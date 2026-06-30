Chủ quán cà phê băn khoăn về thủ tục

Đang kinh doanh quán cà phê, anh Tuấn Linh, quản lý Quán Trạm (Cầu Giấy, Hà Nội), cho biết hoàn toàn ủng hộ việc thu phí bản quyền âm nhạc tại các quán cà phê, nhà hàng.

Theo anh Linh, âm nhạc không chỉ đơn thuần là phần giải trí mà đã trở thành một yếu tố quan trọng tạo nên phong cách, không gian và bản sắc riêng của mỗi quán. Việc sử dụng âm nhạc có bản quyền cũng là cách thể hiện sự tôn trọng đối với công sức sáng tạo của các nhạc sĩ, ca sĩ và góp phần xây dựng môi trường kinh doanh văn minh, phát triển bền vững.

"Tôi ủng hộ việc trả phí bản quyền. Âm nhạc là một phần tất yếu để tạo nên gu của quán, mang lại trải nghiệm cho khách hàng. Nếu việc thu phí giúp bảo vệ quyền lợi của tác giả thì đây là điều nên làm", anh Linh chia sẻ.

Điều khiến anh băn khoăn hiện nay là các đơn vị kinh doanh vẫn chưa có nhiều thông tin rõ ràng về cách thức thực hiện. "Điều tôi băn khoăn là phải đăng ký với đơn vị nào, thủ tục cấp phép ra sao và việc sử dụng nhạc sẽ được triển khai trên những nền tảng nào", anh Linh nói.

Từ 1/7, quán cà phê bật nhạc cho khách nghe phải trả phí. Ảnh: D.Anh

Trước đây quán từng đăng ký các gói Spotify Premium và YouTube Premium với suy nghĩ đây là những dịch vụ trả phí, cung cấp nguồn nhạc hợp pháp. Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu, anh mới biết Spotify Premium và YouTube Premium chỉ cấp quyền nghe nhạc cho mục đích cá nhân, không đồng nghĩa với việc được phép phát nhạc phục vụ hoạt động kinh doanh.

Anh mong muốn sớm có hướng dẫn cụ thể về các nền tảng hoặc hình thức cấp phép phù hợp để các cơ sở kinh doanh có thể tuân thủ đúng quy định về bản quyền âm nhạc.

Chị Nguyễn Ly, chủ quán Lạc Cafe, cho rằng âm nhạc là một phần tạo nên không gian của các quán cà phê hướng đến giới trẻ, nhưng không phải yếu tố quyết định việc khách hàng lựa chọn quán.

Theo chị Ly, âm nhạc giúp không gian sinh động hơn nhưng không phải yếu tố quyết định việc khách lựa chọn quán. Phần lớn khách đến để học tập, làm việc hoặc gặp gỡ bạn bè, đối tác nên nếu không mở nhạc cũng không ảnh hưởng nhiều.

Về quy định sử dụng nhạc có bản quyền, chị Ly cho biết quán sẵn sàng thực hiện. Đầu tư mở một quán cà phê hiện nay có thể lên đến hàng tỷ đồng. So với tổng chi phí vận hành, khoản phí bản quyền âm nhạc không quá lớn nên cũng không ảnh hưởng nhiều đến lợi nhuận của quán. Điều quan trọng là cần có hướng dẫn cụ thể, minh bạch để các cơ sở kinh doanh dễ dàng thực hiện đúng quy định.

Mở nhạc từ Spotify vẫn phải trả tiền bản quyền

Theo Luật sư Trần Vi Thoại, Giám đốc Công ty Luật IB Legal VietNam, nhiều chủ quán đang hiểu chưa đúng khi cho rằng chỉ cần mua các gói Spotify Premium, YouTube Premium hay Apple Music là đã hoàn thành nghĩa vụ về bản quyền. Các gói dịch vụ này chỉ cấp quyền nghe nhạc cho mục đích cá nhân, không bao gồm quyền sử dụng trong hoạt động kinh doanh.

Khi quán cà phê hoặc nhà hàng mở nhạc phục vụ khách, âm nhạc trở thành một phần của dịch vụ kinh doanh, góp phần tạo doanh thu nên chủ cơ sở vẫn phải trả tiền bản quyền theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ.

Luật sư cũng lưu ý, nghĩa vụ này đã được quy định từ trước, còn mốc ngày 1/7 chỉ là thời điểm mức phí được điều chỉnh do cách tính gắn với mức lương cơ sở mới.

Cách tính chi phí bản quyền âm nhạc. Biểu đồ: D.Anh

Theo biểu phí mới, từ ngày 1/7, mức thu bản quyền âm nhạc tại các quán cà phê và không gian kinh doanh sẽ được điều chỉnh theo mức lương cơ sở mới.

Đối với các quán có diện tích nhỏ khoảng 20-30m2, chi phí chỉ vào khoảng 1,7 triệu đồng mỗi năm, tương đương gần 140.000 đồng mỗi tháng. Với những quán có quy mô lớn hơn, mức phí sẽ tăng theo diện tích sử dụng nhưng không vượt quá 20 triệu đồng mỗi năm cho một địa điểm kinh doanh.

Trước những lo ngại về chi phí phát sinh và nguy cơ vi phạm quy định về bản quyền âm nhạc, một số quán cà phê đã lựa chọn giải pháp đơn giản là tắt nhạc. Anh Ngọc, chủ quán cà phê ở Hà Đông, cho hay quán chủ yếu mở những bản nhạc nhẹ để tạo không gian thư giãn cho khách, quy mô kinh doanh nhỏ nên doanh thu không đáng kể.

Nếu việc phát nhạc có nguy cơ vi phạm quy định về bản quyền hoặc phát sinh những thủ tục quá phức tạp, quán sẵn sàng ngừng phát nhạc. Nhiều khách đến quán để tìm một không gian yên tĩnh, thưởng thức cà phê và làm việc hơn là để nghe nhạc.