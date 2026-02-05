Ngày 5/2, Phòng CSGT (Công an Hà Nội) công bố danh sách 2.580 lượt ô tô, xe máy vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ, được ghi nhận qua hệ thống camera AI giám sát trong tuần từ ngày 22 đến 31/12/2025.
Đại diện Phòng CSGT cho biết, đối với hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ được phát hiện qua hệ thống camera AI, người dân có thể lựa chọn hai hình thức xử lý vi phạm trực tiếp tại trụ sở các Đội CSGT hoặc trực tuyến trên môi trường điện tử (thông qua ứng dụng iHanoi).
|STT
|Biển
|Thời gian
|Địa điểm
|08:40
|Hà Nội
|747
|89A-411.57T
|28-12-2025
|20:54
|Hà Nội
|748
|89A-433.33T
|25-12-2025
|02:10
|Hà Nội
|749
|89A-496.18T
|27-12-2025
|20:07
|Hà Nội
|750
|89A-519.99T
|26-12-2025
|00:17
|Hà Nội
|751
|89A-580.31T
|22-12-2025
|19:21
|Hà Nội
|752
|89E-003.58V
|29-12-2025
|20:14
|Hà Nội
|753
|89G-002.27V
|25-12-2025
|03:10
|Hà Nội
|754
|89G-002.27V
|23-12-2025
|13:40
|Hà Nội
|755
|89H-053.52V
|29-12-2025
|16:19
|Hà Nội
|756
|89H09877V
|25-12-2025
|09:14
|Hà Nội
|757
|89H-099.77V
|26-12-2025
|10:31
|Hà Nội
|758
|89H-119.37V
|31-12-2025
|02:58
|Hà Nội
|759
|90A-389.04T
|28-12-2025
|00:42
|Hà Nội
|760
|90B-007.17T
|28-12-2025
|20:18
|Hà Nội
|761
|90H-028.77V
|28-12-2025
|22:57
|Hà Nội
|762
|98A-687.08T
|29-12-2025
|05:33
|Hà Nội
|763
|98C-253.96T
|29-12-2025
|03:42
|Hà Nội
|764
|98C-320.33T
|27-12-2025
|02:51
|Hà Nội
|765
|98F-000.83V
|28-12-2025
|07:29
|Hà Nội
|766
|98H-082.11V
|23-12-2025
|08:48
|Hà Nội
|767
|99A-222.67T
|28-12-2025
|08:42
|Hà Nội
|768
|99A-627.33T
|26-12-2025
|09:34
|Hà Nội
|769
|99A-646.72T
|23-12-2025
|22:34
|Hà Nội
|770
|99A-733.25T
|24-12-2025
|08:51
|Hà Nội
|771
|99A-754.33T
|24-12-2025
|11:23
|Hà Nội
|772
|99A-853.02T
|24-12-2025
|13:01
|Hà Nội
|773
|99A-912.45T
|28-12-2025
|01:11
|Hà Nội
|774
|99A-927.83T
|30-12-2025
|15:57
|Hà Nội
|775
|99A-936.24T
|29-12-2025
|06:01
|Hà Nội
|776
|99B-127.41T
|26-12-2025
|09:31
|Hà Nội
|777
|99B-168.96T
|30-12-2025
|22:54
|Hà Nội
|778
|99B-176.17T
|26-12-2025
|00:55
|Hà Nội
|779
|99C-177.50T
|27-12-2025
|01:52
|Hà Nội
|780
|99C-233.98T
|29-12-2025
|02:17
|Hà Nội
|781
|99H-036.40V
|28-12-2025
|00:57
|Hà Nội
|782
|99H-068.82V
|23-12-2025
|02:41
|Hà Nội
|783
|99H-075.07V
|29-12-2025
|15:39
|Hà Nội
|784
|99H-099.47V
|24-12-2025
|12:59
|Hà Nội
|785
|99K-4926T
|25-12-2025
|03:35
|Hà Nội
|786
|99K-8412T
|28-12-2025
|04:51
|Hà Nội
|STT
|Biển
|Thời gian
|Địa điểm
|1
|11AA-091.98T
|28-12-2025
|23:48
|Hà Nội
|2
|12D1-124.76T
|22-12-2025
|15:25
|Hà Nội
|3
|12P1-301.80T
|31-12-2025
|11:52
|Hà Nội
|4
|12V1-183.54T
|25-12-2025
|14:56
|Hà Nội
|5
|14AA-522.49T
|31-12-2025
|01:01
|Hà Nội
|6
|14B1-280.53T
|27-12-2025
|22:22
|Hà Nội
|7
|14B1-909.74T
|24-12-2025
|21:50
|Hà Nội
|8
|14H1-8889T
|30-12-2025
|08:39
|Hà Nội
|9
|14H2-7304T
|23-12-2025
|12:50
|Hà Nội
|10
|14L1-020.61T
|23-12-2025
|15:08
|Hà Nội
|11
|14L1-142.03T
|22-12-2025
|13:01
|Hà Nội
|12
|14S1-159.05T
|23-12-2025
|20:34
|Hà Nội
|13
|14U1-007.24T
|27-12-2025
|10:05
|Hà Nội
|14
|14X1-161.58T
|28-12-2025
|08:38
|Hà Nội
|15
|14Z1-387.64T
|23-12-2025
|13:25
|Hà Nội
|16
|14Z1-486.95T
|26-12-2025
|09:09
|Hà Nội
|17
|15AA-347.29T
|31-12-2025
|12:28
|Hà Nội
|18
|15AG-735.70T
|24-12-2025
|06:55
|Hà Nội
|19
|15AS-093.38T
|26-12-2025
|09:23
|Hà Nội
|20
|15AT-007.75T
|26-12-2025
|02:59
|Hà Nội
|21
|15B1-268.18T
|24-12-2025
|12:52
|Hà Nội
|22
|15B2-008.93T
|23-12-2025
|12:31
|Hà Nội
|23
|15B2-571.81T
|30-12-2025
|12:50
|Hà Nội
|24
|15B3-278.97T
|23-12-2025
|14:52
|Hà Nội
|25
|15B3-318.00T
|30-12-2025
|14:46
|Hà Nội
|26
|15B3-401.33T
|23-12-2025
|21:54
|Hà Nội
|27
|15D1-012.95T
|22-12-2025
|12:24
|Hà Nội
|28
|15G1-615.37T
|27-12-2025
|09:28
|Hà Nội
|29
|16K5-3691T
|24-12-2025
|15:30
|Hà Nội
|30
|16P3-4993T
|24-12-2025
|22:01
|Hà Nội
|31
|17AA-634.33T
|23-12-2025
|12:45
|Hà Nội
|32
|17AA-658.90T
|28-12-2025
|08:54
|Hà Nội
|33
|17AK-050.91T
|30-12-2025
|09:53
|Hà Nội
|34
|17AL-048.73T
|25-12-2025
|12:12
|Hà Nội
|35
|17AL-071.08T
|29-12-2025
|03:24
|Hà Nội
|36
|17B1-748.19T
|23-12-2025
|05:53
|Hà Nội
|37
|17B2-125.90T
|24-12-2025
|07:00
|Hà Nội
|38
|17B2-628.57T
|29-12-2025
|04:44
|Hà Nội
|39
|17B3-032.88T
|25-12-2025
|16:42
|Hà Nội
|40
|17B3-230.45T
|25-12-2025
|12:29
|Hà Nội
|41
|17B3-279.63T
|22-12-2025
|13:59
|Hà Nội
|42
|17B3-302.96T
|24-12-2025
