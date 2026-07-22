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Khoảng 2h ngày 21/7, ô tô khách giường nằm mang BKS 50E-447.XX do tài xế Trần T.H. (41 tuổi, trú tỉnh Khánh Hòa) điều khiển lưu thông trên Quốc lộ 1. Khi đến Km1839, đoạn qua xã Hưng Thịnh, TP Đồng Nai, tài xế đánh lái sang phải khiến xe va vào đoạn lan can sắt dài khoảng 25m.

Sau cú va chạm, lửa bùng phát từ gầm xe, gần bình nhiên liệu rồi nhanh chóng bao trùm toàn bộ phương tiện, khiến 7 người tử vong và 5 người bị thương.

Ô tô khách giường nằm bị cháy rụi sau vụ tai nạn. Ảnh: Hoàng Anh

Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Đồng Nai đã điều hai xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Sau khoảng 30 phút, đám cháy cơ bản được khống chế. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định có 7 người trên xe tử vong.

Các nạn nhân bị thương nhanh chóng được đưa đi cấp cứu. Ảnh: Đ.C

Sau đó hơn 2 tiếng, khoảng 4h53 cùng ngày, tiếp tục xảy ra vụ tai nạn giữa hai xe khách khiến 3 người bị thương tại Nghệ An. Cụ thể, thời điểm xảy ra tai nạn, xe khách mang BKS 37H-072.XX lưu thông trên Quốc lộ 1 theo hướng Bắc - Nam.

Khi đến nút giao với đường N2 (xã An Châu, tỉnh Nghệ An), xe khách này giảm tốc rồi dừng lại. Đúng lúc đó, một xe khách khác lưu thông cùng chiều phía sau (chưa rõ biển kiểm soát) lao tới tông mạnh vào đuôi xe mang BKS 37H-072.XX.

Cabin xe khách gây ra va chạm bị biến dạng. Ảnh: Đ.C

Tại hiện trường, phần đuôi xe khách mang BKS 37H-072.XX bị hư hỏng nặng, nhiều mảnh vỡ văng khắp mặt đường. Chiếc xe khách gây va chạm cũng bị hư hỏng nặng phần đầu, cabin biến dạng.

Vụ tai nạn khiến 3 người bị thương, gồm N.T.P.A. (21 tuổi), H.T.H. (35 tuổi) và Đ.V.L. (46 tuổi, cùng trú tại Nghệ An). Các nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu, trong đó có một người bị gãy đốt sống lưng.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông tại cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Ảnh: Đình Hiếu

Trước đó, khoảng 0h20 ngày 17/7, ô tô khách giường nằm mang BKS 20C-117.XX do tài xế Nguyễn Văn B. (SN 1983, trú tỉnh Thái Nguyên) điều khiển, lưu thông trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45 - Nghi Sơn (đoạn Pháp Vân - Cầu Giẽ), theo hướng về Hà Nội.

Khi đến Km197+900, chiếc xe bất ngờ lao sang phải, tông đổ dải hộ lan, lan can cao tốc rồi rơi xuống đường gom từ độ cao khoảng 3,5-4,2m.

Vụ tai nạn khiến 4 người tử vong, trong đó 3 người tử vong tại chỗ và 1 người tử vong tại bệnh viện. Ngoài ra, 28 người bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nông nghiệp, Bệnh viện Đa khoa Thường Tín, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai.

Ô tô khách bị hư hỏng nặng sau vụ tai nạn. Ảnh: Đình Hiếu

Sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng đã kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với tài xế nhưng không phát hiện vi phạm.

Được biết, các hành khách trên xe đều sinh sống tại xã Phú Bình (tỉnh Thái Nguyên). Cả đoàn đi du lịch biển Thiên Cầm (Hà Tĩnh) và đang trên đường trở về thì gặp nạn.

Cũng trong ngày 17/7, khoảng 1h30, tại Km169 cao tốc Nội Bài - Lào Cai (đoạn qua thôn Hạ Lý, xã Châu Quế, tỉnh Lào Cai), xe khách mang BKS 88B-011.XX lưu thông theo hướng Lào Cai - Nội Bài bất ngờ va chạm với xe tải mang BKS 29H-353.XX đang lưu thông cùng chiều phía trước, sau đó lao sang làn đường đang thi công mở rộng.

Vụ tai nạn khiến tài xế xe khách tử vong. Ba hành khách trên xe khách và hai người trên xe tải bị thương, được đưa đến cơ sở y tế điều trị. Tại hiện trường, cả hai phương tiện đều bị hư hỏng nặng.

