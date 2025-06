Click to Pay và Visa sẽ thay đổi cách mọi người mua sắm trực tuyến, chuẩn bị cho một tương lai của nền kinh tế kỹ thuật số kết nối chặt chẽ hơn. Ảnh: PV

Visa vừa công bố ra mắt Click to Pay – giải pháp thanh toán kết hợp với ngân hàng phát hành thẻ tại Việt Nam như MB, Techcombank, Vietcombank, VietinBank, VPBank. Click to Pay đã được triển khai bởi cổng Alepay và Payoo, Sacombank và VietinBank.

Click to Pay đơn giản hóa thanh toán trực tuyến khi cho phép chủ thẻ hoàn tất giao dịch chỉ với một vài thao tác nhấp chuột mà không cần phải nhập thủ công thông tin thẻ.

Giải pháp này mang đến cho người dùng trải nghiệm thanh toán trực tuyến nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Click to Pay được chấp nhận thanh toán trên toàn cầu, giúp chủ thẻ dễ dàng thực hiện giao dịch thanh toán tại các đối tác thương mại điện tử chấp nhận Click to Pay trên toàn thế giới.

Ngoài ra, Click to Pay áp dụng công nghệ hiện đại và tiêu chuẩn bảo mật toàn cầu để tăng cường sự an toàn cho thông tin và giao dịch, giúp chủ thẻ an tâm hơn khi thanh toán trực tuyến. Click to Pay không chỉ rút ngắn thời gian mua hàng, từ đó giảm tỉ lệ từ bỏ giỏ hàng, mang lại lợi ích cho cả người mua và người bán.

Theo khảo sát trực tuyến Green Shoots Radar của Visa trên 1.000 người tiêu dùng tại Việt Nam, 99% trong số đó cho biết đã từng mua sắm trực tuyến trong vòng 12 tháng qua, cho thấy sự mở rộng nhanh chóng của thương mại điện tử.

Bà Đặng Tuyết Dung, Giám đốc Visa Việt Nam và Lào, chia sẻ: “Visa cam kết thúc đẩy đổi mới trong lĩnh vực thanh toán và mang đến trải nghiệm mua sắm trực tuyến liền mạch, an toàn và tiện lợi cho người tiêu dùng. Với bối cảnh thương mại điện tử đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống hàng ngày của người Việt, đồng thời phù hợp với định hướng số hóa của Chính phủ. Click to Pay và Visa sẽ thay đổi cách mọi người mua sắm trực tuyến, chuẩn bị cho một tương lai của nền kinh tế kỹ thuật số kết nối chặt chẽ hơn”.

Chủ thẻ Visa hiện đã có thể đăng ký Click to Pay trên ứng dụng ngân hàng điện tử của ngân hàng Techcombank và VPBank, hoặc trang thương mại điện tử của đối tác. Khi mua sắm trên các trang thương mại điện tử của đối tác bán lẻ trong hoặc ngoài nước có biểu tượng Click to Pay, chủ thẻ có thể thanh toán an toàn và tiện lợi hơn.

Tại Việt Nam, Visa đã hợp tác cùng Payoo – nền tảng thanh toán đóng vai trò trung gian kết nối hệ thống bán lẻ trực tuyến – để tích hợp Click to Pay cho các đối tác của Payoo, bao gồm KOI Thé, UrBox Trading, AEONESHOP, Galaxy Cinema, ACFC, Maison Online, NEM, Elsa English, GearVN, Vietrace365 và Hop on Hop off.

Trong thời gian tới, chủ thẻ Visa khi thanh toán qua Click to Pay tại hệ thống đối tác của Payoo sẽ được hưởng các chương trình ưu đãi hấp dẫn, góp phần thúc đẩy trải nghiệm mua sắm không tiền mặt ngày càng tiện lợi và hiện đại hơn.

Khách hàng mua sắm trên các nền tảng như LG Electronics Vietnam, British Council, Bảo hiểm PVI, PropertyGuru Vietnam (batdongsan.com), Mai Nguyen Electronics, và Triumph International Vietnam cũng có thể giao dịch mượt mà, khi các khoản thanh toán được xử lý thông qua Cổng thanh toán Alepay, do Ngân Lượng cung cấp. Dự kiến sẽ có thêm nhiều nhà bán lẻ sớm ứng dụng Click to Pay trong những tháng tới.

Click to Pay được thiết kế để cải thiện quy trình thanh toán kỹ thuật số và đáp ứng các tiêu chuẩn của EMVCo. Giải pháp này sử dụng Dịch vụ Mã khóa thông tin thẻ của Visa (VTS) để cung cấp nhiều lớp bảo mật tiên tiến, nâng cao tỉ lệ phê duyệt và giảm gian lận trong thương mại điện tử. Bằng cách thay thế thông tin thẻ, chẳng hạn như 16 số thẻ (PAN), bằng mã token, VTS có thể giảm gian lận tới 58% và tăng tỉ lệ phê duyệt trung bình lên 2,5% tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương, so với các giao dịch trực tiếp bằng thẻ dựa trên PAN.