|21:39
|Hà Nội
|43
|17B3-636.74T
|24-12-2025
|02:33
|Hà Nội
|44
|17B404864T
|25-12-2025
|07:23
|Hà Nội
|45
|17B4-496.74T
|24-12-2025
|19:30
|Hà Nội
|46
|17B5-028.55T
|24-12-2025
|20:54
|Hà Nội
|47
|17B5-366.76T
|28-12-2025
|17:00
|Hà Nội
|48
|17B6-608.74T
|28-12-2025
|08:31
|Hà Nội
|49
|17B6-643.68T
|29-12-2025
|08:37
|Hà Nội
|50
|17B7-193.34T
|24-12-2025
|15:03
|Hà Nội
|51
|17B7-263.66T
|30-12-2025
|10:41
|Hà Nội
|52
|17B7-586.56T
|30-12-2025
|11:51
|Hà Nội
|53
|17B8-001.47T
|23-12-2025
|12:19
|Hà Nội
|54
|17B8-215.22T
|28-12-2025
|10:33
|Hà Nội
|55
|17B9-184.93T
|24-12-2025
|10:11
|Hà Nội
|56
|17H3-2952T
|22-12-2025
|22:12
|Hà Nội
|57
|17H9-9019T
|29-12-2025
|14:22
|Hà Nội
|58
|17L-420.49T
|30-12-2025
|10:07
|Hà Nội
|59
|18AA-201.43T
|24-12-2025
|00:40
|Hà Nội
|60
|18AA-309.10T
|28-12-2025
|15:12
|Hà Nội
|61
|18B1-923.39T
|28-12-2025
|22:56
|Hà Nội
|62
|18B2-271.41T
|29-12-2025
|14:27
|Hà Nội
|63
|18B238824T
|25-12-2025
|08:12
|Hà Nội
|64
|18B2-651.57T
|31-12-2025
|17:27
|Hà Nội
|65
|18B2-656.21T
|28-12-2025
|11:51
|Hà Nội
|66
|18B2-663.65T
|24-12-2025
|14:52
|Hà Nội
|67
|18B2-913.78T
|28-12-2025
|16:41
|Hà Nội
|68
|18B2-990.41T
|28-12-2025
|05:03
|Hà Nội
|69
|18C1-383.45T
|30-12-2025
|11:05
|Hà Nội
|70
|18D1-254.83T
|23-12-2025
|09:20
|Hà Nội
|71
|18D1-317.46T
|26-12-2025
|12:01
|Hà Nội
|72
|18D1-797.19T
|22-12-2025
|21:57
|Hà Nội
|73
|18E1-229.30T
|25-12-2025
|12:21
|Hà Nội
|74
|18E1-389.97T
|30-12-2025
|08:46
|Hà Nội
|75
|18EA-101.38T
|27-12-2025
|14:33
|Hà Nội
|76
|18F1-044.81T
|28-12-2025
|08:47
|Hà Nội
|77
|18F1-175.63T
|31-12-2025
|14:29
|Hà Nội
|78
|18F117724T
|25-12-2025
|16:04
|Hà Nội
|79
|18F1-249.66T
|31-12-2025
|11:42
|Hà Nội
|80
|18F1-277.76T
|30-12-2025
|13:58
|Hà Nội
|81
|18F1-342.43T
|30-12-2025
|10:36
|Hà Nội
|82
|18F1-371.74T
|22-12-2025
|16:14
|Hà Nội
|83
|18F1-467.61T
|30-12-2025
|12:36
|Hà Nội
|84
|18F6-3590T
|28-12-2025
|21:00
|Hà Nội
|85
|18F7-4985T
|24-12-2025
|11:34
|Hà Nội
|86
|18FA-054.57T
|30-12-2025
|11:41
|Hà Nội
|87
|18FA-058.39T
|27-12-2025
|12:29
|Hà Nội
|88
|18FA-107.34T
|24-12-2025
|23:19
|Hà Nội
|89
|18G1-012.25T
|26-12-2025
|08:58
|Hà Nội
|90
|18G143972T
|25-12-2025
|10:28
|Hà Nội
|91
|18G1-469.72T
|31-12-2025
|02:42
|Hà Nội
|92
|18G1-469.79T
|23-12-2025
|02:45
|Hà Nội
|93
|18G1-514.39T
|23-12-2025
|14:29
|Hà Nội
|94
|18G1-552.76T
|28-12-2025
|11:56
|Hà Nội
|95
|18G1-584.42T
|28-12-2025
|12:08
|Hà Nội
|96
|18H1-108.62T
|22-12-2025
|22:25
|Hà Nội
|97
|18H1-561.40T
|30-12-2025
|12:07
|Hà Nội
|98
|18H1-671.14T
|29-12-2025
|10:00
|Hà Nội
|99
|18H1-684.89T
|22-12-2025
|15:59
|Hà Nội
|100
|18H1-725.03T
|30-12-2025
|08:41
|Hà Nội
|101
|18H1-827.40T
|31-12-2025
|14:24
|Hà Nội
|102
|18H1-827.40T
|26-12-2025
|11:45
|Hà Nội
|103
|18HA-071.00T
|28-12-2025
|07:55
|Hà Nội
|104
|18K1-357.17T
|31-12-2025
|00:21
|Hà Nội
|105
|18K1-384.25T
|29-12-2025
|10:37
|Hà Nội
|106
|18K1-482.11T
|30-12-2025
|02:30
|Hà Nội
|107
|18K1-543.35T
|23-12-2025
|20:22
|Hà Nội
|108
|18K1-583.41T
|29-12-2025
|08:39
|Hà Nội
|109
|18LA-097.51T
|24-12-2025
|02:08
|Hà Nội
|110
|18P1-1547T
|27-12-2025
|07:24
|Hà Nội
|111
|18R1-4114T
|29-12-2025
|09:18
|Hà Nội
|112
|18S4-4113T
|25-12-2025
|13:15
|Hà Nội
|113
|18Z6-5145T
|27-12-2025
|07:19
|Hà Nội
|114
|19AA-066.34T
|27-12-2025
|05:36
|Hà Nội
|115
|19AA-549.34T
|28-12-2025
|08:29
|Hà Nội
|116
|19AA-886.71T
|23-12-2025
|03:11
|Hà Nội
|117
|19AB-047.19T
|29-12-2025
|12:46
|Hà Nội
|118
|19C1-358.87T
|24-12-2025
|21:05
|Hà Nội
|119
|19D1-018.32T
|22-12-2025
|21:27
|Hà Nội
|120
|19E1-344.46T
|28-12-2025
|16:11
|Hà Nội
|121
|19F1-133.32T
|26-12-2025
|09:38
|Hà Nội
|122
|19F1-420.55T
|30-12-2025
|02:36
|Hà Nội
|123
|19G1-238.22T
|28-12-2025
|14:59
|Hà Nội
|124
|19G1-374.73T
|28-12-2025
|14:34
|Hà Nội
|125
|19G146368T
|25-12-2025
|03:05
|Hà Nội
|126
|19H1-253.41T
|25-12-2025
|16:11
|Hà Nội
|127
|19H1-325.40T
|22-12-2025
|20:26
|Hà Nội
|128
|19H1-7756T
|25-12-2025
|14:40
|Hà Nội
|129
|19K1-428.33T
|23-12-2025
|12:23
|Hà Nội
|130
|19K1-433.78T
|24-12-2025
|05:40
|Hà Nội
|131
|19P1-097.87T
|27-12-2025
|00:29
|Hà Nội
|132
|19U2-1647T
|23-12-2025
|21:10
|Hà Nội
|133
|19X1-2513T
|24-12-2025
|22:41
|Hà Nội
|134
|20AA-593.14T
|23-12-2025
|09:05
|Hà Nội
|135
|20AK-022.56T
|28-12-2025
|19:45
|Hà Nội
|136
|20B2-051.10T
|31-12-2025
|17:05
|Hà Nội
|137
|20D1-096.70T
|26-12-2025
|11:35
|Hà Nội
|138
|20E1-093.86T
|30-12-2025
|12:19
|Hà Nội
