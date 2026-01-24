Xem video:

Vụ tai nạn xảy ra tại thành phố Fort Oglethorpe (bang Georgia, Mỹ). Chiếc Ford Explorer do một cụ bà 83 tuổi điều khiển đã lao qua ngã tư khi các phương tiện khác đang dừng đèn đỏ, với tốc độ lên tới 153 km/h, trong khi khu vực này chỉ cho phép chạy 56 km/h.

Hình ảnh camera hành trình ghi lại cho thấy nhiều xe đang đứng yên tại giao lộ Dietz Road – Battlefield Parkway vào chiều 19/1 thì chiếc Ford Explorer màu bạc bất ngờ xuất hiện với tốc độ cao, đâm mạnh vào đuôi một xe bán tải màu trắng, tiếp tục va chạm với nhiều phương tiện khác trước khi lật nhào rồi bật trở lại trên bốn bánh.

Theo Local3News, hiện trường để lại nhiều phương tiện hư hỏng nặng: chiếc Ford Explorer bị hư hỏng nặng; xe bán tải móp méo nghiêm trọng; một Honda CR-V bị vỡ phần đuôi; xe KIA màu trắng chịu va chạm mạnh ở đầu và bên hông. Ngoài ra còn có Lexus IS300, GMC Sierra và KIA Sorento cũng bị hư hại.

Như vậy, chiếc xe đã chạy quá tốc độ cho phép gần 100 km/h. Dù tình huống được đánh giá có thể dẫn đến thảm họa chết người, rất may tất cả những người liên quan đều không thiệt mạng sau cú va chạm.

Lực lượng Tuần tra bang Georgia nhận định nguyên nhân vụ việc có thể xuất phát từ lỗi nghiêm trọng của tài xế, nhiều khả năng là đạp nhầm chân ga thay vì chân phanh, tình huống thường xảy ra ở tốc độ thấp nhưng hiếm khi gây hậu quả lớn như vậy.

Giới chức cho rằng việc chiếc xe đạt tốc độ lên tới 153 km/h cho thấy quá trình tăng tốc đã diễn ra liên tục trong vài giây, đặt ra câu hỏi vì sao người lái không kịp nhận ra bất thường và giảm ga khi đang có hàng loạt xe đang dừng phía trước.

Danh tính nữ tài xế chưa được công bố, song nhà chức trách đã phát lệnh bắt và truy tố với nhiều tội danh, gồm: lái xe liều lĩnh, chạy quá tốc độ nghiêm trọng và không giữ khoảng cách an toàn.

Vụ tai nạn cũng làm dấy lên tranh luận trong cộng đồng địa phương về việc có nên yêu cầu tài xế cao tuổi phải kiểm tra, sát hạch định kỳ để bảo đảm đủ khả năng điều khiển phương tiện an toàn hay không.

