Sau khi một xe container bị lật, chắn ngang quốc lộ 8A, xe container đi tới từ phía sau không kịp xử lý, tông mạnh vào phương tiện gặp nạn, khiến nhiều người có mặt tại hiện trường hoảng loạn tháo chạy.

XEM CLIP: (Nguồn: Người dân cung cấp)

Sáng 1/11, trao đổi với PV VietNamNet, một cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh xác nhận, trên quốc lộ 8A, đoạn qua xã Sơn Kim 1, xảy ra vụ tai nạn liên quan đến hai xe container, khiến giao thông qua khu vực bị ảnh hưởng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h47 ngày 31/10, tài xế Bùi Ngọc Hùng (SN 1974, trú tỉnh Nghệ An) điều khiển xe container kéo theo rơ-moóc mang BKS 12RM-022.76 lưu thông trên quốc lộ 8A.

Khi đến Km71, đoạn qua xã Sơn Kim 1, phương tiện gặp sự cố tại khúc cua, sau đó bị lật, chắn ngang mặt đường.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Cắt từ clip

Đến khoảng 14h20 cùng ngày, tài xế Trần Quốc Chung (SN 1997, trú xã Sơn Kim 1) điều khiển xe container mang BKS US-6866, kéo theo rơ-moóc 1204, lưu thông từ Lào về Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

Khi xuống dốc, đến vị trí xảy ra tai nạn, do mặt đường hẹp, tài xế không kịp xử lý nên xe container lao vào phương tiện đang bị lật. Cú va chạm khiến nhiều người đứng gần hiện trường hoảng loạn bỏ chạy.

Nguyên nhân ban đầu được xác định, xe container đi trước gặp sự cố nên tài xế đánh lái, khiến phương tiện bị lật về phía bên đường. Xe đi sau khi xuống dốc, do đường hẹp, tài xế không thông thuộc địa hình nên mất lái, tông vào xe gặp nạn.

Theo cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh, vụ tai nạn không gây thương tích nghiêm trọng. Tài xế xe container bị lật không bị thương. Tài xế xe phía sau có biểu hiện choáng sau va chạm nhưng sau đó tỉnh táo, đi lại bình thường.

"Hai phương tiện bị hư hỏng nhưng không nghiêm trọng. Sau vụ việc, các bên thống nhất tự thỏa thuận, thuê xe cẩu để khắc phục và giải phóng phương tiện", vị cán bộ cho biết.

Do hai xe container có tải trọng lớn, chở hàng và nằm chắn ngang tuyến đường hẹp nên việc cẩu, di chuyển phương tiện mất nhiều thời gian. Đến khoảng 21h cùng ngày, công tác khắc phục hoàn tất, các phương tiện được đưa khỏi hiện trường.

Trong thời gian xử lý sự cố, giao thông qua khu vực xảy ra tai nạn bị ùn tắc cục bộ.