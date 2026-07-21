Tối 21/7, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết thời gian gần đây, tai nạn giao thông liên quan đến xe khách đang diễn biến hết sức phức tạp.

Thống kê cho thấy, chỉ trong khoảng 5 tháng (từ ngày 1/2 đến 5/7) các vụ tai nạn liên quan đến loại hình phương tiện này đã cướp đi sinh mạng của 199 người.

Đáng chú ý, trong chưa đầy một tuần trở lại đây, đã xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông do xe khách gây ra, để lại hậu quả đặc biệt nghiêm trọng làm 11 người tử vong.

Mới đây nhất là vụ tai nạn thảm khốc xảy ra vào khoảng 2h cùng ngày, tại Km1839+300 Quốc lộ 1A (thuộc địa phận ấp Hưng Thịnh, xã Hưng Thịnh, Đồng Nai.

Ô tô khách giường nằm cháy trơ khung. Ảnh: Hoàng Anh

Thời điểm trên, tài xế Trần Thanh Hải (SN 1985, trú tại xã Ninh Hải, tỉnh Khánh Hòa) điều khiển ô tô khách giường nằm mang biển số 50E-447.02 chở theo 36 người lưu thông từ Khánh Hòa về TPHCM. Do mệt mỏi và buồn ngủ, tài xế đã giật mình đánh lái sang phải khi phát hiện xe tải cùng chiều, dẫn đến va chạm với dải tôn hộ lan bên đường.

Cú va chạm khiến gầm xe khách phát lửa, ngọn lửa bùng phát quá nhanh, toàn bộ chiếc xe đã bị thiêu rụi hoàn toàn.

Vụ việc đau lòng này đã khiến 7 người tử vong và 5 người khác bị thương.

Đại diện Cục CSGT nhấn mạnh, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông liên quan đến hoạt động của xe khách phải được đặt lên hàng đầu.

"Không thể phó mặc sinh mạng và tài sản của hành khách trên xe cho lái xe và chủ xe", vị đại diện Cục CSGT khẳng định.

Để chấn chỉnh tình trạng này, Cục CSGT sẽ tổ chức xác minh và đánh giá toàn diện công tác bảo đảm an toàn giao thông của các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách theo đúng quy định pháp luật.

Các nội dung trọng tâm bao gồm: Trách nhiệm của bộ phận theo dõi công tác an toàn giao thông tại doanh nghiệp; công tác đào tạo, tập huấn kiến thức an toàn giao thông cho đội ngũ lái xe; việc theo dõi, vận hành hệ thống giám sát và camera lắp đặt trên xe khách.

Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng sẽ đi sâu nghiên cứu các quy định về an toàn kỹ thuật đối với loại hình xe giường nằm, đặc biệt là các yếu tố về lối thoát hiểm, tốc độ phù hợp và các tiêu chuẩn an toàn khác. Đồng thời, Cục CSGT cũng sẽ đánh giá những sơ hở (nếu có) trong công tác quản lý Nhà nước về hoạt động kinh doanh vận tải để kịp thời kiến nghị, khắc phục.