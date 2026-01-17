19h tối 16/1, chỉ huy Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) giao nhiệm vụ cho các tổ công tác triển khai tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn.

Không khí làm việc khẩn trương, nghiêm túc; thống nhất cao về nhận thức và hành động, tất cả đều hướng tới mục tiêu giữ vững kỷ luật, kỷ cương công tác; bảo đảm tuyệt đối an ninh, trật tự, an toàn giao thông phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Để thực hiện nhiệm vụ, đơn vị huy động tối đa quân số, trang thiết bị, phương tiện và công cụ hỗ trợ; đồng thời duy trì nghiêm chế độ trực ban, trực chiến, ứng trực quân số, bảo đảm lực lượng luôn ở trạng thái sẵn sàng cao nhất.

Theo kế hoạch, các tổ công tác sử dụng mô tô chuyên dụng và ô tô tuần tra, kiểm soát công khai, kết hợp các biện pháp nghiệp vụ, khép kín địa bàn.

Trọng tâm là các tuyến giao thông: Phạm Hùng, Trần Duy Hưng, Hồ Tùng Mậu, Đại lộ Thăng Long; khu vực trước bến xe Mỹ Đình và Trung tâm Hội nghị quốc gia.

Bên cạnh đó, các tổ công tác tập trung kiểm tra, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây ùn tắc, tai nạn giao thông như: vi phạm nồng độ cồn; không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông; điều khiển phương tiện phóng nhanh, lạng lách; có biểu hiện gây rối trật tự công cộng…

Trong ca công tác, lực lượng chức năng phát hiện tài xế N.H.T. (SN 1992, trú tại Hà Nội) vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,567 mg/L khí thở, cao gấp 1,4 lần mức cao nhất quy định tại Nghị định 168.

Tài xế T. cho biết vì nghĩ chỉ đi quãng đường ngắn nên chủ quan, sau lần bị xử phạt này sẽ không tái phạm.

Tại khu vực ngoại thành, Đội CSGT đường bộ số 10 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) tăng cường các tổ công tác tuần tra trên đường trục phía Nam Hà Nội và Quốc lộ 21B.

Đội CSGT đường bộ số 10 đảm nhiệm việc tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông ở cửa ngõ phía Nam Thủ đô, tập trung xử lý các lỗi như vi phạm nồng độ cồn; xe chở hàng quá tải trọng; xe độ còi, đèn...

Song song với công tác tuần tra, kiểm soát trên thực địa, các đội CSGT còn phối hợp chặt chẽ với Trung tâm điều khiển giao thông Hà Nội để ứng dụng hệ thống camera AI vào giám sát, phát hiện sớm các hành vi vi phạm.