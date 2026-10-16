Ngay sau khi phát hiện những clip thanh thiếu niên biểu diễn đi xe máy trên đường, bất chấp vi phạm để câu views, câu like, CSGT TPHCM đã vào cuộc xử lý.

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Ngày 16/10, Phòng CSGT Công an TPHCM cho biết, Đội CSGT An Sương vừa phối hợp với Công an xã Xuân Thới Sơn xác minh, mời làm việc và lập biên bản vi phạm hành chính đối với nhóm thanh niên có hành vi điều khiển xe mô tô lưu thông vào đường cấm, gây mất an toàn giao thông.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Đội CSGT An Sương phát hiện clip ghi lại cảnh một nhóm thanh niên (17-23 tuổi) điều khiển xe gắn máy chạy vào làn đường dành cho ô tô trên đoạn đường Lê Quang Đạo (thuộc địa bàn xã Xuân Thới Sơn, TPHCM).

Vụ việc xảy ra vào khoảng 0h30 ngày 12/10. Nhóm này gồm 8 người di chuyển trên 5 xe mô tô theo hướng từ Tây Ninh về TPHCM. Khi đến cầu An Hạ, cả nhóm đã điều khiển xe đi vào làn đường dành riêng cho ô tô và tại đây có biển báo cấm xe 2, 3 bánh.

Đội CSGT An Sương vừa phối hợp với Công an xã Xuân Thới Sơn mời 8 thanh niên điều khiển xe gắn máy đi vào đường cấm để lập biên bản xử lý. Ảnh: CACC

Đáng chú ý, N.M.H. (SN 2003, ngụ TPHCM) vừa điều khiển xe gắn máy, vừa sử dụng điện thoại di động quay lại cảnh cả nhóm vi phạm để đăng tải lên các trang mạng xã hội nhằm "câu like", "câu view".

Lực lượng chức năng đã mời 8 người về trụ sở Công an xã Xuân Thới Sơn làm việc. Tại đây, sau khi được giải thích, nhóm thanh niên đã thừa nhận hành vi vi phạm, nhận thức rõ nguy cơ gây tai nạn giao thông, bày tỏ sự hối hận và cam kết không tái phạm.

Đội CSGT An Sương đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 6 người về các lỗi: Điều khiển xe đi vào đường có biển báo cấm; không có gương chiếu hậu bên trái; không có giấy phép lái xe...

Xử lý nam sinh lớp 9 dùng chân điều khiển xe máy điện trên đường

Cũng trong ngày 16/10, Đội CSGT số 2 thuộc Phòng CSGT, Công an TPHCM phối hợp với Công an xã Hồ Tràm tiến hành xác minh, xử lý trường hợp một học sinh điều khiển xe máy điện bằng chân gây mất an toàn giao thông.

Nam sinh điều khiển xe máy điện bằng chân và đăng clip lên mạng câu view. Ảnh: CACC

Trước đó, sáng cùng ngày, Đội CSGT số 2 tiếp nhận thông tin từ Công an xã Hồ Tràm về đoạn clip đăng tải trên không gian mạng ghi lại cảnh một nam thanh niên buông tay, dùng chân điều khiển xe máy điện lưu thông trên đường.

Qua truy xét, cơ quan công an làm rõ người điều khiển xe là N.C.N.A. (14 tuổi, ngụ xã Hồ Tràm, TPHCM), hiện đang là học sinh lớp 9 tại một trường THCS trên địa bàn.

Nam sinh lớp 9 bị xử phạt hành chính và tạm giữ phương tiện. Ảnh: CA

Tại cơ quan công an, N.C.N.A. thừa nhận vào khoảng 22h10 ngày 13/10, khi lưu thông trên tuyến đường tỉnh 328 (đoạn qua xã Hồ Tràm), nam sinh này đã dùng chân để điều khiển xe máy điện mang BKS 41MĐ1-768….