|139
|20E1-415.34T
|24-12-2025
|17:10
|Hà Nội
|140
|20H1-121.02T
|23-12-2025
|20:09
|Hà Nội
|141
|20H6-1513T
|24-12-2025
|22:34
|Hà Nội
|142
|20N3-5699T
|26-12-2025
|12:07
|Hà Nội
|143
|21B1-780.53T
|23-12-2025
|12:15
|Hà Nội
|144
|21B1-948.32T
|27-12-2025
|14:22
|Hà Nội
|145
|21B2-136.98T
|28-12-2025
|22:13
|Hà Nội
|146
|21C1-178.53T
|28-12-2025
|16:18
|Hà Nội
|147
|21CA-090.38T
|22-12-2025
|19:51
|Hà Nội
|148
|21D1-041.02T
|28-12-2025
|15:24
|Hà Nội
|149
|21L1-202.12T
|31-12-2025
|13:57
|Hà Nội
|150
|21T1-0963T
|24-12-2025
|20:03
|Hà Nội
|151
|22AA-147.66T
|28-12-2025
|19:54
|Hà Nội
|152
|22B2-359.70T
|28-12-2025
|11:24
|Hà Nội
|153
|22F1-333.24T
|25-12-2025
|15:05
|Hà Nội
|154
|22N1-088.15T
|30-12-2025
|12:59
|Hà Nội
|155
|22Y1-214.40T
|26-12-2025
|11:37
|Hà Nội
|156
|22YA-054.02T
|24-12-2025
|00:47
|Hà Nội
|157
|23D1-455.13T
|31-12-2025
|17:05
|Hà Nội
|158
|24AA-001.06T
|29-12-2025
|14:08
|Hà Nội
|159
|24AA-123.09T
|22-12-2025
|14:53
|Hà Nội
|160
|24B2-583.22T
|28-12-2025
|08:18
|Hà Nội
|161
|24B2-714.81T
|23-12-2025
|21:35
|Hà Nội
|162
|24P6-7117T
|28-12-2025
|06:43
|Hà Nội
|163
|25AU-027.99T
|22-12-2025
|22:41
|Hà Nội
|164
|26AG-030.23T
|29-12-2025
|09:57
|Hà Nội
|165
|26B2-352.29T
|23-12-2025
|21:10
|Hà Nội
|166
|26B2-529.46T
|26-12-2025
|02:27
|Hà Nội
|167
|26C1-254.65T
|22-12-2025
|12:12
|Hà Nội
|168
|27AA-525.49T
|22-12-2025
|11:46
|Hà Nội
|169
|27B1-108.97T
|27-12-2025
|15:30
|Hà Nội
|170
|28B1-066.13T
|31-12-2025
|11:31
|Hà Nội
|171
|28F5-2434T
|29-12-2025
|10:53
|Hà Nội
|172
|28FC-005.62T
|29-12-2025
|08:04
|Hà Nội
|173
|28FD-005.72T
|25-12-2025
|14:41
|Hà Nội
|174
|28G1-181.94T
|23-12-2025
|17:11
|Hà Nội
|175
|28H1-708.11T
|27-12-2025
|20:03
|Hà Nội
|176
|28N1-421.63T
|26-12-2025
|03:29
|Hà Nội
|177
|28P1-017.18T
|25-12-2025
|06:26
|Hà Nội
|178
|28P1-0586T
|28-12-2025
|11:55
|Hà Nội
|179
|29601Z9T
|24-12-2025
|06:52
|Hà Nội
|180
|29A1-034.98T
|22-12-2025
|12:53
|Hà Nội
|181
|29A1-245.86T
|24-12-2025
|02:28
|Hà Nội
|182
|29AA-068.58T
|28-12-2025
|17:23
|Hà Nội
|183
|29AA-083.68T
|27-12-2025
|16:26
|Hà Nội
|184
|29AA-085.92T
|23-12-2025
|14:42
|Hà Nội
|185
|29AA-098.61T
|25-12-2025
|13:03
|Hà Nội
|186
|29AA-101.32T
|22-12-2025
|12:38
|Hà Nội
|187
|29AA-101.35T
|22-12-2025
|09:23
|Hà Nội
|188
|29AA-105.04T
|28-12-2025
|15:45
|Hà Nội
|189
|29AA-105.99T
|31-12-2025
|16:52
|Hà Nội
|190
|29AA-116.26T
|27-12-2025
|09:58
|Hà Nội
|191
|29AA-164.73T
|26-12-2025
|07:59
|Hà Nội
|192
|29AA-171.77T
|26-12-2025
|09:50
|Hà Nội
|193
|29AA30335T
|25-12-2025
|10:08
|Hà Nội
|194
|29AA-309.16T
|25-12-2025
|15:40
|Hà Nội
|195
|29AA-326.44T
|30-12-2025
|16:53
|Hà Nội
|196
|29AA32864T
|25-12-2025
|07:01
|Hà Nội
|197
|29AA-422.96T
|31-12-2025
|16:04
|Hà Nội
|198
|29AA-432.21T
|28-12-2025
|16:19
|Hà Nội
|199
|29AA-458.10T
|23-12-2025
|13:38
|Hà Nội
|200
|29AA-532.95T
|24-12-2025
|14:59
|Hà Nội
|201
|29AA-553.45T
|25-12-2025
|13:07
|Hà Nội
|202
|29AA-555.90T
|29-12-2025
|16:45
|Hà Nội
|203
|29AA-562.80T
|23-12-2025
|12:05
|Hà Nội
|204
|29AA-573.94T
|27-12-2025
|09:37
|Hà Nội
|205
|29AA-583.28T
|24-12-2025
|11:51
|Hà Nội
|206
|29AA-583.88T
|22-12-2025
|08:23
|Hà Nội
|207
|29AA-598.21T
|24-12-2025
|09:25
|Hà Nội
|208
|29AA-638.69T
|27-12-2025
|09:52
|Hà Nội
|209
|29AA-644.05T
|22-12-2025
|09:16
|Hà Nội
|210
|29AA-670.35T
|26-12-2025
|11:37
|Hà Nội
|211
|29AA-682.67T
|25-12-2025
|17:22
|Hà Nội
|212
|29AA-720.04T
|28-12-2025
|06:56
|Hà Nội
|213
|29AA-856.45T
|30-12-2025
|12:16
|Hà Nội
|214
|29AA-868.22T
|29-12-2025
|14:27
|Hà Nội
|215
|29AA-873.23T
|25-12-2025
|12:22
|Hà Nội
|216
|29AA-894.90T
|23-12-2025
|21:48
|Hà Nội
|217
|29AA-901.03T
|29-12-2025
|16:37
|Hà Nội
|218
|29AA-908.36T
|31-12-2025
|11:55
|Hà Nội
|219
|29AB-021.96T
|23-12-2025
|20:41
|Hà Nội
|220
|29AB-029.03T
|22-12-2025
|16:35
|Hà Nội
|221
|29AB-033.56T
|28-12-2025
|13:58
|Hà Nội
|222
|29AB-082.93T
|27-12-2025
|14:22
|Hà Nội
|223
|29AB-152.99T
|27-12-2025
|11:40
|Hà Nội
|224
|29AB-184.32T
|28-12-2025
|11:55
|Hà Nội
|225
|29AB-230.32T
|23-12-2025
|23:29
|Hà Nội
|226
|29AB-238.60T
|23-12-2025
|13:03
|Hà Nội
|227
|29AB-239.78T
|22-12-2025
|21:52
|Hà Nội
|228
|29AB-243.22T
|27-12-2025
|16:17
|Hà Nội
|229
|29AB-250.07T
|29-12-2025
|08:33
|Hà Nội
|230
|29AB-259.61T
|31-12-2025
|11:34
|Hà Nội
|231
|29AB-271.15T
|30-12-2025
|13:05
|Hà Nội
|232
|29AB-281.50T
|25-12-2025
|13:39
|Hà Nội
|233
|29AB-285.07T
|22-12-2025
|15:03
