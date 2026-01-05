Ai cũng mong lễ cưới - cột mốc quan trọng của đời người - được trọn vẹn với sự chứng kiến của những người thân yêu nhất. Thế nhưng, một biến cố bất ngờ đã khiến đám cưới của đôi bạn trẻ ở Hàng Châu (Trung Quốc) suýt trở thành nỗi tiếc nuối cả đời.

May mắn thay, một nghĩa cử đầy nhân văn của bệnh viện đã biến phòng bệnh lạnh lẽo thành nơi tổ chức đám cưới ấm áp trong ngày đầu năm mới.

Một đám cưới ấm áp đã được diễn ra ngay trong bệnh viện. Ảnh: 163

Trang 163 đưa tin, cặp đôi trẻ đã mong chờ ngày 1/1/2026 từ rất lâu, dự định tổ chức một lễ cưới rộn ràng để người mẹ có thể tận mắt chứng kiến con trai yên bề gia thất. Thế nhưng, ngay trước thềm hôn lễ, người mẹ bất ngờ đổ bệnh và phải nhập viện điều trị.

Sau quá trình điều trị, sức khỏe của bà chưa ổn định, tinh thần sa sút. Trước đề nghị xin xuất viện tạm thời để dự đám cưới của gia đình, các bác sĩ buộc phải từ chối vì lo ngại việc di chuyển có thể ảnh hưởng đến quá trình hồi phục. Giữa một bên là lễ cưới đã chuẩn bị từ lâu, một bên là người mẹ đang nằm trên giường bệnh, cô dâu - chú rể không khỏi bối rối và day dứt.

Nhìn ánh mắt đầy tiếc nuối của mẹ, đôi trẻ cảm thấy có lỗi với bà rất nhiều. Khi nắm được tâm tư của gia đình, ban lãnh đạo khoa, điều dưỡng trưởng và bác sĩ điều trị đã quyết định thực hiện một việc chưa từng có tiền lệ. Họ đã biến phòng bệnh thành nơi tổ chức hôn lễ để gia đình có thể hoàn thành nghi lễ ngay trong bệnh viện.

Đây là lần đầu tiên các y bác sĩ gặp tình huống như vậy. Để vừa giữ được sự trang trọng, ấm áp, vừa không ảnh hưởng đến các bệnh nhân khác, đội ngũ y tế đã tham khảo nhiều hình ảnh, video trang trí phòng cưới và chuẩn bị trước 1 ngày.

Những quả bóng đỏ được treo gọn gàng bên đầu giường, chữ hỷ dán ngay ngắn trên tường, bộ trà mới được chuẩn bị cẩn thận. Không gian vốn nặng mùi thuốc sát trùng bỗng trở nên ấm áp, giản dị nhưng đầy ý nghĩa.

Ngày cưới, cô dâu - chú rể trong trang phục chỉnh tề bước vào bệnh viện. Không có thảm đỏ, không có tiếng nhạc rộn ràng hay đông đảo quan khách, chỉ có khoảnh khắc lắng đọng bên giường bệnh.

Cô dâu nâng chén trà ấm, khẽ nói: “Mẹ, con mời mẹ uống trà”. Người mẹ mỉm cười, đôi mắt đỏ hoe, nắm chặt tay các con. Trong ánh nhìn ấy là sự xúc động, mãn nguyện và nhẹ nhõm khi điều trăn trở lớn nhất trong lòng đã được hóa giải.

Nữ y tá trang trí chữ hỷ trong phòng bệnh để chuẩn bị đám cưới đặc biệt. Ảnh: 163

Chia sẻ với báo chí sau đó, chú rể không giấu được xúc động, liên tục bày tỏ lời cảm ơn tới đội ngũ y bác sĩ. Anh cho biết, các bác sĩ và điều dưỡng không chỉ tận tâm trong điều trị mà còn chu đáo sắp xếp thời gian, không gian để gia đình có thể hoàn thành nghi lễ kính trà, giúp mẹ anh trọn vẹn tâm nguyện.

“Sự ấm áp này, gia đình tôi sẽ không bao giờ quên”, anh nói.

Câu chuyện nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Tuy vẫn có những băn khoăn trái chiều, phần lớn đều đồng tình rằng sự sẻ chia đúng mực, nhân văn ấy là điều đáng trân trọng.

Không có tiệc cưới xa hoa, không phô trương hình thức, “đám cưới trong phòng bệnh” ấy vẫn đủ đầy bởi tình thân và sự đồng cảm.