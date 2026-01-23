Xem video:

Số lượng siêu xe tại Ấn Độ tăng mạnh trong khoảng 10 năm trở lại đây. Tuy nhiên, cùng với đó là không ít vụ việc cho thấy một số chủ xe thường xuyên lái ẩu, coi thường an toàn giao thông. Mới đây, cảnh sát thành phố Bengaluru đã vào cuộc xử lý một trường hợp như vậy, sau khi đoạn video ghi lại cảnh lái xe nguy hiểm của một chiếc Lamborghini lan truyền trên mạng xã hội.

Theo nội dung video đang được chia sẻ rộng rãi, một chiếc Lamborghini Aventador SVJ màu xanh chạy trên tuyến đường đông đúc Mysuru Road, đoạn gần khu vực Kengeri. Siêu xe này liên tục chuyển làn đột ngột, vượt ẩu, chen ngang các phương tiện khác trong điều kiện giao thông đông người, kèm theo tiếng pô lớn gây chú ý.

Hiện chưa rõ người cầm lái thực hiện hành vi này nhằm mục đích quay nội dung đăng mạng xã hội hay đoạn video do một người đi đường ghi lại và đăng tải. Tuy nhiên, sau khi clip xuất hiện, lực lượng cảnh sát đã sử dụng hình ảnh làm căn cứ để xác minh, xử lý.

Ông Anoop A. Shetty, Phó Cảnh sát trưởng phụ trách giao thông khu vực phía Tây Bengaluru, xác nhận cơ quan chức năng đã lập hồ sơ (FIR) khởi tố đối với chủ phương tiện theo Điều 281 của Bộ luật Hình sự mới (BNS) về hành vi lái xe liều lĩnh trên đường công cộng. Dù vậy, cảnh sát cho biết vẫn đang tiếp tục xác minh danh tính người trực tiếp điều khiển xe cũng như hoàn tất các thông tin đăng ký liên quan.

Lamborghini Aventador SVJ là mẫu siêu xe hiếm tại Ấn Độ, sở hữu động cơ mạnh, âm thanh lớn và ngoại hình nổi bật với màu xanh Mamba Green. Tuy nhiên, theo đánh giá của cơ quan chức năng, trong vụ việc này người lái rõ ràng có lỗi khi điều khiển phương tiện thiếu kiểm soát trên đường phố đông đúc.

Cảnh sát nhấn mạnh, việc chuyển làn đột ngột, cắt mặt ô tô và xe máy khác tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất lớn, đặc biệt với một mẫu xe hiệu suất cao như Aventador SVJ. Chỉ cần mất lái trong tích tắc, hậu quả có thể gây nguy hiểm cho chính người điều khiển và nhiều người tham gia giao thông xung quanh.

Giới chức khuyến cáo, mọi phương tiện kể cả siêu xe đều phải tuân thủ luật giao thông như nhau. Nếu muốn thể hiện khả năng lái xe hay tốc độ, người điều khiển nên thực hiện trong các khu vực riêng biệt như trường đua, thay vì đường phố công cộng, nơi an toàn của cộng đồng luôn phải được đặt lên hàng đầu.

Theo Cartoq

