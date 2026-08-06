Cụ ông Bob Montgomery và cháu trai trong ngày 2/8. Ảnh: ABC Illawarra

Cụ ông Bob Montgomery đến từ Bowral, bang New South Wales cùng cháu trai 18 tuổi Tom Malcolm đã hoàn thành chuyến đạp xe vòng quanh Australia hôm 2/8.

Hai ông cháu đã được gia đình, bạn bè và những người ủng hộ chào đón khi trở về. Đây là chuyến đạp xe nhằm gây quỹ cho các hoạt động nghiên cứu và hỗ trợ người mắc bệnh xơ cứng teo cơ một bên MND.

Montgomery chia sẻ, ông cảm nhận ý nghĩa của hành trình vừa hoàn thành và vui mừng vì nhận được sự ủng hộ của mọi người.

“Đó thực sự là một buổi chiều tuyệt vời. Mọi người đã chuẩn bị một bữa ăn rất chu đáo. Đó chắc chắn là một kỷ niệm đáng nhớ", ông chia sẻ.

Hai ông cháu về nhà sau 6 tuần đạp xe với quãng đường khoảng 5.300km. Ý tưởng về chuyến đi này xuất phát từ ông Montgomery, khi lên kế hoạch trong kỳ nghỉ học của cháu trai mình.

Tom Malcolm chia sẻ ông nội chính là nguồn cảm hứng lớn nhất để anh tham gia hành trình. Mỗi ngày, hai ông cháu đạp khoảng 160km, khởi hành từ 4h sáng và di chuyển liên tục tới 12 tiếng.

Theo ông Montgomery, thử thách lớn nhất là gió mạnh thổi ngược gần như suốt chặng đường, nhưng sự ủng hộ của mọi người đã tiếp thêm động lực để họ không bỏ cuộc.

Bob Montgomery vui mừng trong ngày trở về. Ảnh: ABC Illawarra

Chuyến đi giúp hai ông cháu quyên góp hơn 90.000 USD (khoảng 2,3 tỷ đồng). Dù vợ ông gọi đây là "chuyến đi cuối cùng", ông Montgomery vẫn nói muốn tiếp tục chinh phục đường mòn Kokoda cùng các cháu trai. Thế nhưng, tối 3/8, ông bất ngờ gặp biến cố sức khỏe và qua đời.

Ông Liam OMeara, Giám đốc điều hành tổ chức MND New South Wales, cho biết ông Montgomery gặp vấn đề sức khỏe khi đang trên đường trở về sau buổi lễ ăn mừng, theo Abcnews.

"Ông đã nỗ lực giúp đỡ mọi người dù tuổi ngoài 80. Đây là nguồn cảm hứng cho tất cả chúng ta", ông Liam OMeara chia sẻ.

Tổ chức MND New South Wales đang xem xét trao tặng ông Montgomery một danh hiệu vinh danh sau khi qua đời. Họ dự kiến tổ chức một chuyến đạp xe tưởng niệm để ghi nhớ những đóng góp của ông.