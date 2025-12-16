Ghi nhận vào ngày 15/12, phần lớn các công trình trong phạm vi dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục đã được phá dỡ.

Theo chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc, đến ngày 15/12, các phường Ô Chợ Dừa, Giảng Võ và Láng phải hoàn tất giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thi công dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục dài 2,2km.

Máy móc, công nhân được huy động tối đa để phá dỡ các công trình cuối cùng, kịp bàn giao mặt bằng sạch phục vụ thi công dự án.

Là dự án tồn đọng nhiều năm, việc quyết liệt đẩy nhanh tiến độ trong hơn một tuần qua đã mang lại hiệu quả tích cực. Các phường Ô Chợ Dừa, Giảng Võ và Láng đã tăng cường tuyên truyền, tổ chức cưỡng chế, thu hồi hơn 153.300m² đất, liên quan 1.983 hộ dân và tổ chức, để bàn giao mặt bằng thi công đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục.

Sau khi các công trình được tháo dỡ, mặt bằng rộng lớn trải dài dọc tuyến dự án dần hiện ra, sẵn sàng cho việc thi công các hạng mục tiếp theo.

Những công trình cuối cùng trong phạm vi dự án đang được phá dỡ.

Để thực hiện dự án, chi phí giải phóng mặt bằng lên tới gần 6.000 tỷ đồng, trong khi kinh phí xây dựng chỉ khoảng 627 tỷ đồng.

Sau khi nhận bàn giao mặt bằng, các nhà thầu sẽ triển khai thi công với mục tiêu thông tuyến kỹ thuật trước ngày 15/1/2026 theo chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Dự án xây dựng đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục dài hơn 2,2km, mặt cắt ngang 50m. Điểm đầu giao với đường Cát Linh - La Thành - Yên Lãng tại Hoàng Cầu, điểm cuối tại nút giao thông Voi Phục, đi qua nhiều trường học, bệnh viện và khu dân cư đông đúc bậc nhất Hà Nội.