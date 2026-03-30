Thời gian qua, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, đặc biệt là sử dụng hệ thống camera AI để xử lý các điểm ùn tắc trên địa bàn.

Thực tế cho thấy, tình trạng ô tô dừng, đỗ sai quy định vẫn diễn ra tại nhiều tuyến phố trung tâm, khu vực đông dân cư, đặc biệt quanh cổng bệnh viện, nhà ga, bến xe, trường học… gây cản trở giao thông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Trong khi đó, việc xử lý trực tiếp gặp nhiều khó khăn do phương tiện vi phạm thường chỉ dừng, đỗ trong thời gian ngắn, rời đi khi thấy lực lượng chức năng, hoặc xảy ra vào giờ cao điểm với mật độ phương tiện lớn, gây áp lực cho lực lượng làm nhiệm vụ.

Thông qua hệ thống camera AI, các hành vi dừng, đỗ sai quy định được ghi nhận liên tục 24/24h. Hình ảnh vi phạm được tự động thu thập, trích xuất biển số, lưu trữ dữ liệu, phục vụ xác minh, hoàn thiện hồ sơ và xử lý theo hình thức “phạt nguội”.

Qua đó, góp phần hạn chế tình trạng tái phạm, giảm áp lực cho lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ trên đường, đồng thời bảo đảm tính khách quan, chính xác trong quá trình xử lý.

Đại diện Phòng CSGT Công an Hà Nội cho biết, việc khai thác tối đa hiệu quả hệ thống camera AI đã và đang góp phần xử lý các hành vi vi phạm, giải quyết các điểm ùn tắc giao thông, đặc biệt là tình trạng dừng, đỗ xe không đúng quy định trên các tuyến phố trọng điểm.

Phòng CSGT khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông; không dừng, đỗ xe tùy tiện tại khu vực có biển cấm, nơi đông phương tiện.

Mọi hành vi vi phạm đều có thể bị ghi nhận, xử lý qua hệ thống camera giám sát, kể cả khi không có lực lượng chức năng trực tiếp tại hiện trường.