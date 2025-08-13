Ngày 13/8, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa phát hiện, bắt giữ một xe tải chở hơn 2 tấn da heo đã bốc mùi hôi thối, không rõ nguồn gốc trên đường đi tiêu thụ.

Lô hàng da heo bốc mùi hôi thối. Ảnh: A.X

Theo đó, rạng sáng cùng ngày, trong lúc tuần tra trên Quốc lộ 1, đoạn qua xã Hưng Thịnh (Đồng Nai), tổ công tác Trạm CSGT Suối Tre phát hiện xe tải biển số 60C-736.XX có dấu hiệu nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng kiểm tra.

Bên trong thùng xe, lực lượng chức năng phát hiện nhiều bao tải chứa tổng cộng hơn 2 tấn da heo đã đổi màu, bốc mùi nồng nặc.

Lô hàng da heo không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Ảnh: A.X

Làm việc với công an, tài xế M.C.P (39 tuổi, ngụ Đồng Nai) không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số hàng trên.

Lực lượng CSGT đã lập biên bản ban đầu vụ việc, bàn giao người và tang vật cho Công an xã Hưng Thịnh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.