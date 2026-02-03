Đại diện Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) vừa đưa ra những khuyến cáo đối với tài xế trước khi bước vào đợt cao điểm đi lại dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Theo đại diện Cục CSGT, cơ quan chức năng không cấm người dân uống rượu, bia trong ngày Tết. Tuy nhiên, việc lái xe sau khi sử dụng đồ uống có cồn là hành vi nguy hiểm và không được phép.

“Điều chỉnh cách ứng xử với phong tục cho phù hợp không có nghĩa là xóa bỏ truyền thống. Tết sẽ không còn vui vẻ nếu chúng ta ra đường mà không an toàn trở về”, đại diện Cục CSGT nhấn mạnh.

Lực lượng CSGT đồng loạt kiểm tra nồng độ cồn từ mùng 1 Tết. Ảnh: Đình Hiếu

Cũng theo đại diện Cục CSGT, việc xử lý vi phạm nồng độ cồn sẽ bắt đầu từ 10h sáng mùng 1 Tết. Công tác kiểm tra được triển khai đồng loạt trên toàn quốc với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không vì ngại kiêng ngày Tết”.

Đại diện Cục CSGT cho biết thêm, hệ thống camera trên các tuyến cao tốc và đường thuộc địa bàn các địa phương sẽ hoạt động liên tục 24/24h trong dịp Tết, trong đó có cả những hệ thống camera AI mới được triển khai.

“Camera AI không ngủ và luôn hoạt động xuyên Tết, lái xe cần tự giác chấp hành nghiêm các quy định”, đại diện Cục CSGT khuyến cáo.

CSGT sẽ xem xét cấm ô tô tải trọng lớn theo khung giờ để hạn chế xung đột giao thông. Ảnh: Đình Hiếu

Về việc đi lại của người dân, Cục CSGT cho biết, căn cứ lịch nghỉ Tết của người lao động (từ 14/2 đến hết 22/2), lực lượng CSGT sẽ đồng loạt ứng trực và thực hiện kế hoạch cao điểm thêm 2 ngày trước và sau kỳ nghỉ.

“Đối với các tuyến cửa ngõ Hà Nội, TPHCM và các trục cao tốc, liên tỉnh, lực lượng chức năng sẽ phân luồng từ xa, mục tiêu là hạn chế ùn tắc kéo dài, đặc biệt trong những ngày cao điểm trước và sau kỳ nghỉ, khi lượng phương tiện tăng đột biến. Với các tuyến quốc lộ có lượng xe máy đông, CSGT sẽ xem xét cấm ô tô tải trọng lớn theo khung giờ để hạn chế xung đột giao thông và rủi ro tai nạn”, đại diện Cục CSGT nói.

Tuyệt đối không dừng ô tô giữa cao tốc

Bên cạnh việc chấp hành nghiêm các quy định pháp luật, đại diện Cục CSGT cũng khuyến cáo tài xế một số nguyên tắc nhằm bảo đảm an toàn, thuận lợi khi đi lại dịp Tết.

Trước khi khởi hành, tài xế cần kiểm tra kỹ tình trạng kỹ thuật của xe; lựa chọn lộ trình và khung giờ phù hợp; tránh di chuyển vào các giờ cao điểm (7–8h30 và 16h30-19h) trong những ngày liền kề trước và sau kỳ nghỉ, khi lưu lượng phương tiện tăng cao, vượt quá năng lực hạ tầng.

Khi gặp sự cố hoặc tai nạn giao thông, đặc biệt trên đường cao tốc, việc đầu tiên cần làm là bật đèn khẩn cấp, sau đó đặt các vật dụng cảnh báo nguy hiểm như tam giác phản quang, cọc tiêu hình nón để cảnh báo các phương tiện khác.

CSGT sẽ duy trì xử lý các hành vi là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông. Ảnh: Đình Hiếu

Các vật dụng cảnh báo cần được đặt cách xe tối thiểu 150m; nếu có điều kiện, nên xếp các cọc tiêu hình nón thành một “barie” di động để ngăn phương tiện khác lao vào khu vực nguy hiểm. Để bảo đảm an toàn, mọi người nên rời khỏi xe, di chuyển ra phía sau lan can hoặc khu vực càng xa làn xe chạy càng tốt.

Đối với các vụ tai nạn nghiêm trọng gây thương vong về người, cần báo ngay cho lực lượng CSGT. Với các va chạm nhẹ chỉ gây thiệt hại về tài sản, CSGT khuyến cáo các bên có thể nhanh chóng thỏa thuận vì lợi ích chung hoặc chụp ảnh, đánh dấu hiện trường.

Nếu có thể, tài xế cần đưa phương tiện vào làn dừng khẩn cấp hoặc sát lề đường bên phải (đối với đoạn không có làn khẩn cấp); tuyệt đối không đứng giữa cao tốc để tranh cãi, gây mất an toàn giao thông.

Với các trường hợp va chạm nhẹ nhưng cố tình dừng xe, tranh cãi giữa đường, cản trở giao thông, gây ùn tắc kéo dài, lực lượng chức năng sẽ xem xét xử lý theo quy định.