|Hà Nội
|234
|29AB-291.94T
|24-12-2025
|20:49
|Hà Nội
|235
|29AB-378.99T
|28-12-2025
|12:35
|Hà Nội
|236
|29AB-385.67T
|24-12-2025
|16:08
|Hà Nội
|237
|29AB40862T
|25-12-2025
|10:56
|Hà Nội
|238
|29AB-485.97T
|31-12-2025
|03:14
|Hà Nội
|239
|29AB-567.93T
|26-12-2025
|13:11
|Hà Nội
|240
|29AB-702.21T
|27-12-2025
|21:17
|Hà Nội
|241
|29AB-832.65T
|22-12-2025
|21:12
|Hà Nội
|242
|29AB88911T
|25-12-2025
|06:54
|Hà Nội
|243
|29AB-900.87T
|23-12-2025
|10:14
|Hà Nội
|244
|29AB-979.43T
|27-12-2025
|10:03
|Hà Nội
|245
|29AC-112.38T
|31-12-2025
|16:18
|Hà Nội
|246
|29AC-167.40T
|24-12-2025
|10:53
|Hà Nội
|247
|29AC-376.28T
|26-12-2025
|10:34
|Hà Nội
|248
|29AC-378.70T
|22-12-2025
|07:47
|Hà Nội
|249
|29AC-411.80T
|31-12-2025
|16:33
|Hà Nội
|250
|29AC-479.26T
|28-12-2025
|12:50
|Hà Nội
|251
|29AC-553.24T
|28-12-2025
|08:11
|Hà Nội
|252
|29AC-556.74T
|24-12-2025
|20:54
|Hà Nội
|253
|29AC-602.70T
|26-12-2025
|09:30
|Hà Nội
|254
|29AC-606.79T
|25-12-2025
|15:43
|Hà Nội
|255
|29AC-624.36T
|25-12-2025
|12:27
|Hà Nội
|256
|29AC-639.04T
|23-12-2025
|15:30
|Hà Nội
|257
|29AC-647.11T
|22-12-2025
|07:00
|Hà Nội
|258
|29AC-653.29T
|28-12-2025
|00:50
|Hà Nội
|259
|29AC-656.98T
|31-12-2025
|15:30
|Hà Nội
|260
|29AC-672.44T
|26-12-2025
|14:46
|Hà Nội
|261
|29AC-684.31T
|24-12-2025
|13:54
|Hà Nội
|262
|29AC-700.83T
|30-12-2025
|11:19
|Hà Nội
|263
|29AC-752.77T
|31-12-2025
|01:09
|Hà Nội
|264
|29AC-785.80T
|24-12-2025
|20:50
|Hà Nội
|265
|29AC-829.72T
|27-12-2025
|16:31
|Hà Nội
|266
|29AC-831.80T
|30-12-2025
|12:16
|Hà Nội
|267
|29AC-837.17T
|27-12-2025
|07:37
|Hà Nội
|268
|29AC-837.25T
|30-12-2025
|10:17
|Hà Nội
|269
|29AC-950.04T
|30-12-2025
|16:31
|Hà Nội
|270
|29AD-099.36T
|27-12-2025
|08:33
|Hà Nội
|271
|29AD-123.03T
|27-12-2025
|09:58
|Hà Nội
|272
|29AD-123.03T
|25-12-2025
|14:16
|Hà Nội
|273
|29AD-129.41T
|22-12-2025
|16:09
|Hà Nội
|274
|29AD-138.50T
|24-12-2025
|14:45
|Hà Nội
|275
|29AD-140.05T
|26-12-2025
|07:04
|Hà Nội
|276
|29AD-155.82T
|27-12-2025
|21:32
|Hà Nội
|277
|29AD-165.22T
|29-12-2025
|12:40
|Hà Nội
|278
|29AD-168.73T
|31-12-2025
|16:31
|Hà Nội
|279
|29AD-179.56T
|30-12-2025
|13:01
|Hà Nội
|280
|29AD-179.56T
|26-12-2025
|13:17
|Hà Nội
|281
|29AD-224.81T
|27-12-2025
|13:08
|Hà Nội
|282
|29AD-230.01T
|24-12-2025
|09:38
|Hà Nội
|283
|29AD-248.76T
|31-12-2025
|14:44
|Hà Nội
|284
|29AD-269.19T
|31-12-2025
|11:57
|Hà Nội
|285
|29AD-271.02T
|25-12-2025
|12:12
|Hà Nội
|286
|29AD-293.16T
|24-12-2025
|22:03
|Hà Nội
|287
|29AD-294.23T
|28-12-2025
|22:40
|Hà Nội
|288
|29AD-307.43T
|24-12-2025
|23:59
|Hà Nội
|289
|29AD-309.83T
|29-12-2025
|12:39
|Hà Nội
|290
|29AD-310.71T
|30-12-2025
|12:01
|Hà Nội
|291
|29AD-327.54T
|31-12-2025
|12:23
|Hà Nội
|292
|29AD-346.39T
|26-12-2025
|04:23
|Hà Nội
|293
|29AD-357.51T
|30-12-2025
|10:35
|Hà Nội
|294
|29AD-363.17T
|27-12-2025
|21:06
|Hà Nội
|295
|29AD-363.56T
|27-12-2025
|20:10
|Hà Nội
|296
|29AD-434.90T
|27-12-2025
|10:01
|Hà Nội
|297
|29AD-590.87T
|22-12-2025
|15:57
|Hà Nội
|298
|29AD-622.73T
|22-12-2025
|13:31
|Hà Nội
|299
|29AD-628.90T
|22-12-2025
|19:09
|Hà Nội
|300
|29AD-652.30T
|28-12-2025
|12:25
|Hà Nội
|301
|29AD-653.64T
|28-12-2025
|21:11
|Hà Nội
|302
|29AD-675.39T
|26-12-2025
|04:33
|Hà Nội
|303
|29AD-823.17T
|24-12-2025
|11:07
|Hà Nội
|304
|29AD-835.51T
|27-12-2025
|22:28
|Hà Nội
|305
|29AE-095.36T
|24-12-2025
|23:23
|Hà Nội
|306
|29AE-112.38T
|27-12-2025
|23:26
|Hà Nội
|307
|29AE-156.49T
|24-12-2025
|15:10
|Hà Nội
|308
|29AE-158.27T
|28-12-2025
|21:43
|Hà Nội
|309
|29AE-159.54T
|23-12-2025
|09:29
|Hà Nội
|310
|29AE-164.10T
|30-12-2025
|08:13
|Hà Nội
|311
|29AE-236.94T
|27-12-2025
|07:41
|Hà Nội
|312
|29AE-248.64T
|28-12-2025
|22:09
|Hà Nội
|313
|29AE-252.01T
|28-12-2025
|21:14
|Hà Nội
|314
|29AE-263.92T
|28-12-2025
|08:48
|Hà Nội
|315
|29AE-325.36T
|26-12-2025
|09:53
|Hà Nội
|316
|29AE-327.97T
|24-12-2025
|16:28
|Hà Nội
|317
|29AE-339.90T
|24-12-2025
|04:38
|Hà Nội
|318
|29AE-391.96T
|27-12-2025
|10:11
|Hà Nội
|319
|29AE-424.68T
|23-12-2025
|14:57
|Hà Nội
|320
|29AE-424.73T
|29-12-2025
|12:33
|Hà Nội
|321
|29AE-435.97T
|25-12-2025
|17:08
|Hà Nội
|322
|29AE-437.36T
|23-12-2025
|11:45
|Hà Nội
|323
|29AE-481.35T
|29-12-2025
|12:33
|Hà Nội
|324
|29AE-514.29T
|27-12-2025
|22:05
|Hà Nội
|325
|29AH-042.43T
|29-12-2025
|12:57
|Hà Nội
|326
|29AH-049.66T
|22-12-2025
|01:20
|Hà Nội
|327
|29AK-003.13T
|27-12-2025
|05:38
|Hà Nội
|328
|29AK-008.42T
