Chiều 26/5, lãnh đạo Văn phòng Quản lý đường bộ 2.4 thuộc Khu Quản lý đường bộ 2 (Cục Đường bộ Việt Nam) cho biết, đơn vị đã kiểm tra hiện trường sau khi tiếp nhận thông tin về vụ mặt đường nhựa bị bong tróc, hư hỏng bất thường.

Theo đó, khoảng 14h cùng ngày, anh H.H., trú thôn Tam Hiệp, xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị cho biết đã chứng kiến vụ việc khi xe container lưu thông trên tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Đông, đoạn gần cầu Đuồi, bất ngờ phát ra tiếng nổ lớn do nổ lốp.

Hiện trường đoạn đường xảy ra sự cố, mặt đường xuất hiện nhiều mảnh nhựa. Ảnh CTV

Theo anh H., ngay sau tiếng nổ, mặt đường tại khu vực này bị vỡ nát, các mảnh nhựa đường văng ra nhiều hướng.

“Âm thanh lớn như tiếng bom. Có mảnh vỡ mặt đường bay xa hàng chục mét, làm hư hỏng tôn bờ rào của người dân”, anh H. kể.

Sau khi phát hiện mặt đường bị hư hỏng, người dân địa phương tự nguyện thu dọn các mảnh nhựa đường nhằm đảm bảo an toàn cho các phương tiện qua lại.

Qua kiểm tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định vị trí hư hỏng nằm tại Km1080+550 trên tuyến Hồ Chí Minh nhánh Đông. Khu vực bong tróc có kích thước khoảng 0,9m x 0,5m.

Khu vực xảy ra sự việc. Ảnh: CTV

Theo lãnh đạo Văn phòng Quản lý đường bộ 2.4, vị trí này trước đây từng được thảm nhựa gia cường.

Trong những ngày nắng nóng cao điểm, nhiệt độ bề mặt đường có thể lên tới khoảng 70 độ C, khiến lớp nhựa mềm, giãn nở. Áp lực phát sinh từ sự cố nổ lốp xe có thể là yếu tố khiến mặt đường bị phá vỡ.

"Đơn vị sẽ sớm thảm lại vị trí hư hỏng để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông", lãnh đạo Văn phòng Quản lý đường bộ 2.4 cho biết.