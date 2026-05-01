Miền Bắc: Nắng nóng chấm dứt hoàn toàn vào Chủ nhật

Dự báo viên Tạ Thị Hồng An, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vừa đưa ra nhận định về đợt nắng nóng ở miền Bắc và dự báo thời tiết trong tháng 6.

Theo đó, đợt nắng nóng gay gắt tại Bắc Bộ và miền Trung đang đi vào giai đoạn cuối. Dù ngày 16/5, nắng nóng vẫn duy trì với mức nhiệt phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ, nhưng cường độ sẽ giảm dần.

Cơ quan khí tượng "chốt" thời điểm ngày 17/5 (Chủ nhật), nắng nóng sẽ chấm dứt hoàn toàn tại các tỉnh Bắc Bộ. Tại miền Trung, nền nhiệt cũng bắt đầu xu hướng giảm dần, giải tỏa áp lực oi bức suốt nhiều ngày qua.

Miền Nam: Đón "mưa vàng" từ gió mùa tây nam

Cũng theo dự báo viên Hồng An, tại khu vực phía Nam, nắng nóng diện rộng đã kéo dài liên tục từ tháng 4 đến nay. Đáng chú ý, mưa diện rộng hầu như không xuất hiện mà chỉ xảy ra cục bộ ở một vài nơi.

Dự báo viên Hồng An nhận định: "Với những diễn biến hiện tại, có thể thấy mùa mưa năm nay ở các tỉnh phía Nam bắt đầu muộn hơn so với trung bình nhiều năm".

Tuy nhiên, dự báo viên cũng cho biết, từ ngày 16/5, sự xuất hiện của gió mùa tây nam sẽ "kích hoạt" mưa giông tăng mạnh tại khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ. Đây là dấu hiệu cho thấy mùa mưa chính thức bắt đầu, giúp chấm dứt tình trạng khô hạn và nắng nóng diện rộng tại khu vực này.

Cảnh báo nắng nóng có thể quay trở lại trong tháng 6

Theo dự báo xa, tình hình thời tiết tháng 6 còn nhiều diễn biến phức tạp.

Dự báo viên Hồng An nhận định, tại Bắc Bộ và Trung Bộ, nắng nóng có xu hướng gia tăng trở lại với nhiệt độ trung bình cao hơn từ 0,5-1 độ so với mọi năm.

Về lượng mưa trong tháng 6, tổng lượng mưa ở khu vực Bắc Bộ cũng như các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế sẽ ở mức cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 5-10%. Các khu vực còn lại ở ngưỡng xấp xỉ so với trung bình nhiều năm.

Riêng khu vực duyên hải Nam Trung Bộ sẽ ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm từ 20-40%.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo, người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét và gió giật mạnh thường xuất hiện trong các cơn mưa giông đầu mùa.