|22-12-2025
|15:26
|Hà Nội
|329
|29AK-034.62T
|28-12-2025
|14:58
|Hà Nội
|330
|29AK-042.08T
|24-12-2025
|22:04
|Hà Nội
|331
|29AK-075.80T
|23-12-2025
|02:39
|Hà Nội
|332
|29AL-021.82T
|27-12-2025
|08:13
|Hà Nội
|333
|29AN-071.53T
|25-12-2025
|15:55
|Hà Nội
|334
|29AT-027.67T
|29-12-2025
|06:43
|Hà Nội
|335
|29AX-018.10T
|29-12-2025
|09:35
|Hà Nội
|336
|29AY-067.82T
|24-12-2025
|13:55
|Hà Nội
|337
|29B1-053.45T
|30-12-2025
|09:04
|Hà Nội
|338
|29B1-113.09T
|30-12-2025
|08:25
|Hà Nội
|339
|29B1-173.57T
|30-12-2025
|10:23
|Hà Nội
|340
|29B122139T
|25-12-2025
|14:21
|Hà Nội
|341
|29B1-226.46T
|27-12-2025
|09:50
|Hà Nội
|342
|29B1-227.79T
|30-12-2025
|11:14
|Hà Nội
|343
|29B1-266.22T
|27-12-2025
|16:26
|Hà Nội
|344
|29B1-267.10T
|23-12-2025
|10:18
|Hà Nội
|345
|29B1-285.37T
|27-12-2025
|08:04
|Hà Nội
|346
|29B1-305.37T
|30-12-2025
|11:38
|Hà Nội
|347
|29B1-305.41T
|25-12-2025
|18:17
|Hà Nội
|348
|29B1-305.57T
|22-12-2025
|12:23
|Hà Nội
|349
|29B1-308.94T
|24-12-2025
|21:46
|Hà Nội
|350
|29B1-363.17T
|30-12-2025
|13:44
|Hà Nội
|351
|29B1-366.84T
|31-12-2025
|14:11
|Hà Nội
|352
|29B1-376.61T
|31-12-2025
|16:27
|Hà Nội
|353
|29B1-382.58T
|22-12-2025
|15:27
|Hà Nội
|354
|29B1-433.26T
|28-12-2025
|20:20
|Hà Nội
|355
|29B1-434.28T
|25-12-2025
|14:39
|Hà Nội
|356
|29B1-484.81T
|31-12-2025
|16:26
|Hà Nội
|357
|29B1-497.72T
|22-12-2025
|10:11
|Hà Nội
|358
|29B1-498.91T
|28-12-2025
|15:14
|Hà Nội
|359
|29B1-530.34T
|27-12-2025
|05:26
|Hà Nội
|360
|29B1-559.00T
|25-12-2025
|13:27
|Hà Nội
|361
|29B1-568.51T
|27-12-2025
|07:37
|Hà Nội
|362
|29B1-589.57T
|23-12-2025
|14:16
|Hà Nội
|363
|29B1-621.33T
|24-12-2025
|14:04
|Hà Nội
|364
|29B1-631.94T
|27-12-2025
|16:20
|Hà Nội
|365
|29B1-644.69T
|29-12-2025
|10:47
|Hà Nội
|366
|29B1-677.16T
|24-12-2025
|14:01
|Hà Nội
|367
|29B1-687.22T
|28-12-2025
|16:46
|Hà Nội
|368
|29B1-755.54T
|25-12-2025
|15:31
|Hà Nội
|369
|29B1-775.02T
|28-12-2025
|08:27
|Hà Nội
|370
|29B1-775.02T
|26-12-2025
|11:01
|Hà Nội
|371
|29B1-802.09T
|26-12-2025
|14:05
|Hà Nội
|372
|29B1-816.84T
|22-12-2025
|13:04
|Hà Nội
|373
|29B1-823.76T
|29-12-2025
|06:45
|Hà Nội
|374
|29B1-828.49T
|23-12-2025
|15:34
|Hà Nội
|375
|29B1-841.56T
|22-12-2025
|20:38
|Hà Nội
|376
|29B1-895.30T
|26-12-2025
|13:58
|Hà Nội
|377
|29B1-899.54T
|25-12-2025
|16:47
|Hà Nội
|378
|29B1-949.78T
|28-12-2025
|16:24
|Hà Nội
|379
|29B1-982.01T
|29-12-2025
|16:18
|Hà Nội
|380
|29B2-001.85T
|28-12-2025
|12:10
|Hà Nội
|381
|29B2-007.89T
|29-12-2025
|07:52
|Hà Nội
|382
|29B2-007.89T
|26-12-2025
|07:54
|Hà Nội
|383
|29B2-008.12T
|26-12-2025
|03:15
|Hà Nội
|384
|29B2-029.46T
|31-12-2025
|11:58
|Hà Nội
|385
|29B2-054.59T
|28-12-2025
|15:37
|Hà Nội
|386
|29B2-073.99T
|26-12-2025
|11:33
|Hà Nội
|387
|29B2-075.79T
|24-12-2025
|20:27
|Hà Nội
|388
|29B2-103.41T
|28-12-2025
|11:33
|Hà Nội
|389
|29B2-104.33T
|27-12-2025
|04:48
|Hà Nội
|390
|29B2-114.19T
|28-12-2025
|16:09
|Hà Nội
|391
|29B2-124.92T
|28-12-2025
|17:04
|Hà Nội
|392
|29B2-156.50T
|26-12-2025
|07:12
|Hà Nội
|393
|29B216797T
|25-12-2025
|10:56
|Hà Nội
|394
|29B2-168.43T
|26-12-2025
|13:47
|Hà Nội
|395
|29B2-173.96T
|26-12-2025
|13:40
|Hà Nội
|396
|29B2-183.65T
|24-12-2025
|15:23
|Hà Nội
|397
|29B2-190.98T
|28-12-2025
|15:05
|Hà Nội
|398
|29B2-194.31T
|27-12-2025
|22:28
|Hà Nội
|399
|29B2-204.87T
|24-12-2025
|09:45
|Hà Nội
|400
|29B221794T
|25-12-2025
|16:38
|Hà Nội
|401
|29B2-224.43T
|23-12-2025
|09:52
|Hà Nội
|402
|29B2-231.32T
|30-12-2025
|16:51
|Hà Nội
|403
|29B2-233.97T
|31-12-2025
|11:51
|Hà Nội
|404
|29B2-237.98T
|28-12-2025
|12:45
|Hà Nội
|405
|29B2-261.69T
|31-12-2025
|16:35
|Hà Nội
|406
|29B2-273.94T
|27-12-2025
|20:52
|Hà Nội
|407
|29B2-273.94T
|22-12-2025
|22:08
|Hà Nội
|408
|29B2-307.04T
|25-12-2025
|16:39
|Hà Nội
|409
|29B2-313.19T
|31-12-2025
|17:03
|Hà Nội
|410
|29B2-324.18T
|23-12-2025
|09:13
|Hà Nội
|411
|29BA-008.65T
|27-12-2025
|04:31
|Hà Nội
|412
|29BA-025.57T
|26-12-2025
|08:16
|Hà Nội
|413
|29BA-034.69T
|22-12-2025
|12:02
|Hà Nội
|414
|29BA-062.57T
|28-12-2025
|15:10
|Hà Nội
|415
|29BA-068.17T
|27-12-2025
|16:04
|Hà Nội
|416
|29BC-010.05T
|23-12-2025
|12:03
|Hà Nội
|417
|29BC-061.65T
|26-12-2025
|12:08
|Hà Nội
|418
|29BC-072.31T
|28-12-2025
|16:51
|Hà Nội
|419
|29BC-077.49T
|28-12-2025
|21:50
|Hà Nội
|420
|29BC-101.02T
|30-12-2025
|11:43
|Hà Nội
|421
|29BC-117.99T
|28-12-2025
|11:29
|Hà Nội
|422
|29BC-200.18T
|27-12-2025
|10:15
|Hà Nội
