIA Spotage trong tình huống trên thuộc phiên bản X-Line đời 2022 được trang bị tính năng camera lùi và có cảm biến cảnh báo lùi. Khi phát hiện vật cản phía sau, xe sẽ phát ra âm thanh cảnh báo. Nếu lùi chủ động, nhấp ga, rà phanh thì đèn lùi sẽ sáng và tài xế chiếc xe này sẽ khó để xảy ra va chạm như vậy.

Anh Trần Trọng An cho biết, hiện anh đã trình báo sự việc lên Cục Cảnh sát giao thông để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo khoản 1, Điều 16, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, “khi lùi xe, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ phải quan sát hai bên và phía sau xe, có tín hiệu lùi và chỉ lùi xe khi bảo đảm an toàn. Tại khoản 2 điều này, tài xế “không được lùi xe ở nơi đường bộ giao nhau”.

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe, đối với lỗi "lùi xe ở nơi đường bộ giao nhau", "lùi xe không quan sát hai bên, phía sau xe hoặc không có tín hiệu lùi xe", tài xế bị phạt hành chính từ 2-3 triệu đồng theo điểm e, khoản 4, điều 6. Nhưng khi xác định là hành vi vi phạm lùi xe có hậu quả là "gây tai nạn giao thông", tài xế bị phạt từ 20-22 triệu đồng (điểm a, khoản 10, Điều 6) và bị trừ điểm giấy phép lái xe 10 điểm (điểm d, khoản 16, Điều 6).

Tin bài cộng tác gửi về email: otoxemay@vietnamnet.vn. Xin cảm ơn!