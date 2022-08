Xe ô tô biển giả ngũ quý 9 ngang nhiên lượn phố

Khoảng 23h tối qua (3/8), một xe ô tô hiệu Zotye Z8 mang BKS 38A 999.99 lưu thông ở khu vực trung tâm TP Hà Tĩnh. Nghi ngờ chiếc xe mang BKS ngũ quý 9 này là giả, người dân đã chụp lại hình ảnh và đưa lên mạng xã hội Facebook.

Anh B.T. trú TP Hà Tĩnh cho biết: "Khoảng 23h tối qua, chiếc xe BKS ngũ quý 9 này từ trong khu vực Bệnh viện tỉnh Hà Tĩnh đi ra, tôi thấy lạ và nghi ngờ là biển số giả nên dùng điện thoại chụp hình lại. Đầu BKS xe ô tô Hà Tĩnh chưa đến số 9 nên tôi nghĩ khả năng là đã gắn biển giả để lưu thông".

Xe BKS ngũ quý 9 được khẳng định là giả, lưu thông ở trung tâm thành phố Hà Tĩnh (ảnh B.T)

Cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đã nắm được thông tin xe BKS 38A 999.99 xuất hiện trên địa bàn. Theo cán bộ này, đây là BKS giả.

"Hiện Hà Tĩnh chưa cấp BKS ra đến đầu số 9, vì thế chiếc xe BKS 38A 999.99 là biển số giả. Tỉnh Hà Tĩnh mới bấm đến số 48100. Biển số này không phải do Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh cấp nên hiện chưa thể xác minh được chủ nhân xe này là ai. Trong trường hợp dùng biển giả để lưu thông sẽ bị xử phạt theo quy định", cán bộ Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh thông tin.