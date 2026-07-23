Theo thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an), từ 0h đến 7h ngày 23/7, thông qua dữ liệu từ hệ thống giám sát hành trình truyền về Trung tâm dữ liệu, quản lý, giám sát, xử lý vi phạm và điều hành giao thông, lực lượng chức năng đã tiến hành tổng rà soát 168 phương tiện kinh doanh vận tải (bao gồm xe khách, xe tải...) có dấu hiệu vi phạm.

Trong quá trình giám sát, Cục CSGT đã chuyển thông tin của 18 trường hợp (gồm 8 xe khách, 6 xe tải và 4 xe đầu kéo) đang di chuyển trên các tuyến đường cao tốc đến các Đội Tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc để tiến hành kiểm tra thực tế.

Cục CSGT giám sát dữ liệu hành trình của phương tiện. Ảnh: Đình Hiếu

Kết quả bước đầu, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý 4 trường hợp vi phạm trực tiếp. Trong đó, có 2 trường hợp tài xế điều khiển phương tiện quá thời gian làm việc theo quy định; 2 trường hợp còn lại vi phạm các lỗi như lắp thiết bị giám sát hành trình nhưng thiết bị không hoạt động và không sử dụng thẻ nhận dạng lái xe.

Lực lượng CSGT còn lập biên bản xử lý 4 chủ phương tiện là doanh nghiệp về hành vi giao xe cho người làm công thực hiện hành vi vi phạm.

Cũng qua dữ liệu hệ thống, Cục CSGT ghi nhận hơn 4.000 trường hợp lái xe kinh doanh vận tải có dấu hiệu vi phạm quy định về thời gian điều khiển phương tiện, một con số đáng báo động.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành xác minh cụ thể và gửi thông báo vi phạm đến từng doanh nghiệp, lái xe để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đại diện Cục CSGT cho biết, việc khai thác dữ liệu từ hệ thống giám sát hành trình và camera trên phương tiện được Trung tâm dữ liệu của Cục thực hiện thường xuyên, nhằm chủ động phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm của tài xế và phương tiện kinh doanh vận tải.

Đây là một trong những giải pháp trọng tâm nhằm bảo đảm an toàn cho hành khách và hàng hóa, góp phần phòng ngừa tai nạn giao thông.

"Không thể phó mặc sinh mạng hành khách cho lái và chủ xe"

Theo thống kê của Cục CSGT, chỉ trong khoảng 5 tháng (từ ngày 1/2 đến 5/7) các vụ tai nạn liên quan đến xe khách đã cướp đi sinh mạng của 199 người.

Đáng chú ý, trong chưa đầy một tuần trở lại đây, đã xảy ra 2 vụ tai nạn xe khách đặc biệt nghiêm trọng làm 11 người tử vong.

"Không thể phó mặc sinh mạng và tài sản của hành khách trên xe cho lái xe và chủ xe", đại diện Cục CSGT khẳng định.

CSGT Hà Nội kiểm tra thiết bị an toàn trên xe khách. Ảnh: Đình Hiếu

Để chấn chỉnh tình trạng này, Cục CSGT sẽ tổ chức xác minh và đánh giá toàn diện công tác bảo đảm an toàn giao thông (ATGT) của các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách.

Các nội dung trọng tâm bao gồm: Trách nhiệm của bộ phận theo dõi công tác ATGT tại doanh nghiệp; công tác đào tạo, tập huấn kiến thức ATGT cho đội ngũ lái xe; việc theo dõi, vận hành hệ thống giám sát và camera lắp đặt trên xe khách.

Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng sẽ đi sâu nghiên cứu các quy định về an toàn kỹ thuật đối với loại hình xe giường nằm, đặc biệt là các yếu tố về lối thoát hiểm, tốc độ phù hợp và các tiêu chuẩn an toàn khác.

Đồng thời, Cục CSGT cũng sẽ đánh giá những sơ hở (nếu có) trong công tác quản lý Nhà nước về hoạt động kinh doanh vận tải để kịp thời kiến nghị, khắc phục.