|423
|29BC-204.39T
|30-12-2025
|09:37
|Hà Nội
|424
|29BD-009.07T
|29-12-2025
|12:38
|Hà Nội
|425
|29BD01717T
|25-12-2025
|08:13
|Hà Nội
|426
|29BD-032.81T
|27-12-2025
|22:28
|Hà Nội
|427
|29BD-080.77T
|26-12-2025
|14:51
|Hà Nội
|428
|29BD-100.88T
|23-12-2025
|12:49
|Hà Nội
|429
|29BD-107.47T
|22-12-2025
|21:30
|Hà Nội
|430
|29BD-126.11T
|25-12-2025
|03:52
|Hà Nội
|431
|29BD-129.52T
|24-12-2025
|21:45
|Hà Nội
|432
|29BD-151.32T
|28-12-2025
|21:47
|Hà Nội
|433
|29BD-154.27T
|24-12-2025
|06:23
|Hà Nội
|434
|29BD-168.03T
|31-12-2025
|11:58
|Hà Nội
|435
|29BF-000.43T
|27-12-2025
|13:21
|Hà Nội
|436
|29BF-013.45T
|23-12-2025
|11:54
|Hà Nội
|437
|29BF-018.16T
|31-12-2025
|16:44
|Hà Nội
|438
|29BF-023.98T
|30-12-2025
|10:56
|Hà Nội
|439
|29BF-026.64T
|27-12-2025
|10:53
|Hà Nội
|440
|29BF-028.35T
|30-12-2025
|13:21
|Hà Nội
|441
|29BF-034.52T
|30-12-2025
|11:04
|Hà Nội
|442
|29BF-034.53T
|29-12-2025
|11:00
|Hà Nội
|443
|29BF-039.44T
|30-12-2025
|09:52
|Hà Nội
|444
|29BF-040.88T
|23-12-2025
|20:22
|Hà Nội
|445
|29BF-042.26T
|27-12-2025
|03:03
|Hà Nội
|446
|29BF-045.58T
|25-12-2025
|13:52
|Hà Nội
|447
|29BF-048.44T
|28-12-2025
|10:06
|Hà Nội
|448
|29BF-053.57T
|30-12-2025
|11:58
|Hà Nội
|449
|29BF-054.04T
|23-12-2025
|12:05
|Hà Nội
|450
|29BF-054.57T
|23-12-2025
|15:10
|Hà Nội
|451
|29BF-059.35T
|31-12-2025
|12:04
|Hà Nội
|452
|29BF-084.85T
|30-12-2025
|14:55
|Hà Nội
|453
|29BF-091.73T
|26-12-2025
|05:32
|Hà Nội
|454
|29BF-097.67T
|22-12-2025
|16:06
|Hà Nội
|455
|29BF-099.52T
|30-12-2025
|16:24
|Hà Nội
|456
|29BF-102.94T
|29-12-2025
|09:37
|Hà Nội
|457
|29BF-108.14T
|23-12-2025
|12:45
|Hà Nội
|458
|29BF-116.49T
|27-12-2025
|02:15
|Hà Nội
|459
|29BF-117.10T
|27-12-2025
|14:59
|Hà Nội
|460
|29BF-124.70T
|25-12-2025
|06:05
|Hà Nội
|461
|29BF-127.56T
|24-12-2025
|16:35
|Hà Nội
|462
|29BF-139.83T
|25-12-2025
|12:21
|Hà Nội
|463
|29BG-013.49T
|24-12-2025
|08:29
|Hà Nội
|464
|29BG-033.03T
|27-12-2025
|21:21
|Hà Nội
|465
|29BG-067.29T
|29-12-2025
|12:46
|Hà Nội
|466
|29BG-077.04T
|24-12-2025
|21:59
|Hà Nội
|467
|29BH-009.92T
|24-12-2025
|20:21
|Hà Nội
|468
|29BH-013.44T
|22-12-2025
|23:07
|Hà Nội
|469
|29BH-035.26T
|25-12-2025
|16:10
|Hà Nội
|470
|29BH-063.27T
|27-12-2025
|12:43
|Hà Nội
|471
|29BH-072.28T
|24-12-2025
|22:25
|Hà Nội
|472
|29BH-073.56T
|30-12-2025
|08:40
|Hà Nội
|473
|29BH09790T
|25-12-2025
|08:36
|Hà Nội
|474
|29BH10856T
|25-12-2025
|10:36
|Hà Nội
|475
|29BH-114.28T
|24-12-2025
|20:50
|Hà Nội
|476
|29BH-145.03T
|23-12-2025
|20:49
|Hà Nội
|477
|29BH-146.24T
|27-12-2025
|21:21
|Hà Nội
|478
|29BH-157.44T
|28-12-2025
|15:37
|Hà Nội
|479
|29BH-169.40T
|22-12-2025
|20:22
|Hà Nội
|480
|29BH-173.00T
|28-12-2025
|08:26
|Hà Nội
|481
|29BK-003.47T
|27-12-2025
|10:06
|Hà Nội
|482
|29BK-003.95T
|31-12-2025
|11:58
|Hà Nội
|483
|29BK-015.27T
|31-12-2025
|00:50
|Hà Nội
|484
|29BK-024.83T
|29-12-2025
|12:16
|Hà Nội
|485
|29BK-044.20T
|22-12-2025
|10:04
|Hà Nội
|486
|29BK-096.08T
|29-12-2025
|08:11
|Hà Nội
|487
|29BK-102.61T
|24-12-2025
|22:55
|Hà Nội
|488
|29BK-147.50T
|22-12-2025
|14:25
|Hà Nội
|489
|29BL-013.55T
|29-12-2025
|07:49
|Hà Nội
|490
|29BL-014.18T
|30-12-2025
|08:49
|Hà Nội
|491
|29BL-020.67T
|22-12-2025
|16:48
|Hà Nội
|492
|29BL-026.76T
|23-12-2025
|06:52
|Hà Nội
|493
|29BM-005.61T
|24-12-2025
|21:14
|Hà Nội
|494
|29BM-020.10T
|25-12-2025
|14:37
|Hà Nội
|495
|29BM-022.12T
|26-12-2025
|08:02
|Hà Nội
|496
|29BM-048.81T
|25-12-2025
|16:59
|Hà Nội
|497
|29BM-067.92T
|31-12-2025
|16:43
|Hà Nội
|498
|29BN-011.46T
|28-12-2025
|20:44
|Hà Nội
|499
|29BN-020.81T
|22-12-2025
|11:18
|Hà Nội
|500
|29BN-040.60T
|22-12-2025
|13:00
|Hà Nội
|501
|29BN-066.49T
|25-12-2025
|10:00
|Hà Nội
|502
|29BN-097.17T
|22-12-2025
|18:18
|Hà Nội
|503
|29C1-002.01T
|22-12-2025
|18:05
|Hà Nội
|504
|29C1-008.42T
|27-12-2025
|13:11
|Hà Nội
|505
|29C1-021.61T
|27-12-2025
|00:15
|Hà Nội
|506
|29C1-040.34T
|28-12-2025
|06:54
|Hà Nội
|507
|29C1-042.66T
|22-12-2025
|08:47
|Hà Nội
|508
|29C1-071.01T
|31-12-2025
|12:01
|Hà Nội
|509
|29C1-077.22T
|22-12-2025
|11:16
|Hà Nội
|510
|29C1-078.75T
|28-12-2025
|13:56
|Hà Nội
|511
|29C1-078.79T
|31-12-2025
|14:29
|Hà Nội
|512
|29C1-186.73T
|31-12-2025
|15:14
|Hà Nội
|513
|29C119807T
|25-12-2025
|15:03
|Hà Nội
|514
|29C124275T
|25-12-2025
|13:30
|Hà Nội
|515
|29C1-245.85T
|27-12-2025
|08:16
|Hà Nội
|516
|29C1-252.81T
|26-12-2025
|08:26
|Hà Nội
|517
|29C1-276.07T
|22-12-2025
