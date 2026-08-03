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Ở tuổi 101, cụ Nguyễn Thị Sáu (trú khối Hưng Dũng 7, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An) vẫn khiến nhiều người ngạc nhiên bởi mái tóc còn đen, nếp sinh hoạt điều độ và sức sống bền bỉ sau hơn một thế kỷ trải qua chiến tranh, mất mát và những lần đối mặt với bệnh tật.

Cụ Nguyễn Thị Sáu

Tần tảo nuôi con

Sinh năm 1925 tại huyện Đô Lương cũ, gần Khu di tích Truông Bồn, tuổi thơ và thanh xuân của cụ gắn với những giai đoạn đầy biến động của đất nước. Từ phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh đến Cách mạng Tháng Tám, tinh thần yêu nước được hun đúc trong lớp người cùng thế hệ với cụ một cách tự nhiên.

Theo ông Nguyễn Hàm Bình (73 tuổi), con trai thứ hai của cụ Sáu, những năm 1967-1968, quê hương Đô Lương là một trong những trọng điểm bị không quân Mỹ đánh phá, đặc biệt khu vực Truông Bồn.

Khi ấy, cũng như nhiều người dân trong vùng, mẹ ông vừa lao động sản xuất, vừa tham gia phục vụ kháng chiến.

"Bom đạn trút xuống liên tục. Người già, phụ nữ và trẻ em phải đi sơ tán. Mẹ gánh các em nhỏ vào thúng đưa đi tránh bom, còn bố, anh trai và tôi ở lại trông coi nhà cửa", ông Bình nhớ lại.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chúc thọ cụ Sáu ở tuổi 101

Vợ chồng cụ Sáu sinh 12 người con, nhưng do điều kiện y tế còn nhiều thiếu thốn, ba người con mất khi còn nhỏ vì bệnh tật; chỉ có 9 người trưởng thành, gồm 2 con trai và 7 con gái.

Năm 1979, chồng cụ qua đời khi hai con trai đều đang trong quân ngũ. Gánh nặng gia đình dồn lên vai người mẹ, một mình cụ tần tảo nuôi 5 người con còn ở cùng cho đến khi khôn lớn, lập gia đình.

Nhiều năm sau, khi các con đã yên bề gia thất, cụ vẫn sống một mình ở quê. Đến năm 2006, cụ theo gia đình ông Bình ra tỉnh Tuyên Quang (cũ) sinh sống, rồi 4 năm sau cùng con chuyển về Nghệ An cho đến nay.

Hiện cụ có 28 cháu, 32 chắt và 1 chút. Dù con cháu sinh sống ở nhiều nơi, theo ông Bình, điều khiến cụ vui nhất là các thế hệ đều chăm chỉ làm ăn, sống hòa thuận và gìn giữ nề nếp gia đình.

Ông Bình mong mẹ mạnh khoẻ, là chỗ dựa tinh thần cho cả đại gia đình

Theo ông Bình, trước đây, cụ luôn để mái tóc đen dài, chỉ vài năm gần đây gia đình mới cắt ngắn để thuận tiện cho việc chăm sóc và sinh hoạt hằng ngày. Hiện phần lớn mái tóc của cụ vẫn giữ màu đen tự nhiên.

Ở tuổi 101, cụ đã nặng tai, không còn minh mẫn như trước. Cụ vẫn ăn cơm cùng gia đình mỗi ngày, chủ yếu là cơm, canh, rau và thịt được cắt nhỏ. Mọi sinh hoạt diễn ra nền nếp, gọn gàng.

"Cách đây vài năm, trước khi bước sang tuổi 100, mắt mẹ vẫn còn sáng, tự khâu vá quần áo. Giờ tuổi cao nên thị lực giảm nhiều. Hàng tháng, tôi vẫn đưa mẹ đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, lấy thuốc điều trị huyết áp và tiểu đường", ông Bình cho biết.

Gia đình ông Bình tổ chức mừng thọ 100 tuổi cho cụ Sáu. Ảnh: NVCC

Hồi phục kỳ diệu

Điều khiến gia đình nhớ nhất là lần cụ bị gãy xương hông cách đây khoảng 5 năm. Sáng hôm đó, ông Bình đi tập thể dục. Khi trở về, ông thấy mẹ nằm trên giường kêu đau và nghĩ rằng cụ bị ngã từ trên giường xuống.

Chỉ đến khi kiểm tra camera, cả nhà mới biết cụ đã dậy từ sớm để quét sân. Trong lúc quét dọn, cụ không may trượt ngã, gãy xương hông bên trái. Dù đau đớn, cụ vẫn cố gắng tự bò vào giường rồi mới gọi con cháu.

Các bác sĩ từng khuyến cáo phẫu thuật thay khớp nhân tạo. Tuy nhiên, vì cụ đã ngoài 90 tuổi nên gia đình quyết định đưa về nhà chăm sóc kết hợp điều trị bằng thuốc nam. Suốt 3 tháng, cụ phải nằm một chỗ.

Có thời điểm, người thân đã chuẩn bị sẵn phần mộ ở quê vì nghĩ cụ khó vượt qua. Thế nhưng, ngoài dự đoán của mọi người, cụ dần hồi phục. Đến nay, với sự hỗ trợ của khung tập đi, cụ vẫn có thể tự di chuyển trong nhà.

Hơn 1 thế kỷ cuộc đời, cụ Nguyễn Thị Sáu đã đi qua chiến tranh, chứng kiến nhiều đổi thay của đất nước, nuôi dạy các con khôn lớn và giờ quây quần bên đại gia đình nhiều thế hệ. Với con cháu, cụ không chỉ là người cao tuổi trong nhà mà còn là chứng nhân của một thời lịch sử và là chỗ dựa tinh thần của cả đại gia đình.

Ông Lê Hồng Thái, Khối trưởng khối Hưng Dũng 7, cho biết địa bàn hiện có 2 người trên 100 tuổi. Trong đó, dù đã 101 tuổi và phải sử dụng khung tập đi, cụ Sáu vẫn có thể tự di chuyển trong nhà, sức khỏe tương đối ổn định.