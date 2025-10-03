Trang Pattaya Mail ngày 3/10 đưa tin, Thủ tướng Anutin Charnvirakul đầu tuần này đã tự lái chuyên cơ cá nhân để thực hiện một nhiệm vụ y tế khẩn cấp tại tỉnh Loei, đông bắc Thái Lan.

Sau phiên họp Quốc hội buổi sáng, ông Anutin đã lái máy bay để đưa 2 bác sĩ phẫu thuật từ Đại học Chulalongkorn tới Loei. Hai bác sĩ sau đó thực hiện thủ tục lấy tạng hiến tặng từ một nam thanh niên qua đời vì tai nạn. Các bộ phận hiến tặng gồm tim, gan, hai thận, giác mạc 2 mắt và tuyến tụy.

Sau khi ca phẫu thuật lấy tạng thành công, Thủ tướng Anutin đã ngay lập tức lái máy bay vận chuyển chúng về Bangkok. Những nội tạng này sẽ mang lại hy vọng sống cho ít nhất 7 bệnh nhân tại bệnh viện Chulalongkorn ở Bangkok.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul (giữa) tự lái máy bay vạn chuyển tạng hiến tặng cho các bệnh nhân. Ảnh: Facebook/Anutin Charnvirakul

Khi được hỏi về việc rời khỏi phiên họp Quốc hội, Thủ tướng Anutin nói, ông đã hoàn thành phần thảo luận buổi sáng và có thể theo dõi các diễn biến khác từ xa. "Tôi tin mình có thể cân bằng việc lãnh đạo đất nước và các nhiệm vụ y tế, vốn mang lại niềm hạnh phúc cho tôi", ông Anutin chia sẻ.

Chuyến bay kể trên nằm trong khuôn khổ sáng kiến "Đôi cánh của trái tim" do ông Anutin khởi xướng và duy trì nhiều năm. Đây cũng là lần đầu tiên ông Anutin thực hiện một chuyến bay tình nguyện kể từ khi trở thành thủ tướng.

Vào năm 2024, ông Anutin đã được Viện Cấp cứu quốc gia trao tặng huy hiệu "Bác sĩ bầu trời Thái Lan" để ghi nhận vai trò của ông trong việc vận chuyển ít nhất 44 ca hiến tạng cứu người.