|09:01
|Hà Nội
|518
|29C1-279.21T
|22-12-2025
|20:36
|Hà Nội
|519
|29C1-279.28T
|27-12-2025
|16:56
|Hà Nội
|520
|29C1-286.76T
|31-12-2025
|14:16
|Hà Nội
|521
|29C1-291.94T
|28-12-2025
|16:11
|Hà Nội
|522
|29C1-306.98T
|27-12-2025
|08:12
|Hà Nội
|523
|29C1-322.65T
|25-12-2025
|16:19
|Hà Nội
|524
|29C1-329.65T
|26-12-2025
|09:13
|Hà Nội
|525
|29C1-331.59T
|29-12-2025
|12:40
|Hà Nội
|526
|29C1-360.78T
|24-12-2025
|11:26
|Hà Nội
|527
|29C1-378.74T
|28-12-2025
|14:09
|Hà Nội
|528
|29C1-402.34T
|28-12-2025
|07:58
|Hà Nội
|529
|29C1-407.19T
|22-12-2025
|19:42
|Hà Nội
|530
|29C1-411.17T
|30-12-2025
|14:38
|Hà Nội
|531
|29C1-428.94T
|31-12-2025
|11:51
|Hà Nội
|532
|29C1-437.28T
|26-12-2025
|02:39
|Hà Nội
|533
|29C1-447.63T
|28-12-2025
|13:03
|Hà Nội
|534
|29C1-465.91T
|26-12-2025
|12:26
|Hà Nội
|535
|29C1-477.46T
|25-12-2025
|06:32
|Hà Nội
|536
|29C1-484.88T
|25-12-2025
|16:33
|Hà Nội
|537
|29C1-502.64T
|29-12-2025
|14:12
|Hà Nội
|538
|29C1-502.64T
|26-12-2025
|11:06
|Hà Nội
|539
|29C1-506.00T
|30-12-2025
|10:32
|Hà Nội
|540
|29C1-532.31T
|30-12-2025
|13:43
|Hà Nội
|541
|29C1-544.19T
|26-12-2025
|10:46
|Hà Nội
|542
|29C1-568.50T
|24-12-2025
|23:10
|Hà Nội
|543
|29C1-568.89T
|30-12-2025
|17:06
|Hà Nội
|544
|29C1-573.06T
|29-12-2025
|10:24
|Hà Nội
|545
|29C1-602.28T
|28-12-2025
|16:42
|Hà Nội
|546
|29C1-606.77T
|25-12-2025
|13:03
|Hà Nội
|547
|29C1-608.28T
|25-12-2025
|13:48
|Hà Nội
|548
|29C1-628.43T
|25-12-2025
|15:56
|Hà Nội
|549
|29C1-644.06T
|24-12-2025
|20:57
|Hà Nội
|550
|29C1-665.79T
|24-12-2025
|17:05
|Hà Nội
|551
|29C1-667.42T
|27-12-2025
|14:13
|Hà Nội
|552
|29C1-671.41T
|29-12-2025
|06:45
|Hà Nội
|553
|29C1-691.81T
|27-12-2025
|08:19
|Hà Nội
|554
|29C1-702.54T
|31-12-2025
|12:37
|Hà Nội
|555
|29C1-709.89T
|24-12-2025
|01:39
|Hà Nội
|556
|29C1-726.44T
|28-12-2025
|22:59
|Hà Nội
|557
|29C1-746.14T
|26-12-2025
|10:49
|Hà Nội
|558
|29C1-747.07T
|30-12-2025
|12:15
|Hà Nội
|559
|29C1-769.04T
|26-12-2025
|11:10
|Hà Nội
|560
|29C177651T
|25-12-2025
|16:45
|Hà Nội
|561
|29C1-778.33T
|29-12-2025
|14:59
|Hà Nội
|562
|29C1-795.45T
|26-12-2025
|07:13
|Hà Nội
|563
|29C1-799.67T
|30-12-2025
|02:15
|Hà Nội
|564
|29C181879T
|25-12-2025
|10:03
|Hà Nội
|565
|29C1-821.89T
|30-12-2025
|14:42
|Hà Nội
|566
|29C1-826.81T
|28-12-2025
|12:06
|Hà Nội
|567
|29C1-839.07T
|22-12-2025
|12:35
|Hà Nội
|568
|29C1-858.26T
|30-12-2025
|07:40
|Hà Nội
|569
|29C1-874.44T
|27-12-2025
|09:55
|Hà Nội
|570
|29C1-899.84T
|28-12-2025
|14:38
|Hà Nội
|571
|29C1-903.61T
|28-12-2025
|19:36
|Hà Nội
|572
|29C1-907.35T
|27-12-2025
|09:52
|Hà Nội
|573
|29C1-908.24T
|28-12-2025
|15:49
|Hà Nội
|574
|29C1-913.46T
|28-12-2025
|13:12
|Hà Nội
|575
|29C1-913.85T
|26-12-2025
|10:48
|Hà Nội
|576
|29C191616T
|25-12-2025
|16:30
|Hà Nội
|577
|29C1-919.90T
|31-12-2025
|12:23
|Hà Nội
|578
|29C1-922.99T
|26-12-2025
|03:17
|Hà Nội
|579
|29C1-923.17T
|24-12-2025
|22:38
|Hà Nội
|580
|29C1-929.56T
|28-12-2025
|22:58
|Hà Nội
|581
|29C1-945.13T
|25-12-2025
|16:52
|Hà Nội
|582
|29C1-953.58T
|31-12-2025
|14:43
|Hà Nội
|583
|29C1-957.77T
|30-12-2025
|14:04
|Hà Nội
|584
|29C1-963.91T
|31-12-2025
|13:26
|Hà Nội
|585
|29C1-968.47T
|31-12-2025
|12:23
|Hà Nội
|586
|29C1-970.44T
|26-12-2025
|10:05
|Hà Nội
|587
|29C1-970.69T
|27-12-2025
|08:51
|Hà Nội
|588
|29C1-975.67T
|29-12-2025
|07:06
|Hà Nội
|589
|29C1-976.39T
|30-12-2025
|10:42
|Hà Nội
|590
|29C1-982.77T
|31-12-2025
|13:23
|Hà Nội
|591
|29C1-990.02T
|24-12-2025
|21:02
|Hà Nội
|592
|29C1-997.29T
|27-12-2025
|13:40
|Hà Nội
|593
|29C2-001.96T
|28-12-2025
|16:11
|Hà Nội
|594
|29C2-005.76T
|28-12-2025
|22:12
|Hà Nội
|595
|29C2-012.11T
|22-12-2025
|11:35
|Hà Nội
|596
|29C2-013.38T
|30-12-2025
|14:23
|Hà Nội
|597
|29C2-014.35T
|31-12-2025
|14:08
|Hà Nội
|598
|29C2-019.77T
|28-12-2025
|14:12
|Hà Nội
|599
|29C202392T
|25-12-2025
|17:08
|Hà Nội
|600
|29C2-024.28T
|28-12-2025
|11:46
|Hà Nội
|601
|29C2-029.11T
|28-12-2025
|21:04
|Hà Nội
|602
|29C2-032.39T
|27-12-2025
|20:33
|Hà Nội
|603
|29C2-036.99T
|28-12-2025
|16:14
|Hà Nội
|604
|29C2-038.85T
|27-12-2025
|07:22
|Hà Nội
|605
|29C2-043.92T
|25-12-2025
|13:39
|Hà Nội
|606
|29C2-044.51T
|31-12-2025
|16:13
|Hà Nội
|607
|29C2-045.17T
|25-12-2025
|12:21
|Hà Nội
|608
|29C2-046.20T
|30-12-2025
|16:30
|Hà Nội
|609
|29C2-051.52T
|28-12-2025
|13:51
|Hà Nội
|610
|29C2-052.20T
|25-12-2025
|17:19
|Hà Nội
|611
|29C2-054.97T
|30-12-2025
|13:03
|Hà Nội
|612
