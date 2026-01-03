Dự án mở rộng đường Chu Văn An (phường Bình Thạnh) dài gần 2 km, có tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng, khởi công vào cuối tháng 2 năm nay, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Bình Thạnh (cũ) làm chủ đầu tư. Khi hoàn thành, công trình sẽ góp phần giảm ùn tắc giao thông và chỉnh trang đô thị khu vực.

Đoạn “thắt cổ chai” dài khoảng 600m, từ ngã năm Bình Hòa đến đường Phan Chu Trinh, sẽ được mở rộng từ 5–7m lên 23m, với quy mô 4 làn xe, kèm theo hệ thống thoát nước, chiếu sáng, cây xanh và vỉa hè đồng bộ.

Sau khoảng 10 tháng thi công, mặt bằng toàn tuyến đã được trải nhựa, hệ thống thoát nước cơ bản hoàn thiện. Nhiều đoạn hiện đang tiếp tục hoàn thiện vỉa hè và chuẩn bị kẻ vạch đường để đưa công trình vào khai thác.

Nhiều đoạn vỉa hè trên tuyến đã được thi công hoàn thành.

Tuy nhiên, một số hạng mục vẫn gặp vướng mắc, chủ yếu liên quan đến việc di dời hạ tầng kỹ thuật. Dọc tuyến, nhiều cột điện và dây dẫn vẫn chưa được di dời, thậm chí có vị trí còn án ngữ giữa lòng đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Ở vài đoạn, dây điện và cáp viễn thông sà thấp xuống mặt đường.

Ngay khu vực đầu đường Chu Văn An, đoạn giao với ngã 5 Bình Hòa, hiện vẫn còn 2 trụ điện án ngữ giữa lòng đường, được quây rào tạm thời.

Dọc tuyến, các trụ điện chưa được di dời được kẻ sơn đỏ và gắn biển cảnh báo hạn chế tốc độ để bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông.

Hàng dài trụ điện liên tiếp nhau.

Đường Chu Văn An dài gần 2km, là một trong những tuyến giao thông chính tại Bình Thạnh, kết nối nhiều trục đường lớn của nội đô TPHCM như Đinh Bộ Lĩnh, Phan Chu Trinh, Phan Văn Trị…

Dự án thu hồi hơn 14.000m² đất, ảnh hưởng đến 166 hộ dân; trong đó 11 trường hợp bị giải tỏa toàn bộ, 155 hộ còn lại bị giải tỏa một phần diện tích.

Anh Ưng Thanh Quốc, chủ một quán ăn trên đường Chu Văn An, cho biết do nằm trong khu vực “thắt cổ chai”, gia đình anh đã bàn giao phần lớn diện tích mặt tiền để phục vụ dự án. “Tôi rất mừng khi tuyến đường được mở rộng, chỉ mong các cột điện sớm được di dời để việc kinh doanh ổn định trở lại, không còn bụi bặm từ công trường”, anh Quốc chia sẻ.