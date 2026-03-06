Chiều 6/3, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết đơn vị sẽ phối hợp cùng Cục Đường bộ Việt Nam, Cục Đăng kiểm Việt Nam (Bộ Xây dựng) để khảo sát, đánh giá tình hình an toàn giao thông đối với hoạt động vận tải bằng ô tô khách giường nằm 2 tầng khi lưu thông trên các quốc lộ 4D, 4E, 6, 12.

Cơ quan chức năng sẽ tổ chức khảo sát tại TP Hà Nội, các tỉnh Phú Thọ, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai để đề xuất giải pháp bảo đảm an toàn, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức giao thông, góp phần giảm thiểu ùn tắc và tai nạn giao thông nghiêm trọng đối với ô tô khách giường nằm 2 tầng.

Đại diện Cục CSGT cho biết: “Cơ quan chức năng sẽ đánh giá khả năng đáp ứng của kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với ô tô khách giường nằm 2 tầng, gồm bán kính đường cong, độ dốc dọc, bề rộng mặt đường và các yếu tố ảnh hưởng đến giao thông”.

CSGT sẽ trực tiếp chạy thử ô tô khách giường nằm trên quốc lộ miền núi để đánh giá an toàn. Ảnh: Đình Hiếu

CSGT sẽ trực tiếp sử dụng ô tô khách giường nằm 2 tầng chạy thực tế trên các tuyến quốc lộ 4D, 4E, 6, 12 và làm việc với công an các địa phương, đại diện đơn vị quản lý đường bộ để thu thập thông tin, dữ liệu tổng thể về điều kiện hình học tuyến đường, hạ tầng giao thông, tổ chức giao thông.... Thông qua đó, CSGT xác định các vị trí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Đáng chú ý, lực lượng chức năng cũng sẽ dùng xe chạy thử nghiệm để kiểm tra, đánh giá định tính khả năng leo dốc; độ văng, trượt khi xe vào cua; độ ổn định của thân xe khi vào đường cong bán kính nhỏ; khoảng cách tránh xe khi gặp phương tiện ngược chiều...

Cục CSGT cho biết kế hoạch khảo sát dự kiến bắt đầu từ ngày 9/3.