|29C2-055.02T
|25-12-2025
|14:52
|Hà Nội
|613
|29C2-059.00T
|27-12-2025
|00:12
|Hà Nội
|614
|29C2-063.01T
|30-12-2025
|12:22
|Hà Nội
|615
|29C2-085.48T
|27-12-2025
|22:48
|Hà Nội
|616
|29D1-021.18T
|28-12-2025
|10:54
|Hà Nội
|617
|29D1-025.71T
|22-12-2025
|11:59
|Hà Nội
|618
|29D1-055.28T
|29-12-2025
|09:13
|Hà Nội
|619
|29D1-055.28T
|22-12-2025
|09:27
|Hà Nội
|620
|29D1-064.04T
|27-12-2025
|16:55
|Hà Nội
|621
|29D1-081.13T
|24-12-2025
|07:06
|Hà Nội
|622
|29D1-090.39T
|22-12-2025
|20:29
|Hà Nội
|623
|29D1-092.46T
|29-12-2025
|10:43
|Hà Nội
|624
|29D1-135.31T
|30-12-2025
|12:53
|Hà Nội
|625
|29D1-135.99T
|24-12-2025
|10:45
|Hà Nội
|626
|29D1-138.96T
|30-12-2025
|10:16
|Hà Nội
|627
|29D1-140.14T
|31-12-2025
|14:49
|Hà Nội
|628
|29D1-158.15T
|27-12-2025
|14:55
|Hà Nội
|629
|29D1-203.31T
|26-12-2025
|14:36
|Hà Nội
|630
|29D1-211.14T
|28-12-2025
|10:01
|Hà Nội
|631
|29D1-214.66T
|25-12-2025
|15:12
|Hà Nội
|632
|29D1-216.55T
|31-12-2025
|14:58
|Hà Nội
|633
|29D1-234.56T
|29-12-2025
|08:21
|Hà Nội
|634
|29D1-234.56T
|25-12-2025
|12:52
|Hà Nội
|635
|29D1-237.56T
|29-12-2025
|15:19
|Hà Nội
|636
|29D1-239.10T
|28-12-2025
|09:07
|Hà Nội
|637
|29D1-247.85T
|28-12-2025
|20:28
|Hà Nội
|638
|29D1-277.30T
|23-12-2025
|14:51
|Hà Nội
|639
|29D1-296.53T
|22-12-2025
|18:31
|Hà Nội
|640
|29D1-301.12T
|30-12-2025
|12:42
|Hà Nội
|641
|29D1-303.82T
|31-12-2025
|13:57
|Hà Nội
|642
|29D1-303.83T
|31-12-2025
|12:26
|Hà Nội
|643
|29D1-326.11T
|28-12-2025
|12:27
|Hà Nội
|644
|29D1-326.21T
|31-12-2025
|11:31
|Hà Nội
|645
|29D1-327.65T
|28-12-2025
|21:18
|Hà Nội
|646
|29D134478T
|25-12-2025
|11:15
|Hà Nội
|647
|29D1-361.44T
|22-12-2025
|11:01
|Hà Nội
|648
|29D1-363.69T
|28-12-2025
|22:41
|Hà Nội
|649
|29D1-392.66T
|26-12-2025
|12:18
|Hà Nội
|650
|29D1-413.37T
|23-12-2025
|15:21
|Hà Nội
|651
|29D1-438.33T
|30-12-2025
|13:00
|Hà Nội
|652
|29D1-439.80T
|30-12-2025
|11:34
|Hà Nội
|653
|29D1-455.58T
|23-12-2025
|10:34
|Hà Nội
|654
|29D1-470.04T
|24-12-2025
|16:14
|Hà Nội
|655
|29D1-470.04T
|22-12-2025
|11:12
|Hà Nội
|656
|29D1-473.85T
|26-12-2025
|09:30
|Hà Nội
|657
|29D1-478.89T
|27-12-2025
|14:06
|Hà Nội
|658
|29D1-523.14T
|28-12-2025
|09:09
|Hà Nội
|659
|29D1-523.25T
|26-12-2025
|13:27
|Hà Nội
|660
|29D1-525.25T
|28-12-2025
|14:20
|Hà Nội
|661
|29D1-537.15T
|27-12-2025
|12:04
|Hà Nội
|662
|29D1-540.11T
|29-12-2025
|10:55
|Hà Nội
|663
|29D1-544.93T
|28-12-2025
|21:18
|Hà Nội
|664
|29D1-564.92T
|29-12-2025
|09:56
|Hà Nội
|665
|29D1-569.74T
|23-12-2025
|21:49
|Hà Nội
|666
|29D1-574.29T
|29-12-2025
|12:20
|Hà Nội
|667
|29D1-574.29T
|24-12-2025
|17:03
|Hà Nội
|668
|29D1-591.16T
|27-12-2025
|16:08
|Hà Nội
|669
|29D1-609.41T
|26-12-2025
|09:25
|Hà Nội
|670
|29D1-609.41T
|24-12-2025
|16:59
|Hà Nội
|671
|29D1-612.63T
|24-12-2025
|22:00
|Hà Nội
|672
|29D1-614.37T
|27-12-2025
|14:03
|Hà Nội
|673
|29D1-624.57T
|31-12-2025
|16:40
|Hà Nội
|674
|29D1-642.54T
|30-12-2025
|12:28
|Hà Nội
|675
|29D1-680.68T
|28-12-2025
|10:53
|Hà Nội
|676
|29D1-688.88T
|26-12-2025
|14:24
|Hà Nội
|677
|29D1-693.96T
|25-12-2025
|12:26
|Hà Nội
|678
|29D1-705.56T
|22-12-2025
|20:55
|Hà Nội
|679
|29D1-708.14T
|22-12-2025
|10:51
|Hà Nội
|680
|29D1-708.31T
|31-12-2025
|13:47
|Hà Nội
|681
|29D1-715.51T
|26-12-2025
|09:13
|Hà Nội
|682
|29D1-718.91T
|25-12-2025
|15:18
|Hà Nội
|683
|29D1-741.63T
|29-12-2025
|09:11
|Hà Nội
|684
|29D1-741.63T
|26-12-2025
|12:44
|Hà Nội
|685
|29D1-769.18T
|31-12-2025
|13:18
|Hà Nội
|686
|29D1-792.73T
|27-12-2025
|14:22
|Hà Nội
|687
|29D1-799.55T
|31-12-2025
|13:36
|Hà Nội
|688
|29D1-820.24T
|22-12-2025
|16:13
|Hà Nội
|689
|29D1-822.63T
|28-12-2025
|08:28
|Hà Nội
|690
|29D1-826.71T
|30-12-2025
|12:47
|Hà Nội
|691
|29D1-837.09T
|22-12-2025
|09:50
|Hà Nội
|692
|29D1-837.17T
|29-12-2025
|08:34
|Hà Nội
|693
|29D1-851.80T
|31-12-2025
|14:23
|Hà Nội
|694
|29D1-872.46T
|24-12-2025
|13:40
|Hà Nội
|695
|29D1-887.96T
|30-12-2025
|13:42
|Hà Nội
|696
|29D1-891.40T
|24-12-2025
|12:49
|Hà Nội
|697
|29D1-897.90T
|29-12-2025
|10:39
|Hà Nội
|698
|29D1-898.12T
|26-12-2025
|09:47
|Hà Nội
|699
|29D1-915.16T
|30-12-2025
|07:12
|Hà Nội
|700
|29D1-918.57T
|29-12-2025
|10:13
|Hà Nội
|701
|29D1-922.46T
|29-12-2025
|14:03
|Hà Nội
|702
|29D1-946.11T
|29-12-2025
|08:18
|Hà Nội
|703
|29D1-977.08T
|22-12-2025
|14:09
|Hà Nội
|704
|29D1-983.43T
|31-12-2025
|11:54
|Hà Nội
|705
|29D1-992.07T
|26-12-2025
|10:17
|Hà Nội
|706
|29D1-992.33T
|22-12-2025