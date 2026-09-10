Chiều 10/9, đại diện Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) cho biết, đơn vị đang tiếp tục xác minh, làm rõ để "truy" ô tô nhãn hiệu Land Rover màu đen có dấu hiệu vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ tại đường Đỗ Nhuận (phường Xuân Đỉnh).

Theo đó, sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân trên mạng xã hội về một ô tô nhãn hiệu Land Rover màu đen, gắn BKS 30K-313.37, có dấu hiệu vi phạm luật giao thông trên đường Đỗ Nhuận (phường Xuân Đỉnh), Cục CSGT đã chỉ đạo Đội CSGT đường bộ số 6 khẩn trương xác minh, làm rõ.

Đến 10h20 cùng ngày, Đội CSGT đường bộ số 6 đã mời chủ phương tiện được đăng ký mang biển kiểm soát 30K-313.37 đến trụ sở để làm việc.

Ô tô Land Rover đúng với đăng ký của người dân. Ảnh: CACC

Qua làm việc, chủ phương tiện là chị N.H.T. cho biết, biển kiểm soát trên được cấp cho xe ô tô Land Rover thuộc sở hữu của chị. Tuy nhiên, phương tiện theo hồ sơ đăng ký có màu sơn trắng, khác với chiếc Land Rover màu đen xuất hiện trong hình ảnh phản ánh của người dân.

Đồng thời, chủ phương tiện đã cung cấp thông tin, tài liệu và hình ảnh thể hiện xe chính chủ mang biển kiểm soát 30K-313.37 hiện đang được sử dụng tại TPHCM.

Đội CSGT đường bộ số 6 đã lập biên bản làm việc, tiếp nhận các tài liệu do chủ phương tiện cung cấp và đang tiếp tục xác minh chiếc Land Rover màu đen xuất hiện trong phản ánh, làm rõ nguồn gốc phương tiện, biển kiểm soát đang sử dụng, người điều khiển và các tình tiết có liên quan để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

"Biển số xe là dấu hiệu nhận diện phương tiện do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp và quản lý. Người dân tuyệt đối không sử dụng biển số của phương tiện khác, biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc thực hiện các hành vi làm sai lệch thông tin nhận diện phương tiện", đại diện Cục CSGT khẳng định.

Khi phát hiện phương tiện có dấu hiệu sử dụng biển kiểm soát bất thường hoặc các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông, người dân có thể cung cấp thông tin, hình ảnh cho lực lượng CSGT qua ứng dụng VNeTraffic và các kênh tiếp nhận phản ánh của lực lượng CSGT để kịp thời xác minh, xử lý.