'Khung giờ đen' về tai nạn giao thông

Từ một số vụ tai nạn giao thông trong thời gian qua cho thấy, chủ yếu xảy ra vào thời điểm đêm tối đến rạng sáng. Đây là khung giờ các tài xế hay bị buồn ngủ hoặc mệt mỏi.

Nhiều ý kiến cho rằng, đây là yếu tố "tử thần" mà chủ phương tiện phải chú ý trong bố trí lái, phụ xe đủ số lượng; lái xe phải cẩn trọng vì rất hay xảy ra tai nạn do chủ quan ở thời điểm đường vắng nên phóng nhanh, vượt ẩu.

Lực lượng CSGT tăng cường kiểm tra phương tiện vận tải hành khách. Ảnh: Đình Hiếu

Lực lượng CSGT khuyến cáo, các tài xế điều khiển phương tiện chạy đường dài không lái xe quá 4 giờ liên tục và 10 giờ trong một ngày. Thêm vào đó, các tài xế phải chú ý điều khiển xe đúng tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, tuân thủ phần đường, làn đường…

Khi đi trên các cung đường đèo dốc, sương mù che khuất tầm nhìn phải sử dụng đèn sương mù, chú ý quan sát. Đặc biệt, các tài xế cần tuyệt đối tuân thủ không sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông.

Sau vụ cháy xe khách khiến 7 người tử vong ở Đồng Nai, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07) Công an TPHCM cũng phát khuyến cáo với những giải pháp phòng ngừa sống còn.

Đứng ở góc độ quản lý, PC07 khuyến cáo các chủ doanh nghiệp vận tải không thể tiếp tục coi nhẹ việc bảo dưỡng kỹ thuật định kỳ cho hệ thống điện, nhiên liệu hay khoang động cơ. Việc tự ý lắp đặt thêm các thiết bị điện ngoài thiết kế nhà sản xuất để phục vụ nhu cầu giải trí hay trang trí là hành vi trực tiếp dẫn đến nguy cơ quá tải và chập cháy.

Bên cạnh đó, mỗi chiếc xe từ 10 chỗ ngồi trở lên bắt buộc phải trang bị bình chữa cháy đúng quy chuẩn và dán công khai hướng dẫn thoát nạn bằng hình ảnh ngay trong khoang hành khách.

Đối với đội ngũ tài xế và phụ xe, PC07 khuyến cáo sự cẩn trọng trước mỗi giờ lăn bánh chính là ranh giới giữa an toàn và thảm kịch. Việc kiểm tra bảng điều khiển, quan sát gầm xe để phát hiện rò rỉ hay đo áp suất lốp là những thao tác bắt buộc nhằm loại bỏ rủi ro do ma sát sinh nhiệt.

Nhà xe cũng phải kiên quyết loại bỏ việc vận chuyển chất nổ, bình gas mini hay các vật dụng tích nhiệt dễ cháy trong cabin và khoang hành lý. Đặc biệt, nếu nhận chở xe máy của khách, việc hút sạch xăng khỏi bình chứa trước khi xếp vào cốp là quy tắc kỹ thuật tuyệt đối không được bỏ qua.

Ở phía ngược lại, bản thân mỗi hành khách cũng cần trang bị kỹ năng tự vệ khi di chuyển trên các chuyến xe đường dài. Việc dành ra vài giây quan sát vị trí đặt bình chữa cháy, búa phá kính và cửa thoát hiểm ngay khi lên xe sẽ tạo ra lợi thế vô giá nếu sự cố bất ngờ xảy ra. Hành khách tuyệt đối không mang theo bật lửa, chất dễ cháy hay hút thuốc trong khoang xe, đồng thời giữ cho lối đi chung luôn thoáng đãng.

Trong tình huống khẩn cấp khi phát hiện khói lửa, tài xế cần nhanh chóng tấp xe vào lề đường, ngắt nguồn điện tổng và mở rộng các cửa ra vào. Nếu hệ thống điện bị vô hiệu hóa, việc gạt lẫy xả cửa thủ công hoặc dùng búa chuyên dụng đập mạnh vào bốn góc tấm kính hông sẽ tạo ra đường thoát nhanh nhất.

Hành khách cần giữ bình tĩnh, dùng khăn hoặc vạt áo thấm nước che kín mũi miệng và di chuyển cúi thấp người để tránh ngạt khói độc trước khi lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp có mặt.