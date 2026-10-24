Ô tô tải tông mạnh vào đuôi xe container trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây đoạn qua Đồng Nai lúc nửa đêm, khiến phụ xe tử vong.

Ngày 24/10, lực lượng chức năng TP Đồng Nai đang phối hợp điều tra vụ tai nạn giữa xe tải và xe đầu kéo trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây khiến một người tử vong.

Ô tô tải tông mạnh vào đuôi xe container, hàng hóa văng khắp nơi. Ảnh: A.X

Theo thông tin ban đầu, gần 0h cùng ngày, xe đầu kéo BKS 83H-014.XX, kéo theo rơ-moóc, lưu thông trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây theo hướng Đồng Nai đi TPHCM.

Khi đến Km27+200, đoạn qua phường Long Thành, TP Đồng Nai, xe tải BKS 74H-006.XX bất ngờ tông mạnh vào đuôi xe container chạy cùng chiều.

Tại hiện trường, nhiều mảnh vỡ và hàng hóa trên xe tải rơi vãi khắp mặt đường. Hai phương tiện chắn ngang 2 làn đường xe lưu thông.

Cú tông mạnh khiến đầu xe tải biến dạng nghiêm trọng. Người đi đường hỗ trợ phá cửa, đưa phụ xe bị thương nặng ở vùng đầu đi cấp cứu, nhưng nạn nhân tử vong sau đó.

Hiện tường vụ tai nạn. Ảnh: A.X

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT phối hợp với đơn vị tuần đường xử lý vụ tai nạn, điều tiết giao thông và giải phóng hiện trường. Đến khoảng 4h cùng ngày, công tác giải phóng hiện trường hoàn tất.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.