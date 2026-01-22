Mới đây, đoạn video ghi lại cảnh chiếc ô tô tải liên tục "đánh võng" trên đường được lan truyền và gây bức xúc trên mạng xã hội. Theo tìm hiểu, tình huống khó hiểu nói trên xảy ra vào khoảng 13h33 chiều ngày 19/1 tại một đoạn đường ở khu công nghiệp Tiên Sơn (tỉnh Bắc Ninh).

(Nguồn video: OFFB)

Camera hành trình của xe ô tô con đi phía sau ghi lại cho thấy, tài xế xe tải mang BKS của tỉnh Bắc Ninh liên tục đánh lái qua lại trên ba làn đường. Thậm chí, có thời điểm người này còn quay ngang đầu xe để chặn lối di chuyển, đồng thời buông lời qua lại với các phương tiện khác.

Đoạn video sau khi được chia sẻ đã nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng, kéo theo nhiều luồng ý kiến trái chiều.

Phần đông người xem bày tỏ sự bức xúc, cho rằng hành vi đánh võng, chặn đầu xe của tài xế xe tải là cực kỳ nguy hiểm, coi thường pháp luật và đe dọa trực tiếp đến an toàn của những người xung quanh. Nhiều ý kiến đề nghị cơ quan chức năng sớm vào cuộc xác minh, xử phạt nghiêm để răn đe, tránh tái diễn những tình huống tương tự.

Tuy nhiên, cũng có một số bình luận đặt câu hỏi về nguyên nhân dẫn đến hành động bất thường này. Một số người cho rằng có thể trước đó đã xảy ra va chạm hoặc mâu thuẫn giữa các phương tiện, khiến tài xế xe tải mất bình tĩnh.

Dù vậy, đa số ý kiến đều thống nhất rằng, dù với bất cứ lý do gì, hành vi nói trên không chỉ gây cản trở giao thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nghiêm trọng, đặc biệt trong khu vực có mật độ xe tải và xe công nhân lưu thông cao như khu công nghiệp.

Chiếc xe tải mang BKS của tỉnh Bắc Ninh liên tục "đánh võng" và quay ngang xe trên đường. Ảnh cắt từ clip

Dưới góc độ pháp lý, hành vi điều khiển ô tô đánh võng, lạng lách trên đường bộ được xếp vào nhóm vi phạm đặc biệt nguy hiểm, bởi có thể trực tiếp đe dọa an toàn tính mạng và tài sản của người khác.

Theo khoản 12, Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển ô tô có thể bị phạt tiền từ 40-50 triệu đồng khi thực hiện hành vi điều khiển xe lạng lách, đánh võng trên đường bộ. Trường hợp lái xe lạng lách, đánh võng gây tai nạn giao thông có thể bị phạt từ 50-70 triệu đồng. Đồng thời, tài xế còn bị tước giấy phép lái xe từ 10-12 tháng.

Ngoài ra, với việc quay đầu xe chắn ngang đường cản trở các phương tiện khác di chuyển, tài xế xe tải còn có thể bị phạt tiền từ 4-6 triệu đồng vì hành vi "dừng xe, đỗ xe, quay đầu xe trái quy định gây ùn tắc giao thông" theo khoản 5, Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, đồng thời bị trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe.

