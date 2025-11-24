Tờ Bangkok Post ngày 24/11 đưa tin, một cụ bà 65 tuổi đã được cứu sống một cách thần kỳ ngay trước khi bị đưa đi hỏa thiêu tại chùa Wat Rat Prakongtham ở tỉnh Nonthaburi của Thái Lan.

"Vào ngày 23/11, người thân của bà cụ đã đưa quan tài tới chùa để tham gia chương trình hỗ trợ mai táng. Khi mở nắp quan tài để chuẩn bị tiến hành hỏa thiêu, các nhân viên của chùa phát hiện ra bà vẫn còn dấu hiệu của sự sống. Sư trụ trì ngay sau đó đã yêu cầu lực lượng y tế đưa bà cụ tới bệnh viện, khẳng định nhà chùa sẽ chịu mọi chi phí", Bangkok Post cho biết.

Nhân viên chùa đưa cụ bà 65 tuổi tới bệnh viện. Ảnh: Bangkok Post

Theo các bác sĩ địa phương, bà cụ không có dấu hiệu ngưng tim hay suy hô hấp, mà chỉ bị hạ đường huyết nghiêm trọng. Hiện bà cụ đang được theo dõi sức khỏe một cách sát sao. Danh tính của bà cụ vẫn không được tiết lộ cụ thể.

Người em trai của bà cụ kể lại rằng gia đình của họ đã được chính quyền địa phương thông báo về việc bà qua đời vào tối ngày 22/11.

"Tôi đã chăm sóc chị ấy trong suốt 3 năm. Nhưng rồi các quan chức nói rằng chị ấy đã qua đời, các giấy tờ chứng tử cũng đã được ban hành. Sau đó chúng tôi đặt chị ấy vào quan tài rồi đưa đến chùa để hỏa táng", người đàn ông cho biết.